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В Казахстане подтвердили гибель двух человек из-за паводка - РИА Новости, 07.04.2024
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13:05 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/kazakhstan-1938376118.html
В Казахстане подтвердили гибель двух человек из-за паводка
В Казахстане подтвердили гибель двух человек из-за паводка - РИА Новости, 07.04.2024
В Казахстане подтвердили гибель двух человек из-за паводка
МЧС Казахстана подтвердило гибель двух человек в результате паводка, речь идет о жителях города Кульсары Атырауской области на западе страны. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T13:05
2024-04-07T13:05
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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АЛМА-АТА, 7 апр - РИА Новости. МЧС Казахстана подтвердило гибель двух человек в результате паводка, речь идет о жителях города Кульсары Атырауской области на западе страны. "Мужчина 1974 года рождения со своим другом самостоятельно без соответствующего разрешения выехали на тракторе на обследование затопленного жилого дома. Съехав с дороги в кювет, трактор перевернулся. Тела обоих мужчин найдены без признаков жизни", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства. МЧС также призывает граждан быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период, в том числе не покидать дома и эвакуационные пункты без разрешения. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нынешние паводки в стране - самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в целом ряде регионов страны объявлен режим чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20240406/kazakhstan-1938209215.html
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Казахстане подтвердили гибель двух человек из-за паводка

МЧС Казахстана подтвердило гибель двух человек на западе страны из-за паводка

© Depositphotos.com / LyazaTretyakovaАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© Depositphotos.com / LyazaTretyakova
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 7 апр - РИА Новости. МЧС Казахстана подтвердило гибель двух человек в результате паводка, речь идет о жителях города Кульсары Атырауской области на западе страны.
«
"Мужчина 1974 года рождения со своим другом самостоятельно без соответствующего разрешения выехали на тракторе на обследование затопленного жилого дома. Съехав с дороги в кювет, трактор перевернулся. Тела обоих мужчин найдены без признаков жизни", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.
МЧС также призывает граждан быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период, в том числе не покидать дома и эвакуационные пункты без разрешения.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нынешние паводки в стране - самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в целом ряде регионов страны объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Последствия паводка в одном из сел Казахстана. 6 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
В десяти областях Казахстана объявили ЧС из-за масштабных паводков
6 апреля, 11:12
 
В миреКазахстанКасым-Жомарт ТокаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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