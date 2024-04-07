https://ria.ru/20240407/obrazovanie-1938466376.html
Образовательные программы скоро появятся на Rutube, заявил Косинский
Образовательные программы скоро появятся на Rutube, заявил Косинский - РИА Новости, 07.04.2024
Образовательные программы скоро появятся на Rutube, заявил Косинский
Потребность в образовательном контенте появилась на видеохостинге Rutube, в скором времени на видеоплощадке появятся появятся несколько программ, об этом заявил РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T23:13
2024-04-07T23:13
2024-04-07T23:13
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
rutube
газпром-медиа холдинг
общество
феникс
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Потребность в образовательном контенте появилась на видеохостинге Rutube, в скором времени на видеоплощадке появятся появятся несколько программ, об этом заявил заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга" Сергей Косинский. Российский национальный видеохостинг Rutube входит в "Газпром-Медиа Холдинг". Видеохостинг проводит первую национальную премию "Феникс" для заблокированных на западных площадках блогеров 7 апреля на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. С 2022 года известный зарубежный видеохостинг YouTube заблокировал без объяснения причин более ста российских каналов. "На текущий момент созрела потребность в образовательном контенте, и в ближайшее время будет некое количество образовательных программ, я думаю, что они вам понравятся. Также мы продолжаем заниматься социальным контентом, ведь он формирует культуру в обществе", - сказал Косинский журналистам на национальной премии "Феникс". Церемония награждения проходит в рамках празднования 30-летия Рунета.
https://ria.ru/20240407/zakharova-1938423906.html
https://ria.ru/20240407/premiya-1938454669.html
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выставка-форум "россия", rutube, газпром-медиа холдинг, общество, феникс
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Rutube, Газпром-Медиа Холдинг, Общество, Феникс
Образовательные программы скоро появятся на Rutube, заявил Косинский
Косинский: образовательные программы скоро появятся на видеохостинге Rutube