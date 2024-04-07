https://ria.ru/20240407/obstrel-1938383357.html

Украинские дроны-камикадзе атаковали Запорожскую АЭС

Украинские дроны-камикадзе атаковали Запорожскую АЭС - РИА Новости, 07.04.2024

Украинские дроны-камикадзе атаковали Запорожскую АЭС

Украинские беспилотники-камикадзе атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксировали в районе столовой и грузового порта, сообщила пресс-служба станции РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T13:49

2024-04-07T13:49

2024-04-07T15:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

магатэ

запорожская аэс

происшествия

энергодар

мария захарова

россия

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украинские беспилотники-камикадзе атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксировали в районе столовой и грузового порта, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе в район столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС. Поврежден грузовик, разгружавший продукты <...> Еще один прилет зафиксирован — в районе грузового порта", — говорится в заявлении.Отмечается, что за 20 минут до атаки беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этой территории.В пресс-службе назвали обстрелы ЗАЭС недопустимыми, добавив, что ни одна атомная станция в мире не рассчитана на полноценное огневое воздействие, а повреждение инфраструктуры может повлиять на безопасную эксплуатацию объекта.ВСУ регулярно обстреливают атомную станцию. Так, в пятницу противник атаковал боевыми дронами районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2. При этом критически важная инфраструктура не пострадала.Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия предостерегает киевские власти и Запад от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Кроме того, Москва призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.

https://ria.ru/20240406/zaes-1938179671.html

https://ria.ru/20240404/opasnosti-1937918451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, магатэ, запорожская аэс, происшествия, энергодар, мария захарова, россия