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Российский певец Александр Маршал провел концерт в зоне СВО - РИА Новости, 07.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:08 07.04.2024 (обновлено: 05:09 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/kontsert-1938332778.html
Российский певец Александр Маршал провел концерт в зоне СВО
Российский певец Александр Маршал провел концерт в зоне СВО - РИА Новости, 07.04.2024
Российский певец Александр Маршал провел концерт в зоне СВО
Российский певец Александр Маршал провел в зоне спецоперации концерт для ивановских десантников, сообщили журналистам в МО РФ. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T05:08
2024-04-07T05:09
культура
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александр маршал
культура
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ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Российский певец Александр Маршал провел в зоне спецоперации концерт для ивановских десантников, сообщили журналистам в МО РФ. Маршал неоднократно был с концертами в Донбассе. Певец внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма, а также в "черный список" Латвии за поддержку российской спецоперации на Украине. "Заслуженный артист России, рок-музыкант Александр Маршал спел свои лучшие песни для ивановских десантников, находящихся в зоне проведения специальной военной", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что Маршал приехал проведать десантников, выразить слова поддержки и глубокого уважения. "Маршал пожелал военнослужащим победы над врагом и спел известные и любимые многими песни из своего репертуара. Зрители тепло встретили его выступление и долго аплодировали музыканту", - рассказали в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240121/kultura-1922161427.html
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россия, донбасс, латвия, александр маршал, культура
Культура, Россия, Донбасс, Латвия, Александр Маршал, Культура
Российский певец Александр Маршал провел концерт в зоне СВО

Российский певец Александр Маршал провел концерт для десантников в зоне СВО

© ФотоАлександр Маршал
Александр Маршал - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© Фото
Александр Маршал. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Российский певец Александр Маршал провел в зоне спецоперации концерт для ивановских десантников, сообщили журналистам в МО РФ.
Маршал неоднократно был с концертами в Донбассе. Певец внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма, а также в "черный список" Латвии за поддержку российской спецоперации на Украине.
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21 января, 08:00
"Заслуженный артист России, рок-музыкант Александр Маршал спел свои лучшие песни для ивановских десантников, находящихся в зоне проведения специальной военной", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что Маршал приехал проведать десантников, выразить слова поддержки и глубокого уважения.
"Маршал пожелал военнослужащим победы над врагом и спел известные и любимые многими песни из своего репертуара. Зрители тепло встретили его выступление и долго аплодировали музыканту", - рассказали в оборонном ведомстве.
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КультураРоссияДонбассЛатвияАлександр МаршалКультура
 
 
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