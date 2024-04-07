https://ria.ru/20240407/khamas-1938402849.html

Нетаньяху заявил о ликвидации 19 из 24 батальонов ХАМАС за полгода

Нетаньяху заявил о ликвидации 19 из 24 батальонов ХАМАС за полгода - РИА Новости, 07.04.2024

Нетаньяху заявил о ликвидации 19 из 24 батальонов ХАМАС за полгода

Израильская армия за шесть месяцев боевых действий в секторе Газа ликвидировала 19 и 24 батальонов радикального палестинского движения ХАМАС, включая старших... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T15:25

2024-04-07T15:25

2024-04-07T15:26

в мире

биньямин нетаньяху

хамас

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

сектор газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр — РИА Новости. Израильская армия за шесть месяцев боевых действий в секторе Газа ликвидировала 19 и 24 батальонов радикального палестинского движения ХАМАС, включая старших командиров, сообщил в воскресенье премьер страны Биньямин Нетаньяху."Сегодняшний день знаменует собой шесть месяцев с начала войны. Наши достижения в этой войне велики: мы ликвидировали 19 из 24 батальонов ХАМАС, включая старших командиров. Мы убили, ранили или взяли в плен значительное количество террористов ХАМАС. Мы также очистили больницу "Аш-Шифа" и многие другие штаб-квартиры террористов. Мы разрушили заводы по производству ракет, оружия, боеприпасов и продолжаем планомерно уничтожать подземелье (ХАМАС). Мы в одном шаге от победы", - заявил Нетаньяху, открывая воскресное заседание военно-политического кабинета.Несколько месяцев назад на официальном уровне сообщалось о ликвидации 18 из 24 батальонов ХАМАС.

https://ria.ru/20240407/konflikt-1915630213.html

израиль

сектор газа

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Ольга Фомченкова

в мире, биньямин нетаньяху, хамас, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), сектор газа