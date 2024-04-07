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Консульство Ирана в Сирии возобновило работу после ракетного удара Израиля - РИА Новости, 07.04.2024
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16:53 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/konsulstvo-1938416377.html
Консульство Ирана в Сирии возобновило работу после ракетного удара Израиля
Консульство Ирана в Сирии возобновило работу после ракетного удара Израиля - РИА Новости, 07.04.2024
Консульство Ирана в Сирии возобновило работу после ракетного удара Израиля
Консульство Ирана в сирийской столице Дамаске возобновило работу после ракетного удара, нанесенного ВВС Израиля в понедельник, сообщило в воскресенье иранское... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T16:53
2024-04-07T16:53
в мире
иран
израиль
дамаск (город)
корпус стражей исламской революции
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕГЕРАН, 7 апр — РИА Новости. Консульство Ирана в сирийской столице Дамаске возобновило работу после ракетного удара, нанесенного ВВС Израиля в понедельник, сообщило в воскресенье иранское информационное агентство ISNA. "Консульский отдел посольства Ирана в Дамаске возобновил свою деятельность после четырехдневного перерыва из-за террористической атаки Израиля на иранскую дипломатическую миссию Ирана", - говорится в сообщении. В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников - Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент Ирана Эбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
https://radiosputnik.ru/20240405/iran-1938080230.html
иран
израиль
дамаск (город)
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в мире, иран, израиль, дамаск (город), корпус стражей исламской революции, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Израиль, Дамаск (город), Корпус стражей исламской революции, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Консульство Ирана в Сирии возобновило работу после ракетного удара Израиля

Консульство Ирана в Дамаске возобновило работу после ракетного удара Израиля

© AP Photo / Omar SanadikiПоследствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 7 апр — РИА Новости. Консульство Ирана в сирийской столице Дамаске возобновило работу после ракетного удара, нанесенного ВВС Израиля в понедельник, сообщило в воскресенье иранское информационное агентство ISNA.
"Консульский отдел посольства Ирана в Дамаске возобновил свою деятельность после четырехдневного перерыва из-за террористической атаки Израиля на иранскую дипломатическую миссию Ирана", - говорится в сообщении.
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В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников - Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Президент Ирана Эбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
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В миреИранИзраильДамаск (город)Корпус стражей исламской революцииХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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