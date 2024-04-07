https://ria.ru/20240407/matvienko-1938352079.html
Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда
Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда - РИА Новости, 07.04.2024
Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T10:11
2024-04-07T10:11
2024-04-07T17:39
россия
валентина матвиенко
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917329390_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_b28dd6259e2b30ead362d0cd1d89f9ba.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Валентина Матвиенко отмечает в воскресенье 75-летие."За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Матвиенко Валентине Ивановне — председателю Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации", — говорится в документе.
https://ria.ru/20240407/matvienko-1938042015.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917329390_33:0:2762:2047_1920x0_80_0_0_6c519ed36d40216cbe3bd50bf6a58e65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валентина матвиенко, владимир путин, политика
Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Политика
Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда
Путин присвоил председателю Совета Федерации Матвиенко звание Героя Труда