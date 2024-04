https://ria.ru/20240407/internet-1938028291.html

История развития Интернета в России

История развития Интернета в России - РИА Новости, 07.04.2024

История развития Интернета в России

7 апреля российский Интернет празднует свое 30-летие – в этот день в 1994 году международный сетевой информационный центр InterNIC официально делегировал для...

7 апреля российский Интернет празднует свое 30-летие – в этот день в 1994 году международный сетевой информационный центр InterNIC официально делегировал для Российской Федерации национальный домен верхнего уровня .RU, появившийся в так называемой корневой зоне – глобальном реестре, благодаря которому доменные зоны становятся доступны пользователям в Интернете. Этот день принято считать отправной точкой развития массового российского Интернета. Однако свои первые шаги российский Интернет сделал значительно раньше – еще во времена СССР.В Советском Союзе идею связать ЭВМ единой сетью – аналогом Интернета – впервые озвучил Анатолий Китов в 1959 году, предложив создать единую автоматизированную систему управления для Вооруженных сил. Первые наработки в этой области появились в 1962 году, когда Виктор Глушков представил проект Общегосударственной автоматизированной системы учета и обработки информации, которая предназначалась для автоматизированного управления всей экономикой СССР. Эта система была нацелена на то, чтобы стать общенациональной компьютерной сетью удаленного доступа в реальном времени, призванной вести постоянный учет и контроль за любой точкой в гигантской экономике страны. Однако проект Глушкова не встретил понимания у советского руководства и был закрыт, но его идеи все же были частично реализованы. Так, на ряде крупных промышленных предприятий и в оборонно-промышленном комплексе стали внедряться автоматизированные системы управления и автоматизированные системы управления технологическим процессом. С 1980-е годов исключительную возможность пользоваться Интернетом как системой обмена научной информацией получили советские ученые и исследователи для установки связи с иностранными образовательными центрами и университетами в форме "международных компьютерных конференций", или "телеконференций". Компьютерные коммуникации проходили по международному протоколу обмена данными Х.25 с использованием обычных телефонных сетей для передачи имейлов, которыми участники обменивались напрямую, в режиме реального времени, или, как в современном варианте, через электронные имейл-боксы – для тех, кто не находился в момент дискуссий онлайн. 1 августа 1990 года была запущена советская сеть, которая функционировала на программном обеспечении, разработанном группой ученых из Института атомной энергии имени И.В. Курчатова (ИАЭ имени И.В. Курчатова, сейчас Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт") для одного из первых интернет-провайдеров Relcom. К ней подключили в основном компьютеры в научных институтах Москвы, Ленинграда (сейчас Санкт-Петербург), Новосибирска и Киева. Relcom создал фундамент, на котором в дальнейшем строилась инфраструктура Рунета – сегмента Интернета, объединяющего русскоязычных пользователей.28 августа 1990 года прошел первый сеанс модемной связи советского компьютера, находившегося в ИАЭ имени И.В. Курчатова, с зарубежным терминалом Хельсинкского университета, который положил начало регулярному каналу передачи почты по Интернету. В сентябре 1990 года был официально зарегистрирован домен .SU (от Soviet Union – Советский Союз), администрированием которого занималась некоммерческая организация "Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей" (РосНИИРОС). C распадом СССР право представлять Россию в Интернете получила доменная зона.RU.В 1993 году крупнейшие на тот момент интернет-провайдеры Demos Plus, GlasNet, Techno, SovAm Teleport, EUnet/Relcom, X-Atom и FREEnet подписали соглашение "О порядке администрирования зоны RU". Все права и обязанности, связанные с администрированием домена, были переданы РосНИИРОСу (с 2006 года полномочия администратора переданы Координационному центру национального домена сети Интернет). Год спустя, 7 апреля 1994 года, доменная зона .RU была официально зарегистрирована. В этот же день появился первый сайт – им стал каталог ссылок на русскоязычные и англоязычные страницы в Интернете Russia on the Net.С появлением российской национальной зоны регистрация новых доменов в SU была прекращена, а сама зона должна была быть ликвидирована, однако в декабре 2002 года в зоне SU возобновилась регистрация новых доменов. С мая 2010 года началась регистрация в кириллическом домене – .РФ. В апреле 1995 года в Рунете появился первый сайт СМИ – его зарегистрировала "Учительская газета". В мае 1995 года был открыт первый сайт информационного агентства, а в ноябре того же года – первый развлекательный ресурс "Анекдот.ru". Первый российский интернет-магазин появился в зоне .RU в августе 1996 года.Пик роста домена .RU пришелся на 2006-2008 годы – в этот период темпы годового прироста держались на уровне 61%. Первый миллион доменов второго уровня в зоне .RU был зарегистрирован в 2007 году. В последующие два года цифра была удвоена. В сентябре 2012 года в зоне .RU было уже четыре миллиона доменных имен.В настоящее время доменных имен в зоне .RU насчитывается более 5,5 миллиона – это шестое место среди национальных доменов мира. Еще около 770 тысяч и 110 тысяч доменов зарегистрировано в зонах .РФ и .SU соответственно. Кроме того, русский язык входит в пятерку лидеров по частоте использования для веб-контента глобального Интернета. По данным Datareportal, в России на начало 2024 года насчитывается 130,4 миллиона интернет-пользователей, что составляет 90,4% населения страны. В среднем житель России проводит в сети 4 часа 23 минуты в день. Ежегодно, начиная с 2004 года, в России проходит вручение "Премии Рунета" – общенациональной награды в области высоких технологий и Интернета, которая поощряет выдающиеся заслуги компаний-лидеров и отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента Интернета. В России существует обширная законодательная база, регулирующая развитие Интернета. Основополагающими стали федеральный закон от 7 июня 2003 года "О связи" и федеральный закон от 27 июля 2006 года "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В силу особой специфики законодательство в сфере Интернета нуждается в постоянном обновлении и совершенствовании. Так, федеральным законом от 28 июня 2012 года "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" был создан Единый реестр запрещенных сайтов в Интернете, доступ к которым заблокирован на территории России. В 2013 году были приняты два закона, регулирующие Интернет, – "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях", устанавливающий возможность блокировки сайтов, которые содержат нелицензионный контент, по требованию правообладателя, и "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", блокирующий экстремистские сайты.В 2016 году президентом РФ был подписан пакет антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой"), который защитил судебной гарантией права граждан от произвольного получения информации спецслужбами и дал Правительству РФ право определить хранить или не хранить информацию операторами связи, если хранить, то возможные сроки, объём и параметры хранения информации. Правительство РФ в постановлении от 12 апреля 2018 года установило порядок, сроки и объем хранения информации. В 2019 году был принят федеральный закон от 1 мая 2019 года "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", так называемый закон о "суверенном Интернете", призванный обезопасить отечественный сегмент Интернета от возможных внешних угроз за счет создания национальной системы маршрутизации интернет-трафика. Законодательство, регулирующая развитие Интернета, продолжает обновляться в ответ на современные вызовы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

