Рейтинг@Mail.ru
Израильская армия нанесла удары по объектам инфраструктуры "Хезболлы" - РИА Новости, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:22 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/livan-1938336114.html
Израильская армия нанесла удары по объектам инфраструктуры "Хезболлы"
Израильская армия нанесла удары по объектам инфраструктуры "Хезболлы" - РИА Новости, 07.04.2024
Израильская армия нанесла удары по объектам инфраструктуры "Хезболлы"
Израильская армия сообщила, что нанесла удары c воздуха по объектам инфраструктуры ливанского шиитского движения "Хезболлах" в районе города Баальбек. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T07:22
2024-04-07T07:22
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907443803_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_be63f2abaf7ae993c27ad7956230e6f8.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Израильская армия сообщила, что нанесла удары c воздуха по объектам инфраструктуры ливанского шиитского движения "Хезболлах" в районе города Баальбек. "Хезболлах" объявило в субботу, что ему удалось сбить над югом Ливана израильский беспилотник Hermes 450. Израильская армия (ЦАХАЛ) подтвердила эту информацию. "Ранее сегодня в ответ на атаку, в ходе которой БПЛА Армии обороны Израиля был сбит прошлой ночью (в субботу), истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военному комплексу и еще трем объектам террористической инфраструктуры, принадлежащей системе ПВО "Хезболлах" в районе Баальбека в Ливане", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале израильской армии.
https://ria.ru/20240406/konflikt-1915630213.html
ливан
израиль
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907443803_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_c96392e310e3472f5b396feb6c875bc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
Израильская армия нанесла удары по объектам инфраструктуры "Хезболлы"

Армия Израиля нанесла авиаудары по объектам инфраструктуры "Хезболлы" в Ливане

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по южному Ливану
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Израильская армия сообщила, что нанесла удары c воздуха по объектам инфраструктуры ливанского шиитского движения "Хезболлах" в районе города Баальбек.
"Хезболлах" объявило в субботу, что ему удалось сбить над югом Ливана израильский беспилотник Hermes 450. Израильская армия (ЦАХАЛ) подтвердила эту информацию.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Ранее сегодня в ответ на атаку, в ходе которой БПЛА Армии обороны Израиля был сбит прошлой ночью (в субботу), истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военному комплексу и еще трем объектам террористической инфраструктуры, принадлежащей системе ПВО "Хезболлах" в районе Баальбека в Ливане", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале израильской армии.
 
В миреЛиванИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала