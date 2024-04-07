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"На след до сих пор не вышли": история самого неуловимого киллера России - РИА Новости, 07.04.2024
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08:00 07.04.2024 (обновлено: 08:02 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/kriminal-1938093529.html
"На след до сих пор не вышли": история самого неуловимого киллера России
"На след до сих пор не вышли": история самого неуловимого киллера России - РИА Новости, 07.04.2024
"На след до сих пор не вышли": история самого неуловимого киллера России
Десятки убийств и покушений — в конце 90-х Москву захлестнула череда громких преступлений. Расправы были жестокими и прилюдными. Силовики арестовали нескольких... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T08:00
2024-04-07T08:02
происшествия
москва
россия
бельгия
московский уголовный розыск
московский городской суд
общество
криминал
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Глеб Подгорский. Десятки убийств и покушений — в конце 90-х Москву захлестнула череда громких преступлений. Расправы были жестокими и прилюдными. Силовики арестовали нескольких киллеров, но в деле одного из них до сих пор много вопросов. Как преступнику удалось обмануть следствие и остаться безнаказанным — в материале РИА Новости.Женский следСотрудники уголовного розыска предположили, что в столице орудует женщина-киллер. Впервые о ней заговорили после покушения на учредителя фирмы "Нефсам" Владимира Мисюрина. Он был связан с криминальным миром, безжалостно расправлялся с конкурентами.Врагов нажил достаточно, поэтому решил переехать в Бельгию. Но время от времени возвращался в Москву, чтобы встретиться с бизнес-партнерами.В конце января 1994-го он вышел из гостиницы в сопровождении телохранителей и сел в "Мерседес". Никто не обратил внимания на пару с детской коляской, проходившую мимо. Но это были киллеры: они достали из люльки автоматы Калашникова, открыли огонь на поражение, а затем скрылись. Получив несколько пулевых ранений, Мисюрин выжил чудом. Впрочем, в конце того же года его застрелили на пороге дома в пригороде Брюсселя.Неподалеку от места покушения оперативники обнаружили улики — косынку, сумку и парик. Сделали вывод, что один из преступников женщина. Хотя и не исключали, что это был переодетый мужчина.В те времена в криминальных кругах ходили слухи о некой киллерше с прозвищем Никита — в честь героини фильма Люка Бессона.Через пять лет — еще одно убийство с женским следом. В сентябре 1999-го прямо в центре Москвы застрелили бизнесмена Андроника Нерсесяна. Он припарковался у подъезда дома на Большой Грузинской улице. Задержался в салоне — что-то обсуждал с водителем.Дверца распахнулась, прозвучали два выстрела. Андроник, тяжело раненный в грудь, добежал до подъезда, упал и скончался. Водитель отделался испугом. Он сообщил, что рядом со стрелком стояла невысокая девушка с пистолетом в руках.Задержанный в 1999-м киллер Александр Пустовалов (он же Саша Солдат) на допросах уверял, что знает Никиту. Охарактеризовал ее как профессионала "высокого уровня". Но имя так и не назвал.Мать-одиночкаВ августе 2001-го девушку снова увидели в деле. Бизнесмены Муса Халидов и Альви Агасиев вышли из пекарни на Матвеевской улице, сели в автомобиль и тронулись с места. По ним открыли огонь. Раненые коммерсанты потеряли управление, врезались в стену дома. Очевидцы рассказали, что стрелял мужчина. А подстраховывала его невысокая шатенка.Спустя месяц — двойное убийство. Свидетели тоже заметили девушку. Описали черты лица, во что была одета. У следователей появились зацепки. Искали недолго, 20-летняя жительница Железнодорожного Лариса Рощина сдалась сама.Студентку юридического вуза бросил возлюбленный, узнав, что она забеременела. Лариса осталась один на один со своими проблемами. Помощи ждать не от кого — родителей уже не было в живых. Подрабатывала секретарем в Перовском суде, но этого не хватало, чтобы сводить концы с концами.Лариса решила попробовать себя в бизнесе. Заняла у кредиторов три тысячи долларов и вложила в дело Юрия Васильева и Александра Кузовлева, торговавших мобильными телефонами.Вдруг кредиторы потребовали деньги обратно. Но было поздно: средства ушли в оборот. Посыпались угрозы. Затем ее заверили, что простят долг, если она убьет своих бизнес-партнеров. Лариса согласилась. Ей выдали пистолет и установили сроки.Она назначила Васильеву и Кузовлеву встречу. Пообещала, что сведет их с полезными людьми. Коммерсанты ничего не заподозрили.Втроем они прибыли к одному из домов на улице Стартовой. Лариса с Юрием вошли в подъезд и поднялись на 12 этаж. Девушка достала пистолет и выстелила ему в живот. После чего поднялась на этаж выше, чтобы позвонить и отчитаться заказчику. Услышав стоны Васильева, Рощина вернулась, чтобы его добить. Однако увидела рядом с ним мужчину и женщину.Те были в ужасе: принялись расспрашивать ее о том, что случилось, пытались помочь истекающему кровью Юрию. Тот хотел указать на Рощину — та не допустила этого выстрелом в голову. Затем ранила очевидца в плечо. Его спутница бросилась на девушку, выбила пистолет из рук и убежала.Лариса отыскала ТТ, спустилась вниз, направилась к машине. Села на заднее сиденье и застрелила Александра Кузовлева. А потом как ни в чем не бывало поехала на метро домой. Через некоторое время, осознав, что после такого ее вряд ли оставят в живых, решила сдаться. В октябре дала признательные показания.Следователи думали, что поймали ту самую Никиту. Лариса фигурировала в качестве подозреваемой и в других делах, но у нее везде было алиби.К тому же в ноябре 2001-го во время следствия произошло еще одно покушение на коммерсанта. Тот выжил и уверял, что стреляла женщина. Ей удалось скрыться.В июле 2002-го Мосгорсуд приговорил Рощину к 12 годам за двойное убийство. Следователи продолжили поиски неуловимой наемницы.Разные версииВ 2013-м задержали еще одну убийцу — Марину Чертову из Железнодорожного. Не исключали, что она "та самая". Но, как и Рощина, Чертова едва ли тянет на профессионального киллера. Склонил ее к криминалу возлюбленный, задолжавший большую сумму. Пообещал Марине пару миллионов, если она избавится от кредиторов.Собственного оружия у пары не было. Взяли хранившийся дома у Марины арбалет. Девушка решила его сначала испытать. Предложила помочь с трудоустройством мигранту. Назначив встречу якобы с работодателем, выстрелила в спину. Тот смог убежать, но не выжил. Его тело обнаружили на шестом километре МКАД. Полицейские быстро задержали убийцу. Заказчику дали 12 лет, Марине — 11.А "русскую Никиту" так и не нашли. Версии разные. Не исключено, что после промаха в ноябре 2001-го от нее избавились ее же наниматели. Возможно, она оставила криминальный бизнес и скрылась.
https://ria.ru/20231125/kriminal-1911591731.html
https://ria.ru/20230521/ubiystvo-1872912729.html
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происшествия, москва, россия, бельгия, московский уголовный розыск, московский городской суд, общество, криминал, убийство
Происшествия, Москва, Россия, Бельгия, Московский уголовный розыск, Московский городской суд, Общество, Криминал, Убийство

"На след до сих пор не вышли": история самого неуловимого киллера России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Глеб Подгорский. Десятки убийств и покушений — в конце 90-х Москву захлестнула череда громких преступлений. Расправы были жестокими и прилюдными. Силовики арестовали нескольких киллеров, но в деле одного из них до сих пор много вопросов. Как преступнику удалось обмануть следствие и остаться безнаказанным — в материале РИА Новости.

Женский след

Сотрудники уголовного розыска предположили, что в столице орудует женщина-киллер. Впервые о ней заговорили после покушения на учредителя фирмы "Нефсам" Владимира Мисюрина. Он был связан с криминальным миром, безжалостно расправлялся с конкурентами.
Врагов нажил достаточно, поэтому решил переехать в Бельгию. Но время от времени возвращался в Москву, чтобы встретиться с бизнес-партнерами.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции на улице Москвы
Сотрудник полиции на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции на улице Москвы
В конце января 1994-го он вышел из гостиницы в сопровождении телохранителей и сел в "Мерседес". Никто не обратил внимания на пару с детской коляской, проходившую мимо. Но это были киллеры: они достали из люльки автоматы Калашникова, открыли огонь на поражение, а затем скрылись. Получив несколько пулевых ранений, Мисюрин выжил чудом. Впрочем, в конце того же года его застрелили на пороге дома в пригороде Брюсселя.
Неподалеку от места покушения оперативники обнаружили улики — косынку, сумку и парик. Сделали вывод, что один из преступников женщина. Хотя и не исключали, что это был переодетый мужчина.
В те времена в криминальных кругах ходили слухи о некой киллерше с прозвищем Никита — в честь героини фильма Люка Бессона.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции
Через пять лет — еще одно убийство с женским следом. В сентябре 1999-го прямо в центре Москвы застрелили бизнесмена Андроника Нерсесяна. Он припарковался у подъезда дома на Большой Грузинской улице. Задержался в салоне — что-то обсуждал с водителем.
Дверца распахнулась, прозвучали два выстрела. Андроник, тяжело раненный в грудь, добежал до подъезда, упал и скончался. Водитель отделался испугом. Он сообщил, что рядом со стрелком стояла невысокая девушка с пистолетом в руках.
Задержанный в 1999-м киллер Александр Пустовалов (он же Саша Солдат) на допросах уверял, что знает Никиту. Охарактеризовал ее как профессионала "высокого уровня". Но имя так и не назвал.
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Мать-одиночка

В августе 2001-го девушку снова увидели в деле. Бизнесмены Муса Халидов и Альви Агасиев вышли из пекарни на Матвеевской улице, сели в автомобиль и тронулись с места. По ним открыли огонь. Раненые коммерсанты потеряли управление, врезались в стену дома. Очевидцы рассказали, что стрелял мужчина. А подстраховывала его невысокая шатенка.
Спустя месяц — двойное убийство. Свидетели тоже заметили девушку. Описали черты лица, во что была одета. У следователей появились зацепки. Искали недолго, 20-летняя жительница Железнодорожного Лариса Рощина сдалась сама.
Лариса Рощина
Лариса Рощина
Лариса Рощина
Студентку юридического вуза бросил возлюбленный, узнав, что она забеременела. Лариса осталась один на один со своими проблемами. Помощи ждать не от кого — родителей уже не было в живых. Подрабатывала секретарем в Перовском суде, но этого не хватало, чтобы сводить концы с концами.
Лариса решила попробовать себя в бизнесе. Заняла у кредиторов три тысячи долларов и вложила в дело Юрия Васильева и Александра Кузовлева, торговавших мобильными телефонами.
Вдруг кредиторы потребовали деньги обратно. Но было поздно: средства ушли в оборот. Посыпались угрозы. Затем ее заверили, что простят долг, если она убьет своих бизнес-партнеров. Лариса согласилась. Ей выдали пистолет и установили сроки.
Она назначила Васильеву и Кузовлеву встречу. Пообещала, что сведет их с полезными людьми. Коммерсанты ничего не заподозрили.
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Втроем они прибыли к одному из домов на улице Стартовой. Лариса с Юрием вошли в подъезд и поднялись на 12 этаж. Девушка достала пистолет и выстелила ему в живот. После чего поднялась на этаж выше, чтобы позвонить и отчитаться заказчику. Услышав стоны Васильева, Рощина вернулась, чтобы его добить. Однако увидела рядом с ним мужчину и женщину.
Те были в ужасе: принялись расспрашивать ее о том, что случилось, пытались помочь истекающему кровью Юрию. Тот хотел указать на Рощину — та не допустила этого выстрелом в голову. Затем ранила очевидца в плечо. Его спутница бросилась на девушку, выбила пистолет из рук и убежала.
Лариса отыскала ТТ, спустилась вниз, направилась к машине. Села на заднее сиденье и застрелила Александра Кузовлева. А потом как ни в чем не бывало поехала на метро домой. Через некоторое время, осознав, что после такого ее вряд ли оставят в живых, решила сдаться. В октябре дала признательные показания.
Следователи думали, что поймали ту самую Никиту. Лариса фигурировала в качестве подозреваемой и в других делах, но у нее везде было алиби.
К тому же в ноябре 2001-го во время следствия произошло еще одно покушение на коммерсанта. Тот выжил и уверял, что стреляла женщина. Ей удалось скрыться.
В июле 2002-го Мосгорсуд приговорил Рощину к 12 годам за двойное убийство. Следователи продолжили поиски неуловимой наемницы.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосковский городской суд
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Московский городской суд

Разные версии

В 2013-м задержали еще одну убийцу — Марину Чертову из Железнодорожного. Не исключали, что она "та самая". Но, как и Рощина, Чертова едва ли тянет на профессионального киллера. Склонил ее к криминалу возлюбленный, задолжавший большую сумму. Пообещал Марине пару миллионов, если она избавится от кредиторов.
Собственного оружия у пары не было. Взяли хранившийся дома у Марины арбалет. Девушка решила его сначала испытать. Предложила помочь с трудоустройством мигранту. Назначив встречу якобы с работодателем, выстрелила в спину. Тот смог убежать, но не выжил. Его тело обнаружили на шестом километре МКАД. Полицейские быстро задержали убийцу. Заказчику дали 12 лет, Марине — 11.
А "русскую Никиту" так и не нашли. Версии разные. Не исключено, что после промаха в ноябре 2001-го от нее избавились ее же наниматели. Возможно, она оставила криминальный бизнес и скрылась.
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