https://ria.ru/20240407/kazakhstan-1938373133.html
В Казахстане более 70 тысяч человек эвакуировали в марте из-за паводка
В Казахстане более 70 тысяч человек эвакуировали в марте из-за паводка - РИА Новости, 07.04.2024
В Казахстане более 70 тысяч человек эвакуировали в марте из-за паводка
Более 70 тысяч человек эвакуировали в марте из опасных паводковых зон в Казахстане, в пунктах временного размещения находятся свыше 14 тысяч человек, сообщает... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T12:42
2024-04-07T12:42
2024-04-07T12:42
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 7 апр - РИА Новости. Более 70 тысяч человек эвакуировали в марте из опасных паводковых зон в Казахстане, в пунктах временного размещения находятся свыше 14 тысяч человек, сообщает пресс-служба МЧС республики. "С начала паводкового периода спасено 72 029 человек, из них 16 078 детей. В пунктах временного размещения находятся 14 368 человек, из них 7 255 детей. Подтопленными остаются 3686 частных жилых дома, 557 придворовых территории и 1822 дачных домов в семи областях - Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской", - говорится в сообщении. Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нынешние паводки в стране стали самыми масштабными за последние 80 лет, в 10 областях объявлен режим ЧС. Президент поручил правительству разблокировать государственный материальный резерв для помощи пострадавшим и направить на борьбу со стихией дополнительные воинские соединения.
https://ria.ru/20240401/altay-1937066290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане более 70 тысяч человек эвакуировали в марте из-за паводка
МЧС: более 70 тысяч человек эвакуировали в марте из паводковых зон в Казахстане
АЛМА-АТА, 7 апр - РИА Новости. Более 70 тысяч человек эвакуировали в марте из опасных паводковых зон в Казахстане, в пунктах временного размещения находятся свыше 14 тысяч человек, сообщает пресс-служба МЧС республики.
"С начала паводкового периода спасено 72 029 человек, из них 16 078 детей. В пунктах временного размещения находятся 14 368 человек, из них 7 255 детей. Подтопленными остаются 3686 частных жилых дома, 557 придворовых территории и 1822 дачных домов в семи областях - Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской", - говорится в сообщении.
Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
заявил, что нынешние паводки в стране стали самыми масштабными за последние 80 лет, в 10 областях объявлен режим ЧС. Президент поручил правительству разблокировать государственный материальный резерв для помощи пострадавшим и направить на борьбу со стихией дополнительные воинские соединения.