Мексика подаст иск в Международный суд из-за нападения на посольство
Мексика подаст иск против Эквадора в Международный суд после штурма посольства
© AP Photo / David BustillosСпецназ эквадорской полиции штурмует в посольство Мексики в Кито
© AP Photo / David Bustillos
Спецназ эквадорской полиции штурмует в посольство Мексики в Кито
МЕХИКО, 7 апр — РИА Новости. Правительство Мексики в понедельник обратится в Международный суд с жалобой на действия властей Эквадора, которые взяли штурмом посольство для задержания своего бывшего вице-президента Хорхе Гласа, сообщила глава мексиканского МИД Алисия Барсена.
"Завтра мы обратимся в Международный суд, где представим это печальное дело. И конечно, мы будем выходить на все соответствующие многосторонние, региональные и международные площадки, чтобы этот факт был осужден всем международным сообществом", - заявила Барсена в ходе пресс-конференции в столичном аэропорту, куда после разрыва отношений прибыли отозванные из Эквадора сотрудники и дипломаты посольства, а также их семьи.
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В ночь на 6 апреля полиция Эквадора силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Глас укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор в ответ назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика. Как сообщил портал Primicias, полиция Эквадора въехала на территорию дипмиссии на бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика в ту же ночь разорвала дипломатические отношения с Эквадором.
"Это было действительно что-то беспрецедентное, такого никогда, никогда в истории Мексики и, я бы сказала, в недавней истории Латинской Америки, не случалось, даже в худшие времена диктатур. Даже сам диктатор Пиночет не осмелился вторгнуться в посольство Мексики в Чили. Ситуация действительно беспрецедентная для участников Венской конвенции, и мы испытываем откровенное возмущение из-за того, что иммунитет посольства и дипломатического персонала был грубо нарушен. И более того, проникновение было с насилием, с большим насилием, без разрешения и с серьезным физическим нападением на руководителя канцелярии Роберто Кансеко, который, как вы увидите, все еще испытывает проблемы с шеей, связанные с этим", - заявила Барсена.
Задержанный в результате нападения Хорхе Глас, который в конце 2022 года вышел на свободу после пяти лет тюрьмы за взяточничество и преступный сговор, в декабре 2023 года был приговорен к шести годам тюрьмы по коррупционному делу бразильской строительной компании Odebrecht. Выдача ордера на его арест произошла уже после того, как он укрылся в мексиканской дипмиссии.