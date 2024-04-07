https://ria.ru/20240407/kredo-1938393577.html

Патриарх Кирилл рассказал, как полвека назад услышал свое жизненное кредо

Патриарх Кирилл рассказал, как полвека назад услышал свое жизненное кредо - РИА Новости, 07.04.2024

Патриарх Кирилл рассказал, как полвека назад услышал свое жизненное кредо

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы рассказал, что более 50 лет назад услышал свое жизненное кредо. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T14:32

2024-04-07T14:32

2024-04-07T14:42

религия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы рассказал, что более 50 лет назад услышал свое жизненное кредо. "Пятьдесят пять лет тому назад, – я хорошо помню тот день, – служба была в Троицком соборе Александро-Невской лавры. И вот перед хиротонией я, как и полагается, стоял перед сосудом для архиерейского омовения, иконостасом, и в этот момент услышал прокимен (библейский стих, соответствующий содержанию праздника или службы – ред.): "благовестите день о дне спасение Бога нашего". И меня прямо какой-то силой пронзило, я сказал себе: вот это и должен быть символ твоей жизни, это должно быть знаменем твоей жизни: благовестить о дне спасения Бога нашего. И Господь споспешествовал так, что на всех местах, куда священноначалие по промыслу Божию направляло меня... в течение всего этого времени я чувствовал эту помощь Божию, чувствовал, как Господь помогает мне благовествовать… С этими словами, "благовестите день о дне спасение Бога нашего", я и живу до сегодняшнего дня", – сказал патриарх в проповеди в воскресенье в Благовещенском соборе Московского Кремля. Патриаршие дела – "даже административные, хозяйственные, дисциплинарные и многие другие", – наполняются спасительным содержанием только тогда, когда через них распространяется благая весть о Господе, добавил патриарх, поблагодарив всю Церковь за то, что его служение она поддерживает молитвой, без которой оно было бы невозможно. "Пусть покров Пречистой Царицы Небесной пребывает над народом нашим, над странами, которые образуют историческую Русь, над Церковью нашей, и над всеми, кто с верой, надеждой взирает на Господа, обращая на него свои молитвы, и с любовью к ближним осуществляет свое христианское делание", – заключил он. Русская православная церковь встречает Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля, ровно за 9 месяцев до Рождества Христова (7 января). В этот день верующие вспоминают, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Сына Божия (христиане верят, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын и Святой Дух). В этот праздник есть не богослужебная, но широко распространённая в Церкви традиция - после литургии выпускают подготовленных к этому птиц, чаще всего голубей.

https://ria.ru/20240320/post-1934521112.html

https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930764389.html

https://ria.ru/20240215/patriarkh-1927588261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)