https://ria.ru/20240407/matvienko-1938352079.html

Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда

Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда - РИА Новости, 07.04.2024

Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T10:11

2024-04-07T10:11

2024-04-07T17:39

россия

валентина матвиенко

владимир путин

политика

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Валентина Матвиенко отмечает в воскресенье 75-летие."За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Матвиенко Валентине Ивановне — председателю Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации", — говорится в документе.

https://ria.ru/20240407/matvienko-1938042015.html

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россия, валентина матвиенко, владимир путин, политика