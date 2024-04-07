Рейтинг@Mail.ru
Разработчик увеличил точность ракет "Искандера-М" - РИА Новости, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:30 07.04.2024 (обновлено: 11:31 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/iskander-1938363103.html
Разработчик увеличил точность ракет "Искандера-М"
Разработчик увеличил точность ракет "Искандера-М" - РИА Новости, 07.04.2024
Разработчик увеличил точность ракет "Искандера-М"
Ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" были доработаны по опыту СВО, их точность поражения целей была увеличена, сообщил в программе... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T11:30
2024-04-07T11:31
специальная военная операция на украине
безопасность
высокоточные комплексы
ростех
россия
искандер-м
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932045755_63:197:1633:1080_1920x0_80_0_0_ce88245fc7ce145889ee039e80b262f0.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" были доработаны по опыту СВО, их точность поражения целей была увеличена, сообщил в программе "Военная приемка" генеральный директор холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") Олег Рязанцев. &quot;Комплекс был очень оперативно доработан под соответствующие реалии СВО&quot;, - отметил Рязанцев, говоря об аэробаллистической ракете 9М723 &quot;Искандера-М&quot;."Именно так", - добавил он, отвечая на вопрос ведущего - идёт ли речь о повышении точности ракеты.
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934066851.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932045755_228:0:1668:1080_1920x0_80_0_0_709564187ff839652c1f83084f6e1014.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, высокоточные комплексы, ростех, россия, искандер-м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Высокоточные комплексы, Ростех, Россия, Искандер-М
Разработчик увеличил точность ракет "Искандера-М"

Рязанцев: на основании опыта СВО точность ракет "Искандера-М" была увеличена

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" были доработаны по опыту СВО, их точность поражения целей была увеличена, сообщил в программе "Военная приемка" генеральный директор холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") Олег Рязанцев.
«

"Комплекс был очень оперативно доработан под соответствующие реалии СВО", - отметил Рязанцев, говоря об аэробаллистической ракете 9М723 "Искандера-М".

"Именно так", - добавил он, отвечая на вопрос ведущего - идёт ли речь о повышении точности ракеты.
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
Прилетят массово. На Западе раскрыли, что скоро случится с Украиной
18 марта, 17:14
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВысокоточные комплексыРостехРоссияИскандер-М
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала