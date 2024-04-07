https://ria.ru/20240407/iskander-1938363103.html

Разработчик увеличил точность ракет "Искандера-М"

Разработчик увеличил точность ракет "Искандера-М" - РИА Новости, 07.04.2024

Разработчик увеличил точность ракет "Искандера-М"

Ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" были доработаны по опыту СВО, их точность поражения целей была увеличена, сообщил в программе... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T11:30

2024-04-07T11:30

2024-04-07T11:31

специальная военная операция на украине

безопасность

высокоточные комплексы

ростех

россия

искандер-м

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" были доработаны по опыту СВО, их точность поражения целей была увеличена, сообщил в программе "Военная приемка" генеральный директор холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") Олег Рязанцев. "Комплекс был очень оперативно доработан под соответствующие реалии СВО", - отметил Рязанцев, говоря об аэробаллистической ракете 9М723 "Искандера-М"."Именно так", - добавил он, отвечая на вопрос ведущего - идёт ли речь о повышении точности ракеты.

https://ria.ru/20240318/ukraina-1934066851.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, высокоточные комплексы, ростех, россия, искандер-м