https://ria.ru/20240407/kontsert-1938332778.html

Российский певец Александр Маршал провел концерт в зоне СВО

Российский певец Александр Маршал провел концерт в зоне СВО - РИА Новости, 07.04.2024

Российский певец Александр Маршал провел концерт в зоне СВО

Российский певец Александр Маршал провел в зоне спецоперации концерт для ивановских десантников, сообщили журналистам в МО РФ. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T05:08

2024-04-07T05:08

2024-04-07T05:09

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культура

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ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Российский певец Александр Маршал провел в зоне спецоперации концерт для ивановских десантников, сообщили журналистам в МО РФ. Маршал неоднократно был с концертами в Донбассе. Певец внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма, а также в "черный список" Латвии за поддержку российской спецоперации на Украине. "Заслуженный артист России, рок-музыкант Александр Маршал спел свои лучшие песни для ивановских десантников, находящихся в зоне проведения специальной военной", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что Маршал приехал проведать десантников, выразить слова поддержки и глубокого уважения. "Маршал пожелал военнослужащим победы над врагом и спел известные и любимые многими песни из своего репертуара. Зрители тепло встретили его выступление и долго аплодировали музыканту", - рассказали в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240121/kultura-1922161427.html

https://ria.ru/20240326/film-1935797871.html

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россия, донбасс, латвия, александр маршал, культура