https://ria.ru/20240407/klinton-1938334898.html

В США разгорелся скандал из-за грубого заявления Клинтон на телешоу

В США разгорелся скандал из-за грубого заявления Клинтон на телешоу - РИА Новости, 07.04.2024

В США разгорелся скандал из-за грубого заявления Клинтон на телешоу

Резкое заявление бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон о предстоящих президентских выборах в США в эфире телепередачи Tonight Show вызвало негативную реакцию в... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T06:50

2024-04-07T06:50

2024-04-07T06:50

в мире

сша

джо байден

хиллари клинтон

дональд трамп

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Резкое заявление бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон о предстоящих президентских выборах в США в эфире телепередачи Tonight Show вызвало негативную реакцию в американских СМИ.Ведущий Джимми Фэллон попросил политика обратиться к разочарованным избирателям, которые не хотят снова выбирать между надоевшими Джо Байденом и Дональдом Трампом."Переступите через себя. Выбор будет только из этих двух вариантов", — потребовала Клинтон от американцев.Она добавила, что Байден остается эффективным и сострадательным, несмотря на почтенный возраст. В то же время Трамп, по словам его бывшей соперницы, не только слишком стар, но и обвиняется во множестве преступлений.Американские СМИ резко осудили грубое требование Клинтон и указали на его опасность для рейтинга Байдена. Так, канал MSNBC обвинил бывшую первую леди в недостатке эмпатии и нежелании понять причины недовольства избирателей. Ее предложение "переступить через себя" охарактеризовали, как почти что презрительное.Политическое издание Hill отметило, что заявление Клинтон может серьезно ударить по позициям Байдена. Опрошенные журналистами эксперты считают, что учительский тон бывшего госсекретаря лишь оттолкнет молодых избирателей от Демократической партии. "Я не уверен, что самый эффективный способ вернуть разочарованных демократов, молодых избирателей, на сторону Джо Байдена", — подчеркнул политтехнолог партии Марк Лонгабаух.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендует Дональд Трамп, все его конкуренты уже вышли из гонки. Нынешний американский лидер Джо Байден заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

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https://ria.ru/20240403/ssha-1937149421.html

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в мире, сша, джо байден, хиллари клинтон, дональд трамп