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При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 07.04.2024
При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ Никитовского района Горловки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T16:29
2024-04-07T16:29
2024-04-07T16:45
специальная военная операция на украине
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сцкк
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ Никитовского района Горловки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ ранения средней степени тяжести получили двое мирных граждан", - написал мэр в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров, по Горловке, Донецку и Макеевке.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
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При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Приходько: при украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя