https://ria.ru/20240407/kitay-1938364343.html

Армия КНР проводит боевое патрулирование в Южно-Китайском море

Армия КНР проводит боевое патрулирование в Южно-Китайском море - РИА Новости, 07.04.2024

Армия КНР проводит боевое патрулирование в Южно-Китайском море

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в воскресенье проводит боевое патрулирование в Южно-Китайском море на фоне усиления военного взаимодействия в регионе РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T11:37

2024-04-07T11:37

2024-04-07T11:37

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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в воскресенье проводит боевое патрулирование в Южно-Китайском море на фоне усиления военного взаимодействия в регионе США, Японии и Филиппин, сообщает Южная зона боевого командования НОАК. "Южная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая 7 апреля организовала совместное морское и воздушное боевое патрулирование в Южно-Китайском море", - говорится в заявлении. Отмечается, что вся военная деятельность, которая портит ситуацию в Южно-Китайском море и создает горячие точки, находится под контролем. Ранее газета "Иомиури" сообщала, что японские силы самообороны могут принять полноценное участие в военных учениях США и Филиппин Balikatan. Усиление взаимодействия трех стран, как отмечает газета, будет способствовать сдерживанию Китая в Восточно-Китайском море и вокруг Тайваня. Вопросы обеспечения безопасности станут важной темой встречи на высшем уровне лидеров Японии и США, которая пройдет в середине следующей недели в Вашингтоне. Газета со ссылкой на посла Филиппин в Японии сообщала, что на трехстороннем саммите США, Японии и Филиппин будет достигнуто соглашение о совместном патрулировании в Восточно-Китайском море. Япония и Филиппины укрепляют взаимодействие на уровне военных. В ноябре прошлого года было достигнуто согласие о начале переговоров о соглашении о взаимном доступе (Reciprocal Access Agreement, RAA).

https://ria.ru/20240402/tayvan-1937235754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, япония, филиппины, сша, народно-освободительная армия китая