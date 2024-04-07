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Британия поддерживает право Израиля на защиту, заявил Сунак - РИА Новости, 07.04.2024
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02:50 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/izrail-1938328441.html
Британия поддерживает право Израиля на защиту, заявил Сунак
Британия поддерживает право Израиля на защиту, заявил Сунак - РИА Новости, 07.04.2024
Британия поддерживает право Израиля на защиту, заявил Сунак
Великобритания по-прежнему поддерживает право Израиля "обеспечивать свою безопасность", однако шокирована кровопролитием в секторе Газа, заявил британский... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T02:50
2024-04-07T02:50
в мире
израиль
великобритания
сша
риши сунак
ицхак герцог
мартин гриффитс
хамас
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Великобритания по-прежнему поддерживает право Израиля "обеспечивать свою безопасность", однако шокирована кровопролитием в секторе Газа, заявил британский премьер-министр Риши Сунак. "Мы продолжаем поддерживать право Израиля защищать себя от угрозы, исходящей от террористов ХАМАС, и обеспечивать свою безопасность. Однако все Соединенное Королевство шокировано кровопролитием и находится в ужасе от убийства отважных британских героев (сотрудников World Central Kitchen - ред.), которые доставляли еду нуждающимся", - заявил Сунак, чьи слова опубликованы на сайте британского правительства. Британский премьер добавил, что "этот ужасный конфликт должен закончиться". Он подчеркнул, что необходимо освободить заложников и доставить помощь на территорию Газы. "Дети в Газе нуждаются в немедленной гуманитарной паузе, которая приведет к долгосрочному устойчивому прекращению огня. Это самый быстрый способ освободить заложников и доставить помощь, а также остановить боевые действия и гибель людей", - отметил Сунак. Некоммерческая организация "Всемирная центральная кухня" сообщила во вторник, что семь ее сотрудников погибли из-за удара Израиля в Газе, среди жертв выходцы из Австралии, Польши, Великобритании, США и Палестины. Ряд стран потребовали провести расследование произошедшего. Армия обороны Израиля назвала "серьёзной ошибкой" израильский удар по Газе, в ходе которого погибли члены НКО "Всемирная центральная кухня". Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем НКО Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью её сотрудников в Газе. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал ужасной гибель сотрудников НКО в результате израильского удара и указал, что это преступление, несмотря на то, было ли оно совершено преднамеренно или нет, а также независимо от заявлений израильских властей после нападения. "Всемирная центральная кухня" была основана шеф-поваром и ресторатором Хосе Андресом в 2010 году в качестве гуманитарного проекта, обеспечивающего питанием людей, оказавшихся в эпицентре природных или других катаклизмов. Первой миссией "кухни" стало оказание помощи пострадавшим при землетрясении на Гаити, впоследствии организация помогала жертвам ураганов и пожаров в США, устраивала полевые кухни во время пандемии коронавируса, оказывала помощь беженцам на польско-украинской границе, обеспечивала питанием жителей Газы.
https://ria.ru/20240406/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240405/sdelka-1938150991.html
https://ria.ru/20240406/ultmatum-1938161504.html
израиль
великобритания
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сектор газа
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в мире, израиль, великобритания, сша, риши сунак, ицхак герцог, мартин гриффитс, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Великобритания, США, Риши Сунак, Ицхак Герцог, Мартин Гриффитс, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Британия поддерживает право Израиля на защиту, заявил Сунак

Сунак: Британию шокирует кровопролитие в секторе Газа

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Великобритания по-прежнему поддерживает право Израиля "обеспечивать свою безопасность", однако шокирована кровопролитием в секторе Газа, заявил британский премьер-министр Риши Сунак.
"Мы продолжаем поддерживать право Израиля защищать себя от угрозы, исходящей от террористов ХАМАС, и обеспечивать свою безопасность. Однако все Соединенное Королевство шокировано кровопролитием и находится в ужасе от убийства отважных британских героев (сотрудников World Central Kitchen - ред.), которые доставляли еду нуждающимся", - заявил Сунак, чьи слова опубликованы на сайте британского правительства.
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Вчера, 19:55
Британский премьер добавил, что "этот ужасный конфликт должен закончиться". Он подчеркнул, что необходимо освободить заложников и доставить помощь на территорию Газы.
"Дети в Газе нуждаются в немедленной гуманитарной паузе, которая приведет к долгосрочному устойчивому прекращению огня. Это самый быстрый способ освободить заложников и доставить помощь, а также остановить боевые действия и гибель людей", - отметил Сунак.
Некоммерческая организация "Всемирная центральная кухня" сообщила во вторник, что семь ее сотрудников погибли из-за удара Израиля в Газе, среди жертв выходцы из Австралии, Польши, Великобритании, США и Палестины. Ряд стран потребовали провести расследование произошедшего.
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Армия обороны Израиля назвала "серьёзной ошибкой" израильский удар по Газе, в ходе которого погибли члены НКО "Всемирная центральная кухня". Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем НКО Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью её сотрудников в Газе.
Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал ужасной гибель сотрудников НКО в результате израильского удара и указал, что это преступление, несмотря на то, было ли оно совершено преднамеренно или нет, а также независимо от заявлений израильских властей после нападения.
"Всемирная центральная кухня" была основана шеф-поваром и ресторатором Хосе Андресом в 2010 году в качестве гуманитарного проекта, обеспечивающего питанием людей, оказавшихся в эпицентре природных или других катаклизмов. Первой миссией "кухни" стало оказание помощи пострадавшим при землетрясении на Гаити, впоследствии организация помогала жертвам ураганов и пожаров в США, устраивала полевые кухни во время пандемии коронавируса, оказывала помощь беженцам на польско-украинской границе, обеспечивала питанием жителей Газы.
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В миреИзраильВеликобританияСШАРиши СунакИцхак ГерцогМартин ГриффитсХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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