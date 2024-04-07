https://ria.ru/20240407/isk-1938467608.html

Мексика подаст иск в Международный суд из-за нападения на посольство

Мексика подаст иск в Международный суд из-за нападения на посольство - РИА Новости, 07.04.2024

Мексика подаст иск в Международный суд из-за нападения на посольство

Правительство Мексики в понедельник обратится в Международный суд с жалобой на действия властей Эквадора, которые взяли штурмом посольство для задержания своего РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T23:47

2024-04-07T23:47

2024-04-07T23:47

в мире

эквадор

мексика

антониу гутерриш

оон

организация американских государств

кито

селак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938224737_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_da3ffb51e7b8c99d25b0259549b7718f.jpg

МЕХИКО, 7 апр — РИА Новости. Правительство Мексики в понедельник обратится в Международный суд с жалобой на действия властей Эквадора, которые взяли штурмом посольство для задержания своего бывшего вице-президента Хорхе Гласа, сообщила глава мексиканского МИД Алисия Барсена. "Завтра мы обратимся в Международный суд, где представим это печальное дело. И конечно, мы будем выходить на все соответствующие многосторонние, региональные и международные площадки, чтобы этот факт был осужден всем международным сообществом", - заявила Барсена в ходе пресс-конференции в столичном аэропорту, куда после разрыва отношений прибыли отозванные из Эквадора сотрудники и дипломаты посольства, а также их семьи. В ночь на 6 апреля полиция Эквадора силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Глас укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор в ответ назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика. Как сообщил портал Primicias, полиция Эквадора въехала на территорию дипмиссии на бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика в ту же ночь разорвала дипломатические отношения с Эквадором. "Это было действительно что-то беспрецедентное, такого никогда, никогда в истории Мексики и, я бы сказала, в недавней истории Латинской Америки, не случалось, даже в худшие времена диктатур. Даже сам диктатор Пиночет не осмелился вторгнуться в посольство Мексики в Чили. Ситуация действительно беспрецедентная для участников Венской конвенции, и мы испытываем откровенное возмущение из-за того, что иммунитет посольства и дипломатического персонала был грубо нарушен. И более того, проникновение было с насилием, с большим насилием, без разрешения и с серьезным физическим нападением на руководителя канцелярии Роберто Кансеко, который, как вы увидите, все еще испытывает проблемы с шеей, связанные с этим", - заявила Барсена. Действия Эквадора в отношении мексиканского посольства в Кито публично осудили по меньшей мере 18 стран Америки и 10 стран Европы, включая США и Европейский союз, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, ОАГ и СЕЛАК. Задержанный в результате нападения Хорхе Глас, который в конце 2022 года вышел на свободу после пяти лет тюрьмы за взяточничество и преступный сговор, в декабре 2023 года был приговорен к шести годам тюрьмы по коррупционному делу бразильской строительной компании Odebrecht. Выдача ордера на его арест произошла уже после того, как он укрылся в мексиканской дипмиссии.

https://ria.ru/20240407/ekvador-1938331683.html

https://ria.ru/20240406/otnosheniya-1938314319.html

эквадор

мексика

кито

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эквадор, мексика, антониу гутерриш, оон, организация американских государств, кито, селак