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Глава МЧС вылетел в Оренбургскую область - РИА Новости, 07.04.2024
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05:27 07.04.2024 (обновлено: 05:34 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/mchs-1938333294.html
Глава МЧС вылетел в Оренбургскую область
Глава МЧС вылетел в Оренбургскую область - РИА Новости, 07.04.2024
Глава МЧС вылетел в Оренбургскую область
Глава МЧС Александр Куренков по поручению президента России Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать работы по ликвидации... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T05:27
2024-04-07T05:34
россия
оренбургская область
орск
александр куренков (мчс)
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков по поручению президента России Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать работы по ликвидации последствий паводка, посетит наиболее пострадавший от паводка Орск, сообщает пресс-служба ведомства. "Глава МЧС России Александр Куренков по поручению президента России Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать работы по ликвидации последствий паводка", — говорится в сообщении. Отмечается, что Куренков посетит наиболее пострадавший Орск, там он проконтролирует работу по оказанию помощи людям и выработает дальнейшие меры по ликвидации последствий стихии и координации действий сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Ранее министр дал распоряжение своевременно усилить группировку спасателей и оперативно перемещать силы и средства в наиболее сложные районы, а также оказывать всестороннюю помощь населению.Прорыв дамбыВ пятницу в Орске в Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Как уточнил мэр Василий Козупица, она получила повреждения в двух местах.Как сообщили в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК России возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".В зоне затопления оказалась половина Старого города. Спасатели обнаружили там тела двух пожилых мужчин, их смерти не связаны с утоплением.Утром в субботу уровень воды достиг критической отметки. По прогнозам специалистов, она уйдет не раньше чем через полторы-две недели. Они также отметили, что сложившаяся в Орске паводковая ситуация бывает раз в сто лет.По последним данным, подтопленными в городе оказались 2450 домов и 3185 придомовых территорий.Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать все необходимые работы.
https://ria.ru/20240407/orsk-1938326524.html
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Затопленный Орск с высоты птичьего полета
Затопленный Орск с высоты птичьего полета
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россия, оренбургская область, орск, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, прорыв дамбы в орске
Россия, Оренбургская область, Орск, Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Прорыв дамбы в Орске
Глава МЧС вылетел в Оренбургскую область

Глава МЧС Куренков по поручению Путина вылетел в Оренбургскую область

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости
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Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков по поручению президента России Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать работы по ликвидации последствий паводка, посетит наиболее пострадавший от паводка Орск, сообщает пресс-служба ведомства.
"Глава МЧС России Александр Куренков по поручению президента России Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать работы по ликвидации последствий паводка", — говорится в сообщении.
Работа МЧС в подтопленном Орске
Более 700 спасателей помогают жителям Орска
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Отмечается, что Куренков посетит наиболее пострадавший Орск, там он проконтролирует работу по оказанию помощи людям и выработает дальнейшие меры по ликвидации последствий стихии и координации действий сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.
Ранее министр дал распоряжение своевременно усилить группировку спасателей и оперативно перемещать силы и средства в наиболее сложные районы, а также оказывать всестороннюю помощь населению.
Прорыв дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
В Оренбурге возводят насыпь для защиты от паводка
01:10

Прорыв дамбы

В пятницу в Орске в Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Как уточнил мэр Василий Козупица, она получила повреждения в двух местах.
Как сообщили в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК России возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".
В зоне затопления оказалась половина Старого города. Спасатели обнаружили там тела двух пожилых мужчин, их смерти не связаны с утоплением.
Утром в субботу уровень воды достиг критической отметки. По прогнозам специалистов, она уйдет не раньше чем через полторы-две недели. Они также отметили, что сложившаяся в Орске паводковая ситуация бывает раз в сто лет.
По последним данным, подтопленными в городе оказались 2450 домов и 3185 придомовых территорий.
Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать все необходимые работы.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
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РоссияОренбургская областьОрскАлександр Куренков (МЧС)Владимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияПрорыв дамбы в Орске
 
 
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