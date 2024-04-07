https://ria.ru/20240407/makron-1938337073.html

В Госдуме предложили Макрону возглавить французских военных на Украине

В Госдуме предложили Макрону возглавить французских военных на Украине - РИА Новости, 07.04.2024

В Госдуме предложили Макрону возглавить французских военных на Украине

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону поступить "по-мужски" и лично возглавить на Украине... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T07:47

2024-04-07T07:47

2024-04-07T07:51

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону поступить "по-мужски" и лично возглавить на Украине французских военных. "Макрону выпала возможность поступить по-мужски. Если ему так натерпится отправить сыновей французского народа на верную гибель, то пусть покажет пример и лично возглавит французский оккупационный корпус. У него есть шанс недолго побыть в роли Наполеона, а наши войска напомнят французам, чем заканчиваются походы и агрессия против России. Мы готовы преподать им урок истории", — сказал Шеремет РИА Новости. При этом депутат призвал французский народ вразумить свои власти, и не допустить "кровопролития, которым так упивается Зеленский" . "Зеленский уничтожил здоровое мужское население Украины, теперь у него просто не хватает штыков, готовых защищать его интересы, чтобы как можно подороже продать остатки растоптанной им страны. Видимо теперь в роли жертвы Зеленский видит и французский народ", — сказал депутат.Ранее Владимир Зеленский в эфире украинского новостного телемарафона поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Соответствующее заявление Зеленский сделал, комментируя слова Макрона о возможной отправке военных инструкторов и механиков на Украину, а также идею о размещении иностранных войск на границе с Белоруссией для высвобождения резервов ВСУ, задействованных на данном направлении.

https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html

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в мире, украина, владимир зеленский, эммануэль макрон, михаил шеремет, госдума рф