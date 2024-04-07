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Армия КНР проводит боевое патрулирование в Южно-Китайском море - РИА Новости, 07.04.2024
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11:37 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/kitay-1938364343.html
Армия КНР проводит боевое патрулирование в Южно-Китайском море
Армия КНР проводит боевое патрулирование в Южно-Китайском море - РИА Новости, 07.04.2024
Армия КНР проводит боевое патрулирование в Южно-Китайском море
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в воскресенье проводит боевое патрулирование в Южно-Китайском море на фоне усиления военного взаимодействия в регионе РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T11:37
2024-04-07T11:37
в мире
япония
филиппины
сша
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в воскресенье проводит боевое патрулирование в Южно-Китайском море на фоне усиления военного взаимодействия в регионе США, Японии и Филиппин, сообщает Южная зона боевого командования НОАК. "Южная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая 7 апреля организовала совместное морское и воздушное боевое патрулирование в Южно-Китайском море", - говорится в заявлении. Отмечается, что вся военная деятельность, которая портит ситуацию в Южно-Китайском море и создает горячие точки, находится под контролем. Ранее газета "Иомиури" сообщала, что японские силы самообороны могут принять полноценное участие в военных учениях США и Филиппин Balikatan. Усиление взаимодействия трех стран, как отмечает газета, будет способствовать сдерживанию Китая в Восточно-Китайском море и вокруг Тайваня. Вопросы обеспечения безопасности станут важной темой встречи на высшем уровне лидеров Японии и США, которая пройдет в середине следующей недели в Вашингтоне. Газета со ссылкой на посла Филиппин в Японии сообщала, что на трехстороннем саммите США, Японии и Филиппин будет достигнуто соглашение о совместном патрулировании в Восточно-Китайском море. Япония и Филиппины укрепляют взаимодействие на уровне военных. В ноябре прошлого года было достигнуто согласие о начале переговоров о соглашении о взаимном доступе (Reciprocal Access Agreement, RAA).
https://ria.ru/20240402/tayvan-1937235754.html
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в мире, япония, филиппины, сша, народно-освободительная армия китая
В мире, Япония, Филиппины, США, Народно-освободительная армия Китая
Армия КНР проводит боевое патрулирование в Южно-Китайском море

НОАК проводит морское и воздушное боевое патрулирование в Южно-Китайском море

© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкКорабль ВМС НОАК
Корабль ВМС НОАК - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Елена Копылова
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Корабль ВМС НОАК. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в воскресенье проводит боевое патрулирование в Южно-Китайском море на фоне усиления военного взаимодействия в регионе США, Японии и Филиппин, сообщает Южная зона боевого командования НОАК.
"Южная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая 7 апреля организовала совместное морское и воздушное боевое патрулирование в Южно-Китайском море", - говорится в заявлении.
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Отмечается, что вся военная деятельность, которая портит ситуацию в Южно-Китайском море и создает горячие точки, находится под контролем.
Ранее газета "Иомиури" сообщала, что японские силы самообороны могут принять полноценное участие в военных учениях США и Филиппин Balikatan. Усиление взаимодействия трех стран, как отмечает газета, будет способствовать сдерживанию Китая в Восточно-Китайском море и вокруг Тайваня. Вопросы обеспечения безопасности станут важной темой встречи на высшем уровне лидеров Японии и США, которая пройдет в середине следующей недели в Вашингтоне.
Газета со ссылкой на посла Филиппин в Японии сообщала, что на трехстороннем саммите США, Японии и Филиппин будет достигнуто соглашение о совместном патрулировании в Восточно-Китайском море.
Япония и Филиппины укрепляют взаимодействие на уровне военных. В ноябре прошлого года было достигнуто согласие о начале переговоров о соглашении о взаимном доступе (Reciprocal Access Agreement, RAA).
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В миреЯпонияФилиппиныСШАНародно-освободительная армия Китая
 
 
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