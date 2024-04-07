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Мексика подаст иск в Международный суд из-за нападения на посольство - РИА Новости, 07.04.2024
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23:47 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/isk-1938467608.html
Мексика подаст иск в Международный суд из-за нападения на посольство
Мексика подаст иск в Международный суд из-за нападения на посольство - РИА Новости, 07.04.2024
Мексика подаст иск в Международный суд из-за нападения на посольство
Правительство Мексики в понедельник обратится в Международный суд с жалобой на действия властей Эквадора, которые взяли штурмом посольство для задержания своего РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T23:47
2024-04-07T23:47
в мире
эквадор
мексика
антониу гутерриш
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МЕХИКО, 7 апр — РИА Новости. Правительство Мексики в понедельник обратится в Международный суд с жалобой на действия властей Эквадора, которые взяли штурмом посольство для задержания своего бывшего вице-президента Хорхе Гласа, сообщила глава мексиканского МИД Алисия Барсена. "Завтра мы обратимся в Международный суд, где представим это печальное дело. И конечно, мы будем выходить на все соответствующие многосторонние, региональные и международные площадки, чтобы этот факт был осужден всем международным сообществом", - заявила Барсена в ходе пресс-конференции в столичном аэропорту, куда после разрыва отношений прибыли отозванные из Эквадора сотрудники и дипломаты посольства, а также их семьи. В ночь на 6 апреля полиция Эквадора силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Глас укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор в ответ назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика. Как сообщил портал Primicias, полиция Эквадора въехала на территорию дипмиссии на бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика в ту же ночь разорвала дипломатические отношения с Эквадором. "Это было действительно что-то беспрецедентное, такого никогда, никогда в истории Мексики и, я бы сказала, в недавней истории Латинской Америки, не случалось, даже в худшие времена диктатур. Даже сам диктатор Пиночет не осмелился вторгнуться в посольство Мексики в Чили. Ситуация действительно беспрецедентная для участников Венской конвенции, и мы испытываем откровенное возмущение из-за того, что иммунитет посольства и дипломатического персонала был грубо нарушен. И более того, проникновение было с насилием, с большим насилием, без разрешения и с серьезным физическим нападением на руководителя канцелярии Роберто Кансеко, который, как вы увидите, все еще испытывает проблемы с шеей, связанные с этим", - заявила Барсена. Действия Эквадора в отношении мексиканского посольства в Кито публично осудили по меньшей мере 18 стран Америки и 10 стран Европы, включая США и Европейский союз, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, ОАГ и СЕЛАК. Задержанный в результате нападения Хорхе Глас, который в конце 2022 года вышел на свободу после пяти лет тюрьмы за взяточничество и преступный сговор, в декабре 2023 года был приговорен к шести годам тюрьмы по коррупционному делу бразильской строительной компании Odebrecht. Выдача ордера на его арест произошла уже после того, как он укрылся в мексиканской дипмиссии.
https://ria.ru/20240407/ekvador-1938331683.html
https://ria.ru/20240406/otnosheniya-1938314319.html
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в мире, эквадор, мексика, антониу гутерриш, оон, организация американских государств, кито, селак
В мире, Эквадор, Мексика, Антониу Гутерриш, ООН, Организация американских государств, Кито, СЕЛАК
Мексика подаст иск в Международный суд из-за нападения на посольство

Мексика подаст иск против Эквадора в Международный суд после штурма посольства

© AP Photo / David BustillosСпецназ эквадорской полиции штурмует в посольство Мексики в Кито
Спецназ эквадорской полиции штурмует в посольство Мексики в Кито - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / David Bustillos
Спецназ эквадорской полиции штурмует в посольство Мексики в Кито
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 7 апр — РИА Новости. Правительство Мексики в понедельник обратится в Международный суд с жалобой на действия властей Эквадора, которые взяли штурмом посольство для задержания своего бывшего вице-президента Хорхе Гласа, сообщила глава мексиканского МИД Алисия Барсена.
"Завтра мы обратимся в Международный суд, где представим это печальное дело. И конечно, мы будем выходить на все соответствующие многосторонние, региональные и международные площадки, чтобы этот факт был осужден всем международным сообществом", - заявила Барсена в ходе пресс-конференции в столичном аэропорту, куда после разрыва отношений прибыли отозванные из Эквадора сотрудники и дипломаты посольства, а также их семьи.
Полиция охраняет посольство Мексики в Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
МИД Эквадора объяснил штурм посольства Мексики
Вчера, 04:29
В ночь на 6 апреля полиция Эквадора силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Глас укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор в ответ назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика. Как сообщил портал Primicias, полиция Эквадора въехала на территорию дипмиссии на бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика в ту же ночь разорвала дипломатические отношения с Эквадором.
"Это было действительно что-то беспрецедентное, такого никогда, никогда в истории Мексики и, я бы сказала, в недавней истории Латинской Америки, не случалось, даже в худшие времена диктатур. Даже сам диктатор Пиночет не осмелился вторгнуться в посольство Мексики в Чили. Ситуация действительно беспрецедентная для участников Венской конвенции, и мы испытываем откровенное возмущение из-за того, что иммунитет посольства и дипломатического персонала был грубо нарушен. И более того, проникновение было с насилием, с большим насилием, без разрешения и с серьезным физическим нападением на руководителя канцелярии Роберто Кансеко, который, как вы увидите, все еще испытывает проблемы с шеей, связанные с этим", - заявила Барсена.
Действия Эквадора в отношении мексиканского посольства в Кито публично осудили по меньшей мере 18 стран Америки и 10 стран Европы, включая США и Европейский союз, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, ОАГ и СЕЛАК.
Задержанный в результате нападения Хорхе Глас, который в конце 2022 года вышел на свободу после пяти лет тюрьмы за взяточничество и преступный сговор, в декабре 2023 года был приговорен к шести годам тюрьмы по коррупционному делу бразильской строительной компании Odebrecht. Выдача ордера на его арест произошла уже после того, как он укрылся в мексиканской дипмиссии.
Вид на город Манагуа, Никарагуа - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Правительство Никарагуа разорвало дипломатические отношения с Эквадором
6 апреля, 22:12
 
В миреЭквадорМексикаАнтониу ГутерришООНОрганизация американских государствКитоСЕЛАК
 
 
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