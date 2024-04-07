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Израильская армия нанесла удары по объектам инфраструктуры "Хезболлы"
Израильская армия нанесла удары по объектам инфраструктуры "Хезболлы" - РИА Новости, 07.04.2024
Израильская армия нанесла удары по объектам инфраструктуры "Хезболлы"
Израильская армия сообщила, что нанесла удары c воздуха по объектам инфраструктуры ливанского шиитского движения "Хезболлах" в районе города Баальбек. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T07:22
2024-04-07T07:22
2024-04-07T07:22
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Израильская армия сообщила, что нанесла удары c воздуха по объектам инфраструктуры ливанского шиитского движения "Хезболлах" в районе города Баальбек. "Хезболлах" объявило в субботу, что ему удалось сбить над югом Ливана израильский беспилотник Hermes 450. Израильская армия (ЦАХАЛ) подтвердила эту информацию. "Ранее сегодня в ответ на атаку, в ходе которой БПЛА Армии обороны Израиля был сбит прошлой ночью (в субботу), истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военному комплексу и еще трем объектам террористической инфраструктуры, принадлежащей системе ПВО "Хезболлах" в районе Баальбека в Ливане", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале израильской армии.
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
Израильская армия нанесла удары по объектам инфраструктуры "Хезболлы"
Армия Израиля нанесла авиаудары по объектам инфраструктуры "Хезболлы" в Ливане