https://ria.ru/20240407/obstrel-1938406838.html

ВСУ атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС

ВСУ атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС - РИА Новости, 07.04.2024

ВСУ атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС

Украинские войска атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС, критических повреждений нет, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T15:56

2024-04-07T15:56

2024-04-07T16:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости. Украинские войска атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС, критических повреждений нет, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."Совершена атака ВСУ по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано", — говорится в заявлении.В пресс-службе также отметили, что радиационный фон на станции и прилегающей к ней территории не изменился, он не превышает естественных фоновых природных значений.Как уточнила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, шестой энергоблок, по куполу которого противник ударил с помощью дрона, находится в режиме "холодного останова". В МАГАТЭ, в свою очередь, заявили, что их экспертов проинформировали о детонации БПЛА на объекте. Ранее в воскресенье украинские беспилотники-камикадзе обстреляли территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксировали в районе столовой и грузового порта. При этом за 20 минут до удара беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этого участка.ВСУ регулярно обстреливают атомную станцию. Так, в пятницу противник атаковал боевыми дронами районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2. При этом критически важная инфраструктура не пострадала. Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия предостерегает киевские власти и Запад от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Кроме того, Москва призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия, мария захарова, россия, магатэ