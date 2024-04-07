https://ria.ru/20240407/internet-1938374005.html

В России более 86 процентов домохозяйств имеют доступ к интернету

В России более 86 процентов домохозяйств имеют доступ к интернету - РИА Новости, 07.04.2024

В России более 86 процентов домохозяйств имеют доступ к интернету

Более 86% домохозяйств в 2024 году в России имеют доступ к высокоскоростному интернету, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках Дня Рунета на ВДНХ. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T12:46

2024-04-07T12:46

2024-04-07T12:46

выставка-форум "россия"

технологии

россия

дмитрий чернышенко

выставка-форум "россия"

интернет

вднх

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Более 86% домохозяйств в 2024 году в России имеют доступ к высокоскоростному интернету, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках Дня Рунета на ВДНХ. "В рамках национальной цели по цифровой трансформации, поставленной президентом, это уже более 86% - больше плана - домохозяйств, которые уже получили возможность доступа к широкополосному интернету", - сказал Чернышенко. Он сообщил, что недавно президент России Владимир Путин поставил задачу улучшить качество услуг по предоставлению доступа к интернету до 2030 года, обеспечив высокоскоростной доступ к нему для 97% домохозяйств. По словам вице-премьера, оставшиеся 11% будут самые сложные, но и с этой задачей получится справиться. В 2023 интернет в России есть в 26 тысячах удаленных малонаселенных пунктах с населением до 500 человек. Также в период пандемии пользователям предоставили бесплатный доступ к 371 интернет-ресурсу.

https://ria.ru/20240406/zakon-1938249245.html

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Ольга Фомченкова

технологии, россия, дмитрий чернышенко, выставка-форум "россия", интернет, вднх