https://ria.ru/20240402/vpn-1937404183.html
Роскомнадзор за месяц заблокировал 82 сайта с рекламой VPN
Роскомнадзор за месяц заблокировал 82 сайта с рекламой VPN - РИА Новости, 02.04.2024
Роскомнадзор за месяц заблокировал 82 сайта с рекламой VPN
Роскомнадзор с 1 марта заблокировал 82 сайта, которые популяризировали или рекламировали VPN-сервисы или прокси-серверы для обхода блокировок - они не удалили... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:57
2024-04-02T17:57
2024-04-02T17:57
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Роскомнадзор с 1 марта заблокировал 82 сайта, которые популяризировали или рекламировали VPN-сервисы или прокси-серверы для обхода блокировок - они не удалили материалы по указанной тематике после требования регулятора, сказано в сообщении РКН. "C 1 марта Роскомнадзор приступил к внесудебному ограничению доступа к информации в сети, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту… За неисполнение требований ведомства и неудаление материалов по указанной тематике Роскомнадзор заблокировал 82 страницы", - рассказали в Роскомнадзоре. Всего в марте РКН направил 628 уведомлений владельцам сайтов с требованием удалить подобный противоправный контент. И владельцы 546 сайтов оперативно это сделали. "В основном запрещенную информацию размещали на страницах в социальных сетях, а также специализированных ресурсах, направленных на популяризацию использования VPN для обхода блокировок", - сказали в пресс-службе регулятора. Роскомнадзор напомнил, что за неудаление информации о способах обхода блокировок доступа к противоправному контенту в интернете закон предусматривает штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случаях, если нарушения происходят повторно, предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании. Регулятор объяснил, что эти меры необходимы для защиты людей от информации, размещенной в преступных целях: "иностранные владельцы средств обхода блокировки доступа к противоправному контенту располагают информацией, которую российские пользователи передают при посещении заблокированных в России ресурсов. Полученные таким путем личные данные, финансовая информация и пароли от учетных записей могут быть изучены и в дальнейшем использованы в мошеннических целях, шантаже и других противоправных действиях против российских пользователей или их окружения".
https://ria.ru/20240219/vpn-1928135675.html
https://ria.ru/20240206/peskov-1925659483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор за месяц заблокировал 82 сайта с рекламой VPN
Роскомнадзор с 1 марта заблокировал 82 сайта, рекламировавших VPN-сервисы
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Роскомнадзор с 1 марта заблокировал 82 сайта, которые популяризировали или рекламировали VPN-сервисы или прокси-серверы для обхода блокировок - они не удалили материалы по указанной тематике после требования регулятора, сказано в сообщении РКН.
"C 1 марта Роскомнадзор приступил к внесудебному ограничению доступа к информации в сети, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту… За неисполнение требований ведомства и неудаление материалов по указанной тематике Роскомнадзор заблокировал 82 страницы", - рассказали в Роскомнадзоре.
Всего в марте РКН направил 628 уведомлений владельцам сайтов с требованием удалить подобный противоправный контент. И владельцы 546 сайтов оперативно это сделали. "В основном запрещенную информацию размещали на страницах в социальных сетях, а также специализированных ресурсах, направленных на популяризацию использования VPN для обхода блокировок", - сказали в пресс-службе регулятора.
Роскомнадзор напомнил, что за неудаление информации о способах обхода блокировок доступа к противоправному контенту в интернете закон предусматривает штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случаях, если нарушения происходят повторно, предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании.
Регулятор объяснил, что эти меры необходимы для защиты людей от информации, размещенной в преступных целях: "иностранные владельцы средств обхода блокировки доступа к противоправному контенту располагают информацией, которую российские пользователи передают при посещении заблокированных в России
ресурсов. Полученные таким путем личные данные, финансовая информация и пароли от учетных записей могут быть изучены и в дальнейшем использованы в мошеннических целях, шантаже и других противоправных действиях против российских пользователей или их окружения".