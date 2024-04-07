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Разработчик увеличил точность ракет "Искандера-М"
Разработчик увеличил точность ракет "Искандера-М" - РИА Новости, 07.04.2024
Разработчик увеличил точность ракет "Искандера-М"
Ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" были доработаны по опыту СВО, их точность поражения целей была увеличена, сообщил в программе... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T11:30
2024-04-07T11:30
2024-04-07T11:31
специальная военная операция на украине
безопасность
высокоточные комплексы
ростех
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искандер-м
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" были доработаны по опыту СВО, их точность поражения целей была увеличена, сообщил в программе "Военная приемка" генеральный директор холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") Олег Рязанцев. "Комплекс был очень оперативно доработан под соответствующие реалии СВО", - отметил Рязанцев, говоря об аэробаллистической ракете 9М723 "Искандера-М"."Именно так", - добавил он, отвечая на вопрос ведущего - идёт ли речь о повышении точности ракеты.
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934066851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, высокоточные комплексы, ростех, россия, искандер-м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Высокоточные комплексы, Ростех, Россия, Искандер-М
Разработчик увеличил точность ракет "Искандера-М"
Рязанцев: на основании опыта СВО точность ракет "Искандера-М" была увеличена