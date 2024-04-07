https://ria.ru/20240407/obrazovanie-1938466376.html

Образовательные программы скоро появятся на Rutube, заявил Косинский

Образовательные программы скоро появятся на Rutube, заявил Косинский - РИА Новости, 07.04.2024

Образовательные программы скоро появятся на Rutube, заявил Косинский

Потребность в образовательном контенте появилась на видеохостинге Rutube, в скором времени на видеоплощадке появятся появятся несколько программ, об этом заявил РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T23:13

2024-04-07T23:13

2024-04-07T23:13

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

rutube

газпром-медиа холдинг

общество

феникс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789407320_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ac69e823cb7253982591a2124ce23c8.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Потребность в образовательном контенте появилась на видеохостинге Rutube, в скором времени на видеоплощадке появятся появятся несколько программ, об этом заявил заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга" Сергей Косинский. Российский национальный видеохостинг Rutube входит в "Газпром-Медиа Холдинг". Видеохостинг проводит первую национальную премию "Феникс" для заблокированных на западных площадках блогеров 7 апреля на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. С 2022 года известный зарубежный видеохостинг YouTube заблокировал без объяснения причин более ста российских каналов. "На текущий момент созрела потребность в образовательном контенте, и в ближайшее время будет некое количество образовательных программ, я думаю, что они вам понравятся. Также мы продолжаем заниматься социальным контентом, ведь он формирует культуру в обществе", - сказал Косинский журналистам на национальной премии "Феникс". Церемония награждения проходит в рамках празднования 30-летия Рунета.

https://ria.ru/20240407/zakharova-1938423906.html

https://ria.ru/20240407/premiya-1938454669.html

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выставка-форум "россия", rutube, газпром-медиа холдинг, общество, феникс