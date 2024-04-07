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Дома у мэра французского города нашли 70 килограммов каннабиса - РИА Новости, 07.04.2024
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16:44 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/narkotik-1938415119.html
Дома у мэра французского города нашли 70 килограммов каннабиса
Дома у мэра французского города нашли 70 килограммов каннабиса - РИА Новости, 07.04.2024
Дома у мэра французского города нашли 70 килограммов каннабиса
По меньшей мере 70 килограммов каннабиса было обнаружено дома у мэра французского города Аваллон в центральной части страны, обыски продолжаются, сообщил в... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T16:44
2024-04-07T16:44
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ПАРИЖ, 7 апр — РИА Новости. По меньшей мере 70 килограммов каннабиса было обнаружено дома у мэра французского города Аваллон в центральной части страны, обыски продолжаются, сообщил в воскресенье телеканал BFMTV со ссылкой на источники в жандармерии. "По меньшей мере 70 килограммов каннабиса было обнаружено в воскресенье, 7 апреля, у мэра-социалиста Аваллона в (департаменте - ред.) Йонна Джамилы Абсауи", - говорится в сообщении телеканала. Наркотики были найдены в пристройке к дому мэра в рамках одной из операций по борьбе с наркоторговлей, которые ранее начались в нескольких городах Франции, передает BFMTV. Правоохранители ранее уже установили, что брат политика торговал запрещенными веществами, сообщает телеканал. На этой неделе власти Франции начали масштабные операции по борьбе с наркоторговлей в трех крупных городах - Тулузе, Страсбурге и Нанте. До этого аналогичные операции стартовали в шести городах: Париже и ряде его окрестностей, Марселе, Лионе, Лилле, Клермон-Ферране и Дижоне. Правоохранители произвели более 1,7 тысячи задержаний, что в два раза больше заявленной цели. Ранее глава МВД Жеральд Дарманен сообщал, что полиция намерена задержать 850 человек, подозреваемых в участии в наркоторговле. Президент Франции Эммануэль Макрон 19 марта объявил о проведении "беспрецедентной" операции по борьбе с наркотрафиком в Марселе на фоне роста числа криминальных разборок. До этого глава государства поручил главе МВД Дарманену проводить каждую неделю по десять операций по зачистке криминальных районов от наркоторговцев, сообщал телеканал BFMTV.
https://rsport.ria.ru/20240109/lavessi-1920314796.html
https://radiosputnik.ru/20240326/narkotorgovlya-1935836592.html
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в мире, франция, тулуза, страсбург, жеральд дарманен, эммануэль макрон
В мире, Франция, Тулуза, Страсбург, Жеральд Дарманен, Эммануэль Макрон
Дома у мэра французского города нашли 70 килограммов каннабиса

Не менее 70 кг каннабиса нашли в пристройке к дому у мэра французского Аваллона

© Philippe HuguenСотрудники жандармерии и полиции во Франции
Сотрудники жандармерии и полиции во Франции
© Philippe Huguen
Сотрудники жандармерии и полиции во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 апр — РИА Новости. По меньшей мере 70 килограммов каннабиса было обнаружено дома у мэра французского города Аваллон в центральной части страны, обыски продолжаются, сообщил в воскресенье телеканал BFMTV со ссылкой на источники в жандармерии.
"По меньшей мере 70 килограммов каннабиса было обнаружено в воскресенье, 7 апреля, у мэра-социалиста Аваллона в (департаменте - ред.) Йонна Джамилы Абсауи", - говорится в сообщении телеканала.
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Наркотики были найдены в пристройке к дому мэра в рамках одной из операций по борьбе с наркоторговлей, которые ранее начались в нескольких городах Франции, передает BFMTV. Правоохранители ранее уже установили, что брат политика торговал запрещенными веществами, сообщает телеканал.
На этой неделе власти Франции начали масштабные операции по борьбе с наркоторговлей в трех крупных городах - Тулузе, Страсбурге и Нанте. До этого аналогичные операции стартовали в шести городах: Париже и ряде его окрестностей, Марселе, Лионе, Лилле, Клермон-Ферране и Дижоне. Правоохранители произвели более 1,7 тысячи задержаний, что в два раза больше заявленной цели. Ранее глава МВД Жеральд Дарманен сообщал, что полиция намерена задержать 850 человек, подозреваемых в участии в наркоторговле.
Президент Франции Эммануэль Макрон 19 марта объявил о проведении "беспрецедентной" операции по борьбе с наркотрафиком в Марселе на фоне роста числа криминальных разборок. До этого глава государства поручил главе МВД Дарманену проводить каждую неделю по десять операций по зачистке криминальных районов от наркоторговцев, сообщал телеканал BFMTV.
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