https://ria.ru/20240407/mask-1938467062.html

Маск рассказал, сколько лет потребуется для колонизации Марса

Маск рассказал, сколько лет потребуется для колонизации Марса - РИА Новости, 07.04.2024

Маск рассказал, сколько лет потребуется для колонизации Марса

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что для колонизации Марса потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T23:37

2024-04-07T23:37

2024-04-07T23:39

наука

марс

земля

илон маск

в мире

космос - риа наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971140_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_a82b65b5f45644362b494407c90c7c31.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что для колонизации Марса потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, доставить которые на Красную планету он считает возможным за 20 лет. По словам предпринимателя, проект по колонизации Марса будет реализован на ракете Starship 3, которая на текущий момент является новейшей моделью линейки. В своей речи миллиардер отметил, что Starship 3 помимо того, что обладает лучшими характеристиками вместительности, будет обходиться компании при запусках значительно дешевле, чем предшествующие модели. Отмечается, что многие компоненты кораблей могут повторно использоваться в качестве сырья на Марсе. "Для создания самодостаточного города (на Марсе - ред.), я думаю, нужно около миллиона человек и несколько миллионов тонн грузов ... И мы можем сделать это за 20 лет", - заявил Маск в ходе выступления на базе SpaceX, запись с которой опубликована на странице компании в соцсети X. Маск отметил, что миссии на Марс будут проводиться примерно раз в два года. Предприниматель также подчеркнул, что большинство колонизаторов Марса, возможно, больше не вернется назад на Землю, но при этом отметил, что возможность возвращения необходимо обеспечить. "Я думаю, мы дадим людям возможность вернуться назад, потому что более вероятно, что они отправятся (на Марс - ред.), если будет возможность вернуться. Большая часть людей, которые полетят на Марс, вероятно, никогда не вернутся на Землю", - сказал он, добавив, что хотел бы сделать путешествия на Марс настолько дешевыми, "чтобы каждый мог их себе позволить". Предприниматель также подчеркнул, что экспедиции на Марс будет предшествовать лунная программа Moonbase Alpha, которая подразумевает создание лунной базы. При этом для нее, по словам предпринимателя, нужны "специализированные корабли" ввиду отсутствия атмосферы и другого типа поверхности.

https://ria.ru/20240406/mask-1938307683.html

https://ria.ru/20240405/zhizn-1937604709.html

https://ria.ru/20240407/betelgeyze-1938330345.html

марс

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

марс, земля, илон маск, в мире, космос - риа наука