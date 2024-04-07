https://ria.ru/20240407/khamas-1938402849.html
Нетаньяху заявил о ликвидации 19 из 24 батальонов ХАМАС за полгода
Нетаньяху заявил о ликвидации 19 из 24 батальонов ХАМАС за полгода - РИА Новости, 07.04.2024
Нетаньяху заявил о ликвидации 19 из 24 батальонов ХАМАС за полгода
Израильская армия за шесть месяцев боевых действий в секторе Газа ликвидировала 19 и 24 батальонов радикального палестинского движения ХАМАС, включая старших... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T15:25
2024-04-07T15:25
2024-04-07T15:26
в мире
биньямин нетаньяху
хамас
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр — РИА Новости. Израильская армия за шесть месяцев боевых действий в секторе Газа ликвидировала 19 и 24 батальонов радикального палестинского движения ХАМАС, включая старших командиров, сообщил в воскресенье премьер страны Биньямин Нетаньяху."Сегодняшний день знаменует собой шесть месяцев с начала войны. Наши достижения в этой войне велики: мы ликвидировали 19 из 24 батальонов ХАМАС, включая старших командиров. Мы убили, ранили или взяли в плен значительное количество террористов ХАМАС. Мы также очистили больницу "Аш-Шифа" и многие другие штаб-квартиры террористов. Мы разрушили заводы по производству ракет, оружия, боеприпасов и продолжаем планомерно уничтожать подземелье (ХАМАС). Мы в одном шаге от победы", - заявил Нетаньяху, открывая воскресное заседание военно-политического кабинета.Несколько месяцев назад на официальном уровне сообщалось о ликвидации 18 из 24 батальонов ХАМАС.
https://ria.ru/20240407/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, биньямин нетаньяху, хамас, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), сектор газа
В мире, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Сектор Газа
Нетаньяху заявил о ликвидации 19 из 24 батальонов ХАМАС за полгода
Нетаньяху: ЦАХАЛ за полгода войны в Газе ликвидировал 19 из 24 батальонов ХАМАС
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр — РИА Новости. Израильская армия за шесть месяцев боевых действий в секторе Газа ликвидировала 19 и 24 батальонов радикального палестинского движения ХАМАС, включая старших командиров, сообщил в воскресенье премьер страны Биньямин Нетаньяху.
"Сегодняшний день знаменует собой шесть месяцев с начала войны. Наши достижения в этой войне велики: мы ликвидировали 19 из 24 батальонов ХАМАС, включая старших командиров. Мы убили, ранили или взяли в плен значительное количество террористов ХАМАС. Мы также очистили больницу "Аш-Шифа" и многие другие штаб-квартиры террористов. Мы разрушили заводы по производству ракет, оружия, боеприпасов и продолжаем планомерно уничтожать подземелье (ХАМАС). Мы в одном шаге от победы", - заявил Нетаньяху, открывая воскресное заседание военно-политического кабинета.
Несколько месяцев назад на официальном уровне сообщалось о ликвидации 18 из 24 батальонов ХАМАС.