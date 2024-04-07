https://ria.ru/20240407/mchs-1938333294.html

Глава МЧС вылетел в Оренбургскую область

Глава МЧС вылетел в Оренбургскую область - РИА Новости, 07.04.2024

Глава МЧС вылетел в Оренбургскую область

Глава МЧС Александр Куренков по поручению президента России Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать работы по ликвидации... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T05:27

2024-04-07T05:27

2024-04-07T05:34

россия

оренбургская область

орск

александр куренков (мчс)

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков по поручению президента России Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать работы по ликвидации последствий паводка, посетит наиболее пострадавший от паводка Орск, сообщает пресс-служба ведомства. "Глава МЧС России Александр Куренков по поручению президента России Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать работы по ликвидации последствий паводка", — говорится в сообщении. Отмечается, что Куренков посетит наиболее пострадавший Орск, там он проконтролирует работу по оказанию помощи людям и выработает дальнейшие меры по ликвидации последствий стихии и координации действий сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Ранее министр дал распоряжение своевременно усилить группировку спасателей и оперативно перемещать силы и средства в наиболее сложные районы, а также оказывать всестороннюю помощь населению.Прорыв дамбыВ пятницу в Орске в Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Как уточнил мэр Василий Козупица, она получила повреждения в двух местах.Как сообщили в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК России возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".В зоне затопления оказалась половина Старого города. Спасатели обнаружили там тела двух пожилых мужчин, их смерти не связаны с утоплением.Утром в субботу уровень воды достиг критической отметки. По прогнозам специалистов, она уйдет не раньше чем через полторы-две недели. Они также отметили, что сложившаяся в Орске паводковая ситуация бывает раз в сто лет.По последним данным, подтопленными в городе оказались 2450 домов и 3185 придомовых территорий.Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать все необходимые работы.

https://ria.ru/20240407/orsk-1938326524.html

https://ria.ru/20240407/orenburg-1938323700.html

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Затопленный Орск с высоты птичьего полета Затопленный Орск с высоты птичьего полета 2024-04-07T05:27 true PT0M38S

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россия, оренбургская область, орск, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, прорыв дамбы в орске