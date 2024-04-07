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При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 07.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:29 07.04.2024 (обновлено: 16:45 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/obstrel-1938412549.html
При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 07.04.2024
При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ Никитовского района Горловки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T16:29
2024-04-07T16:45
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ Никитовского района Горловки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ ранения средней степени тяжести получили двое мирных граждан", - написал мэр в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров, по Горловке, Донецку и Макеевке.
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горловка
донецк
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горловка, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

Приходько: при украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ Никитовского района Горловки. 7 апреля 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ Никитовского района Горловки. 7 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ Никитовского района Горловки. 7 апреля 2024
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ Никитовского района Горловки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ ранения средней степени тяжести получили двое мирных граждан", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров, по Горловке, Донецку и Макеевке.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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