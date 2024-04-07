Рейтинг@Mail.ru
В США разгорелся скандал из-за грубого заявления Клинтон на телешоу - РИА Новости, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:50 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/klinton-1938334898.html
В США разгорелся скандал из-за грубого заявления Клинтон на телешоу
В США разгорелся скандал из-за грубого заявления Клинтон на телешоу - РИА Новости, 07.04.2024
В США разгорелся скандал из-за грубого заявления Клинтон на телешоу
Резкое заявление бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон о предстоящих президентских выборах в США в эфире телепередачи Tonight Show вызвало негативную реакцию в... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T06:50
2024-04-07T06:50
в мире
сша
джо байден
хиллари клинтон
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185551_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_91a1dcd9a34022c8b983d0f3e276a004.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Резкое заявление бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон о предстоящих президентских выборах в США в эфире телепередачи Tonight Show вызвало негативную реакцию в американских СМИ.Ведущий Джимми Фэллон попросил политика обратиться к разочарованным избирателям, которые не хотят снова выбирать между надоевшими Джо Байденом и Дональдом Трампом.&quot;Переступите через себя. Выбор будет только из этих двух вариантов&quot;, — потребовала Клинтон от американцев.Она добавила, что Байден остается эффективным и сострадательным, несмотря на почтенный возраст. В то же время Трамп, по словам его бывшей соперницы, не только слишком стар, но и обвиняется во множестве преступлений.Американские СМИ резко осудили грубое требование Клинтон и указали на его опасность для рейтинга Байдена. Так, канал MSNBC обвинил бывшую первую леди в недостатке эмпатии и нежелании понять причины недовольства избирателей. Ее предложение "переступить через себя" охарактеризовали, как почти что презрительное.Политическое издание Hill отметило, что заявление Клинтон может серьезно ударить по позициям Байдена. Опрошенные журналистами эксперты считают, что учительский тон бывшего госсекретаря лишь оттолкнет молодых избирателей от Демократической партии. "Я не уверен, что самый эффективный способ вернуть разочарованных демократов, молодых избирателей, на сторону Джо Байдена", — подчеркнул политтехнолог партии Марк Лонгабаух.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендует Дональд Трамп, все его конкуренты уже вышли из гонки. Нынешний американский лидер Джо Байден заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240405/bayden-1937945939.html
https://ria.ru/20240327/most-1936244681.html
https://ria.ru/20240403/ssha-1937149421.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185551_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_4d4696707eea787ec798bbabbc24e936.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, хиллари клинтон, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Хиллари Клинтон, Дональд Трамп
В США разгорелся скандал из-за грубого заявления Клинтон на телешоу

Клинтон в грубой форме предложила недовольным избирателям смириться с Байденом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБывший государственный секретарь США и первая леди Хилари Клинтон
Бывший государственный секретарь США и первая леди Хилари Клинтон - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Бывший государственный секретарь США и первая леди Хилари Клинтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Резкое заявление бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон о предстоящих президентских выборах в США в эфире телепередачи Tonight Show вызвало негативную реакцию в американских СМИ.
Ведущий Джимми Фэллон попросил политика обратиться к разочарованным избирателям, которые не хотят снова выбирать между надоевшими Джо Байденом и Дональдом Трампом.
Cлед на лице от аппарата CPAP у президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
У опоздавшего на встречу Байдена заметили одну странность
5 апреля, 06:01
«

"Переступите через себя. Выбор будет только из этих двух вариантов", — потребовала Клинтон от американцев.

Она добавила, что Байден остается эффективным и сострадательным, несмотря на почтенный возраст. В то же время Трамп, по словам его бывшей соперницы, не только слишком стар, но и обвиняется во множестве преступлений.
Американские СМИ резко осудили грубое требование Клинтон и указали на его опасность для рейтинга Байдена. Так, канал MSNBC обвинил бывшую первую леди в недостатке эмпатии и нежелании понять причины недовольства избирателей. Ее предложение "переступить через себя" охарактеризовали, как почти что презрительное.
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе в Капитолии - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
СМИ: Байден сделал странное заявление после обрушения моста в Балтиморе
27 марта, 19:28
Политическое издание Hill отметило, что заявление Клинтон может серьезно ударить по позициям Байдена. Опрошенные журналистами эксперты считают, что учительский тон бывшего госсекретаря лишь оттолкнет молодых избирателей от Демократической партии.
"Я не уверен, что самый эффективный способ вернуть разочарованных демократов, молодых избирателей, на сторону Джо Байдена", — подчеркнул политтехнолог партии Марк Лонгабаух.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендует Дональд Трамп, все его конкуренты уже вышли из гонки. Нынешний американский лидер Джо Байден заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Дональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере, Нью-Хэмпшир - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
У Трампа большие проблемы. Экс-президент "переехал" в гетто без денег
3 апреля, 08:00
 
В миреСШАДжо БайденХиллари КлинтонДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала