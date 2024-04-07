Британия поддерживает право Израиля на защиту, заявил Сунак
Сунак: Британию шокирует кровопролитие в секторе Газа
© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Великобритания по-прежнему поддерживает право Израиля "обеспечивать свою безопасность", однако шокирована кровопролитием в секторе Газа, заявил британский премьер-министр Риши Сунак.
"Мы продолжаем поддерживать право Израиля защищать себя от угрозы, исходящей от террористов ХАМАС, и обеспечивать свою безопасность. Однако все Соединенное Королевство шокировано кровопролитием и находится в ужасе от убийства отважных британских героев (сотрудников World Central Kitchen - ред.), которые доставляли еду нуждающимся", - заявил Сунак, чьи слова опубликованы на сайте британского правительства.
Британский премьер добавил, что "этот ужасный конфликт должен закончиться". Он подчеркнул, что необходимо освободить заложников и доставить помощь на территорию Газы.
"Дети в Газе нуждаются в немедленной гуманитарной паузе, которая приведет к долгосрочному устойчивому прекращению огня. Это самый быстрый способ освободить заложников и доставить помощь, а также остановить боевые действия и гибель людей", - отметил Сунак.
Армия обороны Израиля назвала "серьёзной ошибкой" израильский удар по Газе, в ходе которого погибли члены НКО "Всемирная центральная кухня". Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем НКО Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью её сотрудников в Газе.
Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал ужасной гибель сотрудников НКО в результате израильского удара и указал, что это преступление, несмотря на то, было ли оно совершено преднамеренно или нет, а также независимо от заявлений израильских властей после нападения.
"Всемирная центральная кухня" была основана шеф-поваром и ресторатором Хосе Андресом в 2010 году в качестве гуманитарного проекта, обеспечивающего питанием людей, оказавшихся в эпицентре природных или других катаклизмов. Первой миссией "кухни" стало оказание помощи пострадавшим при землетрясении на Гаити, впоследствии организация помогала жертвам ураганов и пожаров в США, устраивала полевые кухни во время пандемии коронавируса, оказывала помощь беженцам на польско-украинской границе, обеспечивала питанием жителей Газы.
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