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Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда - РИА Новости, 07.04.2024
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10:11 07.04.2024 (обновлено: 17:39 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/matvienko-1938352079.html
Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда
Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда - РИА Новости, 07.04.2024
Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T10:11
2024-04-07T17:39
россия
валентина матвиенко
владимир путин
политика
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Валентина Матвиенко отмечает в воскресенье 75-летие."За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Матвиенко Валентине Ивановне — председателю Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации", — говорится в документе.
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россия, валентина матвиенко, владимир путин, политика
Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Политика
Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда

Путин присвоил председателю Совета Федерации Матвиенко звание Героя Труда

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Валентина Матвиенко отмечает в воскресенье 75-летие.
"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Матвиенко Валентине Ивановне — председателю Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации", — говорится в документе.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
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