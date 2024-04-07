https://ria.ru/20240407/kazakhstan-1938373133.html

В Казахстане более 70 тысяч человек эвакуировали в марте из-за паводка

В Казахстане более 70 тысяч человек эвакуировали в марте из-за паводка - РИА Новости, 07.04.2024

В Казахстане более 70 тысяч человек эвакуировали в марте из-за паводка

Более 70 тысяч человек эвакуировали в марте из опасных паводковых зон в Казахстане, в пунктах временного размещения находятся свыше 14 тысяч человек, сообщает... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T12:42

2024-04-07T12:42

2024-04-07T12:42

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 7 апр - РИА Новости. Более 70 тысяч человек эвакуировали в марте из опасных паводковых зон в Казахстане, в пунктах временного размещения находятся свыше 14 тысяч человек, сообщает пресс-служба МЧС республики. "С начала паводкового периода спасено 72 029 человек, из них 16 078 детей. В пунктах временного размещения находятся 14 368 человек, из них 7 255 детей. Подтопленными остаются 3686 частных жилых дома, 557 придворовых территории и 1822 дачных домов в семи областях - Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской", - говорится в сообщении. Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нынешние паводки в стране стали самыми масштабными за последние 80 лет, в 10 областях объявлен режим ЧС. Президент поручил правительству разблокировать государственный материальный резерв для помощи пострадавшим и направить на борьбу со стихией дополнительные воинские соединения.

https://ria.ru/20240401/altay-1937066290.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев