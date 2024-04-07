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В Госдуме предложили Макрону возглавить французских военных на Украине - РИА Новости, 07.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:47 07.04.2024 (обновлено: 07:51 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/makron-1938337073.html
В Госдуме предложили Макрону возглавить французских военных на Украине
В Госдуме предложили Макрону возглавить французских военных на Украине - РИА Новости, 07.04.2024
В Госдуме предложили Макрону возглавить французских военных на Украине
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону поступить "по-мужски" и лично возглавить на Украине... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T07:47
2024-04-07T07:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
эммануэль макрон
михаил шеремет
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону поступить "по-мужски" и лично возглавить на Украине французских военных. "Макрону выпала возможность поступить по-мужски. Если ему так натерпится отправить сыновей французского народа на верную гибель, то пусть покажет пример и лично возглавит французский оккупационный корпус. У него есть шанс недолго побыть в роли Наполеона, а наши войска напомнят французам, чем заканчиваются походы и агрессия против России. Мы готовы преподать им урок истории", — сказал Шеремет РИА Новости. При этом депутат призвал французский народ вразумить свои власти, и не допустить "кровопролития, которым так упивается Зеленский" . "Зеленский уничтожил здоровое мужское население Украины, теперь у него просто не хватает штыков, готовых защищать его интересы, чтобы как можно подороже продать остатки растоптанной им страны. Видимо теперь в роли жертвы Зеленский видит и французский народ", — сказал депутат.Ранее Владимир Зеленский в эфире украинского новостного телемарафона поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Соответствующее заявление Зеленский сделал, комментируя слова Макрона о возможной отправке военных инструкторов и механиков на Украину, а также идею о размещении иностранных войск на границе с Белоруссией для высвобождения резервов ВСУ, задействованных на данном направлении.
https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html
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в мире, украина, владимир зеленский, эммануэль макрон, михаил шеремет, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме предложили Макрону возглавить французских военных на Украине

Депутат Шеремет: пусть Макрон лично возглавит французский оккупационный корпус

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону поступить "по-мужски" и лично возглавить на Украине французских военных.
"Макрону выпала возможность поступить по-мужски. Если ему так натерпится отправить сыновей французского народа на верную гибель, то пусть покажет пример и лично возглавит французский оккупационный корпус. У него есть шанс недолго побыть в роли Наполеона, а наши войска напомнят французам, чем заканчиваются походы и агрессия против России. Мы готовы преподать им урок истории", — сказал Шеремет РИА Новости.
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При этом депутат призвал французский народ вразумить свои власти, и не допустить "кровопролития, которым так упивается Зеленский" .
"Зеленский уничтожил здоровое мужское население Украины, теперь у него просто не хватает штыков, готовых защищать его интересы, чтобы как можно подороже продать остатки растоптанной им страны. Видимо теперь в роли жертвы Зеленский видит и французский народ", — сказал депутат.
Ранее Владимир Зеленский в эфире украинского новостного телемарафона поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Соответствующее заявление Зеленский сделал, комментируя слова Макрона о возможной отправке военных инструкторов и механиков на Украину, а также идею о размещении иностранных войск на границе с Белоруссией для высвобождения резервов ВСУ, задействованных на данном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
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