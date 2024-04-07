https://ria.ru/20240407/livan-1938336114.html

Израильская армия нанесла удары по объектам инфраструктуры "Хезболлы"

Израильская армия нанесла удары по объектам инфраструктуры "Хезболлы" - РИА Новости, 07.04.2024

Израильская армия нанесла удары по объектам инфраструктуры "Хезболлы"

Израильская армия сообщила, что нанесла удары c воздуха по объектам инфраструктуры ливанского шиитского движения "Хезболлах" в районе города Баальбек. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T07:22

2024-04-07T07:22

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Израильская армия сообщила, что нанесла удары c воздуха по объектам инфраструктуры ливанского шиитского движения "Хезболлах" в районе города Баальбек. "Хезболлах" объявило в субботу, что ему удалось сбить над югом Ливана израильский беспилотник Hermes 450. Израильская армия (ЦАХАЛ) подтвердила эту информацию. "Ранее сегодня в ответ на атаку, в ходе которой БПЛА Армии обороны Израиля был сбит прошлой ночью (в субботу), истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военному комплексу и еще трем объектам террористической инфраструктуры, принадлежащей системе ПВО "Хезболлах" в районе Баальбека в Ливане", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале израильской армии.

https://ria.ru/20240406/konflikt-1915630213.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина