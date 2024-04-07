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ВСУ атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС - РИА Новости, 07.04.2024
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15:56 07.04.2024 (обновлено: 16:56 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/obstrel-1938406838.html
ВСУ атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС
ВСУ атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС - РИА Новости, 07.04.2024
ВСУ атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС
Украинские войска атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС, критических повреждений нет, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T15:56
2024-04-07T16:56
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
мария захарова
россия
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости. Украинские войска атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС, критических повреждений нет, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."Совершена атака ВСУ по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано", — говорится в заявлении.В пресс-службе также отметили, что радиационный фон на станции и прилегающей к ней территории не изменился, он не превышает естественных фоновых природных значений.Как уточнила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, шестой энергоблок, по куполу которого противник ударил с помощью дрона, находится в режиме "холодного останова". В МАГАТЭ, в свою очередь, заявили, что их экспертов проинформировали о детонации БПЛА на объекте. Ранее в воскресенье украинские беспилотники-камикадзе обстреляли территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксировали в районе столовой и грузового порта. При этом за 20 минут до удара беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этого участка.ВСУ регулярно обстреливают атомную станцию. Так, в пятницу противник атаковал боевыми дронами районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2. При этом критически важная инфраструктура не пострадала. Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия предостерегает киевские власти и Запад от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Кроме того, Москва призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.
https://ria.ru/20240406/zaes-1938179671.html
https://ria.ru/20240207/zaes-1925997278.html
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вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия, мария захарова, россия, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия, Мария Захарова, Россия, МАГАТЭ
ВСУ атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС

ВСУ атаковали купол 6-го энергоблока ЗАЭС, критических повреждений нет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости. Украинские войска атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС, критических повреждений нет, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
"Совершена атака ВСУ по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано", — говорится в заявлении.
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В пресс-службе также отметили, что радиационный фон на станции и прилегающей к ней территории не изменился, он не превышает естественных фоновых природных значений.
Как уточнила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, шестой энергоблок, по куполу которого противник ударил с помощью дрона, находится в режиме "холодного останова".

Это означает, что, как и другие блоки, шестой не вырабатывает электроэнергию. Помимо него, в "холодном останове" находятся блоки 1, 2 и 5. Третий — в режиме "останов для ремонта", а четвертый — "горячий останов" для выработки пара.

В МАГАТЭ, в свою очередь, заявили, что их экспертов проинформировали о детонации БПЛА на объекте.
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Ранее в воскресенье украинские беспилотники-камикадзе обстреляли территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксировали в районе столовой и грузового порта. При этом за 20 минут до удара беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этого участка.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. Сейчас все его блоки остановлены, оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.

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ВСУ регулярно обстреливают атомную станцию. Так, в пятницу противник атаковал боевыми дронами районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2. При этом критически важная инфраструктура не пострадала.
Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия предостерегает киевские власти и Запад от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Кроме того, Москва призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСПроисшествияМария ЗахароваРоссияМАГАТЭ
 
 
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