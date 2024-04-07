https://ria.ru/20240407/obstrel-1938412549.html

При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 07.04.2024

При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ Никитовского района Горловки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T16:29

2024-04-07T16:29

2024-04-07T16:45

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

иван приходько

вооруженные силы украины

сцкк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ Никитовского района Горловки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ ранения средней степени тяжести получили двое мирных граждан", - написал мэр в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров, по Горловке, Донецку и Макеевке.

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, донецкая народная республика, происшествия