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В Казахстане более 70 тысяч человек эвакуировали в марте из-за паводка - РИА Новости, 07.04.2024
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12:42 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/kazakhstan-1938373133.html
В Казахстане более 70 тысяч человек эвакуировали в марте из-за паводка
В Казахстане более 70 тысяч человек эвакуировали в марте из-за паводка - РИА Новости, 07.04.2024
В Казахстане более 70 тысяч человек эвакуировали в марте из-за паводка
Более 70 тысяч человек эвакуировали в марте из опасных паводковых зон в Казахстане, в пунктах временного размещения находятся свыше 14 тысяч человек, сообщает... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T12:42
2024-04-07T12:42
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АЛМА-АТА, 7 апр - РИА Новости. Более 70 тысяч человек эвакуировали в марте из опасных паводковых зон в Казахстане, в пунктах временного размещения находятся свыше 14 тысяч человек, сообщает пресс-служба МЧС республики. "С начала паводкового периода спасено 72 029 человек, из них 16 078 детей. В пунктах временного размещения находятся 14 368 человек, из них 7 255 детей. Подтопленными остаются 3686 частных жилых дома, 557 придворовых территории и 1822 дачных домов в семи областях - Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской", - говорится в сообщении. Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нынешние паводки в стране стали самыми масштабными за последние 80 лет, в 10 областях объявлен режим ЧС. Президент поручил правительству разблокировать государственный материальный резерв для помощи пострадавшим и направить на борьбу со стихией дополнительные воинские соединения.
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане более 70 тысяч человек эвакуировали в марте из-за паводка

МЧС: более 70 тысяч человек эвакуировали в марте из паводковых зон в Казахстане

© Фото : Пресс-служба МЧС КазахстанаПоследствия паводка в одном из сел Казахстана
Последствия паводка в одном из сел Казахстана - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© Фото : Пресс-служба МЧС Казахстана
Последствия паводка в одном из сел Казахстана
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АЛМА-АТА, 7 апр - РИА Новости. Более 70 тысяч человек эвакуировали в марте из опасных паводковых зон в Казахстане, в пунктах временного размещения находятся свыше 14 тысяч человек, сообщает пресс-служба МЧС республики.
"С начала паводкового периода спасено 72 029 человек, из них 16 078 детей. В пунктах временного размещения находятся 14 368 человек, из них 7 255 детей. Подтопленными остаются 3686 частных жилых дома, 557 придворовых территории и 1822 дачных домов в семи областях - Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской", - говорится в сообщении.
Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нынешние паводки в стране стали самыми масштабными за последние 80 лет, в 10 областях объявлен режим ЧС. Президент поручил правительству разблокировать государственный материальный резерв для помощи пострадавшим и направить на борьбу со стихией дополнительные воинские соединения.
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