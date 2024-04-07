https://ria.ru/20240407/kriminal-1938093529.html

"На след до сих пор не вышли": история самого неуловимого киллера России

"На след до сих пор не вышли": история самого неуловимого киллера России - РИА Новости, 07.04.2024

"На след до сих пор не вышли": история самого неуловимого киллера России

Десятки убийств и покушений — в конце 90-х Москву захлестнула череда громких преступлений. Расправы были жестокими и прилюдными. Силовики арестовали нескольких... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T08:00

2024-04-07T08:00

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Глеб Подгорский. Десятки убийств и покушений — в конце 90-х Москву захлестнула череда громких преступлений. Расправы были жестокими и прилюдными. Силовики арестовали нескольких киллеров, но в деле одного из них до сих пор много вопросов. Как преступнику удалось обмануть следствие и остаться безнаказанным — в материале РИА Новости.Женский следСотрудники уголовного розыска предположили, что в столице орудует женщина-киллер. Впервые о ней заговорили после покушения на учредителя фирмы "Нефсам" Владимира Мисюрина. Он был связан с криминальным миром, безжалостно расправлялся с конкурентами.Врагов нажил достаточно, поэтому решил переехать в Бельгию. Но время от времени возвращался в Москву, чтобы встретиться с бизнес-партнерами.В конце января 1994-го он вышел из гостиницы в сопровождении телохранителей и сел в "Мерседес". Никто не обратил внимания на пару с детской коляской, проходившую мимо. Но это были киллеры: они достали из люльки автоматы Калашникова, открыли огонь на поражение, а затем скрылись. Получив несколько пулевых ранений, Мисюрин выжил чудом. Впрочем, в конце того же года его застрелили на пороге дома в пригороде Брюсселя.Неподалеку от места покушения оперативники обнаружили улики — косынку, сумку и парик. Сделали вывод, что один из преступников женщина. Хотя и не исключали, что это был переодетый мужчина.В те времена в криминальных кругах ходили слухи о некой киллерше с прозвищем Никита — в честь героини фильма Люка Бессона.Через пять лет — еще одно убийство с женским следом. В сентябре 1999-го прямо в центре Москвы застрелили бизнесмена Андроника Нерсесяна. Он припарковался у подъезда дома на Большой Грузинской улице. Задержался в салоне — что-то обсуждал с водителем.Дверца распахнулась, прозвучали два выстрела. Андроник, тяжело раненный в грудь, добежал до подъезда, упал и скончался. Водитель отделался испугом. Он сообщил, что рядом со стрелком стояла невысокая девушка с пистолетом в руках.Задержанный в 1999-м киллер Александр Пустовалов (он же Саша Солдат) на допросах уверял, что знает Никиту. Охарактеризовал ее как профессионала "высокого уровня". Но имя так и не назвал.Мать-одиночкаВ августе 2001-го девушку снова увидели в деле. Бизнесмены Муса Халидов и Альви Агасиев вышли из пекарни на Матвеевской улице, сели в автомобиль и тронулись с места. По ним открыли огонь. Раненые коммерсанты потеряли управление, врезались в стену дома. Очевидцы рассказали, что стрелял мужчина. А подстраховывала его невысокая шатенка.Спустя месяц — двойное убийство. Свидетели тоже заметили девушку. Описали черты лица, во что была одета. У следователей появились зацепки. Искали недолго, 20-летняя жительница Железнодорожного Лариса Рощина сдалась сама.Студентку юридического вуза бросил возлюбленный, узнав, что она забеременела. Лариса осталась один на один со своими проблемами. Помощи ждать не от кого — родителей уже не было в живых. Подрабатывала секретарем в Перовском суде, но этого не хватало, чтобы сводить концы с концами.Лариса решила попробовать себя в бизнесе. Заняла у кредиторов три тысячи долларов и вложила в дело Юрия Васильева и Александра Кузовлева, торговавших мобильными телефонами.Вдруг кредиторы потребовали деньги обратно. Но было поздно: средства ушли в оборот. Посыпались угрозы. Затем ее заверили, что простят долг, если она убьет своих бизнес-партнеров. Лариса согласилась. Ей выдали пистолет и установили сроки.Она назначила Васильеву и Кузовлеву встречу. Пообещала, что сведет их с полезными людьми. Коммерсанты ничего не заподозрили.Втроем они прибыли к одному из домов на улице Стартовой. Лариса с Юрием вошли в подъезд и поднялись на 12 этаж. Девушка достала пистолет и выстелила ему в живот. После чего поднялась на этаж выше, чтобы позвонить и отчитаться заказчику. Услышав стоны Васильева, Рощина вернулась, чтобы его добить. Однако увидела рядом с ним мужчину и женщину.Те были в ужасе: принялись расспрашивать ее о том, что случилось, пытались помочь истекающему кровью Юрию. Тот хотел указать на Рощину — та не допустила этого выстрелом в голову. Затем ранила очевидца в плечо. Его спутница бросилась на девушку, выбила пистолет из рук и убежала.Лариса отыскала ТТ, спустилась вниз, направилась к машине. Села на заднее сиденье и застрелила Александра Кузовлева. А потом как ни в чем не бывало поехала на метро домой. Через некоторое время, осознав, что после такого ее вряд ли оставят в живых, решила сдаться. В октябре дала признательные показания.Следователи думали, что поймали ту самую Никиту. Лариса фигурировала в качестве подозреваемой и в других делах, но у нее везде было алиби.К тому же в ноябре 2001-го во время следствия произошло еще одно покушение на коммерсанта. Тот выжил и уверял, что стреляла женщина. Ей удалось скрыться.В июле 2002-го Мосгорсуд приговорил Рощину к 12 годам за двойное убийство. Следователи продолжили поиски неуловимой наемницы.Разные версииВ 2013-м задержали еще одну убийцу — Марину Чертову из Железнодорожного. Не исключали, что она "та самая". Но, как и Рощина, Чертова едва ли тянет на профессионального киллера. Склонил ее к криминалу возлюбленный, задолжавший большую сумму. Пообещал Марине пару миллионов, если она избавится от кредиторов.Собственного оружия у пары не было. Взяли хранившийся дома у Марины арбалет. Девушка решила его сначала испытать. Предложила помочь с трудоустройством мигранту. Назначив встречу якобы с работодателем, выстрелила в спину. Тот смог убежать, но не выжил. Его тело обнаружили на шестом километре МКАД. Полицейские быстро задержали убийцу. Заказчику дали 12 лет, Марине — 11.А "русскую Никиту" так и не нашли. Версии разные. Не исключено, что после промаха в ноябре 2001-го от нее избавились ее же наниматели. Возможно, она оставила криминальный бизнес и скрылась.

https://ria.ru/20231125/kriminal-1911591731.html

https://ria.ru/20230521/ubiystvo-1872912729.html

https://ria.ru/20231022/kriminal-1903667615.html

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