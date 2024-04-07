Рейтинг@Mail.ru
Образовательные программы скоро появятся на Rutube, заявил Косинский - РИА Новости, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
23:13 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/obrazovanie-1938466376.html
Образовательные программы скоро появятся на Rutube, заявил Косинский
Образовательные программы скоро появятся на Rutube, заявил Косинский - РИА Новости, 07.04.2024
Образовательные программы скоро появятся на Rutube, заявил Косинский
Потребность в образовательном контенте появилась на видеохостинге Rutube, в скором времени на видеоплощадке появятся появятся несколько программ, об этом заявил РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T23:13
2024-04-07T23:13
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
rutube
газпром-медиа холдинг
общество
феникс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789407320_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ac69e823cb7253982591a2124ce23c8.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Потребность в образовательном контенте появилась на видеохостинге Rutube, в скором времени на видеоплощадке появятся появятся несколько программ, об этом заявил заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга" Сергей Косинский. Российский национальный видеохостинг Rutube входит в "Газпром-Медиа Холдинг". Видеохостинг проводит первую национальную премию "Феникс" для заблокированных на западных площадках блогеров 7 апреля на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. С 2022 года известный зарубежный видеохостинг YouTube заблокировал без объяснения причин более ста российских каналов. "На текущий момент созрела потребность в образовательном контенте, и в ближайшее время будет некое количество образовательных программ, я думаю, что они вам понравятся. Также мы продолжаем заниматься социальным контентом, ведь он формирует культуру в обществе", - сказал Косинский журналистам на национальной премии "Феникс". Церемония награждения проходит в рамках празднования 30-летия Рунета.
https://ria.ru/20240407/zakharova-1938423906.html
https://ria.ru/20240407/premiya-1938454669.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789407320_30:0:1470:1080_1920x0_80_0_0_f763ff9c2c519357951004e551c685ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выставка-форум "россия", rutube, газпром-медиа холдинг, общество, феникс
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Rutube, Газпром-Медиа Холдинг, Общество, Феникс
Образовательные программы скоро появятся на Rutube, заявил Косинский

Косинский: образовательные программы скоро появятся на видеохостинге Rutube

© Предоставлено пресс-службой RutubeВидеохостинг Rutube
Видеохостинг Rutube
© Предоставлено пресс-службой Rutube
Видеохостинг Rutube. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Потребность в образовательном контенте появилась на видеохостинге Rutube, в скором времени на видеоплощадке появятся появятся несколько программ, об этом заявил заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга" Сергей Косинский.
Российский национальный видеохостинг Rutube входит в "Газпром-Медиа Холдинг". Видеохостинг проводит первую национальную премию "Феникс" для заблокированных на западных площадках блогеров 7 апреля на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. С 2022 года известный зарубежный видеохостинг YouTube заблокировал без объяснения причин более ста российских каналов.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Развитие Rutube обеспечило России независимость от Запада, заявила Захарова
Вчера, 17:53
"На текущий момент созрела потребность в образовательном контенте, и в ближайшее время будет некое количество образовательных программ, я думаю, что они вам понравятся. Также мы продолжаем заниматься социальным контентом, ведь он формирует культуру в обществе", - сказал Косинский журналистам на национальной премии "Феникс".
Церемония награждения проходит в рамках празднования 30-летия Рунета.
Стенд компании Rutube - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Российские телеканалы получили премию "Феникс" от видеохостинга Rutube
Вчера, 21:09
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"RutubeГазпром-Медиа ХолдингОбществоФеникс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала