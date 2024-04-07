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Украинские дроны-камикадзе атаковали Запорожскую АЭС - РИА Новости, 07.04.2024
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13:49 07.04.2024 (обновлено: 15:26 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/obstrel-1938383357.html
Украинские дроны-камикадзе атаковали Запорожскую АЭС
Украинские дроны-камикадзе атаковали Запорожскую АЭС - РИА Новости, 07.04.2024
Украинские дроны-камикадзе атаковали Запорожскую АЭС
Украинские беспилотники-камикадзе атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксировали в районе столовой и грузового порта, сообщила пресс-служба станции РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T13:49
2024-04-07T15:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
магатэ
запорожская аэс
происшествия
энергодар
мария захарова
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украинские беспилотники-камикадзе атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксировали в районе столовой и грузового порта, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе в район столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС. Поврежден грузовик, разгружавший продукты &lt;...&gt; Еще один прилет зафиксирован — в районе грузового порта", — говорится в заявлении.Отмечается, что за 20 минут до атаки беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этой территории.В пресс-службе назвали обстрелы ЗАЭС недопустимыми, добавив, что ни одна атомная станция в мире не рассчитана на полноценное огневое воздействие, а повреждение инфраструктуры может повлиять на безопасную эксплуатацию объекта.ВСУ регулярно обстреливают атомную станцию. Так, в пятницу противник атаковал боевыми дронами районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2. При этом критически важная инфраструктура не пострадала.Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия предостерегает киевские власти и Запад от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Кроме того, Москва призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.
https://ria.ru/20240406/zaes-1938179671.html
https://ria.ru/20240404/opasnosti-1937918451.html
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вооруженные силы украины, магатэ, запорожская аэс, происшествия, энергодар, мария захарова, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Происшествия, Энергодар, Мария Захарова, Россия
Украинские дроны-камикадзе атаковали Запорожскую АЭС

Украинские дроны-камикадзе атаковали ЗАЭС сразу после обхода экспертов МАГАТЭ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украинские беспилотники-камикадзе атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксировали в районе столовой и грузового порта, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
"Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе в район столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС. Поврежден грузовик, разгружавший продукты <...> Еще один прилет зафиксирован — в районе грузового порта", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что за 20 минут до атаки беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этой территории.
В пресс-службе назвали обстрелы ЗАЭС недопустимыми, добавив, что ни одна атомная станция в мире не рассчитана на полноценное огневое воздействие, а повреждение инфраструктуры может повлиять на безопасную эксплуатацию объекта.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. Сейчас все его блоки остановлены, оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.

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ВСУ регулярно обстреливают атомную станцию. Так, в пятницу противник атаковал боевыми дронами районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2. При этом критически важная инфраструктура не пострадала.
Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия предостерегает киевские власти и Запад от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Кроме того, Москва призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМАГАТЭЗапорожская АЭСПроисшествияЭнергодарМария ЗахароваРоссия
 
 
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