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Роскомнадзор за месяц заблокировал 82 сайта с рекламой VPN - РИА Новости, 02.04.2024
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17:57 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/vpn-1937404183.html
Роскомнадзор за месяц заблокировал 82 сайта с рекламой VPN
Роскомнадзор за месяц заблокировал 82 сайта с рекламой VPN - РИА Новости, 02.04.2024
Роскомнадзор за месяц заблокировал 82 сайта с рекламой VPN
Роскомнадзор с 1 марта заблокировал 82 сайта, которые популяризировали или рекламировали VPN-сервисы или прокси-серверы для обхода блокировок - они не удалили... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:57
2024-04-02T17:57
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Роскомнадзор с 1 марта заблокировал 82 сайта, которые популяризировали или рекламировали VPN-сервисы или прокси-серверы для обхода блокировок - они не удалили материалы по указанной тематике после требования регулятора, сказано в сообщении РКН. "C 1 марта Роскомнадзор приступил к внесудебному ограничению доступа к информации в сети, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту… За неисполнение требований ведомства и неудаление материалов по указанной тематике Роскомнадзор заблокировал 82 страницы", - рассказали в Роскомнадзоре. Всего в марте РКН направил 628 уведомлений владельцам сайтов с требованием удалить подобный противоправный контент. И владельцы 546 сайтов оперативно это сделали. "В основном запрещенную информацию размещали на страницах в социальных сетях, а также специализированных ресурсах, направленных на популяризацию использования VPN для обхода блокировок", - сказали в пресс-службе регулятора. Роскомнадзор напомнил, что за неудаление информации о способах обхода блокировок доступа к противоправному контенту в интернете закон предусматривает штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случаях, если нарушения происходят повторно, предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании. Регулятор объяснил, что эти меры необходимы для защиты людей от информации, размещенной в преступных целях: "иностранные владельцы средств обхода блокировки доступа к противоправному контенту располагают информацией, которую российские пользователи передают при посещении заблокированных в России ресурсов. Полученные таким путем личные данные, финансовая информация и пароли от учетных записей могут быть изучены и в дальнейшем использованы в мошеннических целях, шантаже и других противоправных действиях против российских пользователей или их окружения".
https://ria.ru/20240219/vpn-1928135675.html
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96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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353
60
353
60
общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор за месяц заблокировал 82 сайта с рекламой VPN

Роскомнадзор с 1 марта заблокировал 82 сайта, рекламировавших VPN-сервисы

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Роскомнадзор с 1 марта заблокировал 82 сайта, которые популяризировали или рекламировали VPN-сервисы или прокси-серверы для обхода блокировок - они не удалили материалы по указанной тематике после требования регулятора, сказано в сообщении РКН.
"C 1 марта Роскомнадзор приступил к внесудебному ограничению доступа к информации в сети, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту… За неисполнение требований ведомства и неудаление материалов по указанной тематике Роскомнадзор заблокировал 82 страницы", - рассказали в Роскомнадзоре.
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Стало известно, кого могут отключить от VPN после 1 марта
19 февраля, 02:15
Всего в марте РКН направил 628 уведомлений владельцам сайтов с требованием удалить подобный противоправный контент. И владельцы 546 сайтов оперативно это сделали. "В основном запрещенную информацию размещали на страницах в социальных сетях, а также специализированных ресурсах, направленных на популяризацию использования VPN для обхода блокировок", - сказали в пресс-службе регулятора.
Роскомнадзор напомнил, что за неудаление информации о способах обхода блокировок доступа к противоправному контенту в интернете закон предусматривает штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случаях, если нарушения происходят повторно, предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании.
Регулятор объяснил, что эти меры необходимы для защиты людей от информации, размещенной в преступных целях: "иностранные владельцы средств обхода блокировки доступа к противоправному контенту располагают информацией, которую российские пользователи передают при посещении заблокированных в России ресурсов. Полученные таким путем личные данные, финансовая информация и пароли от учетных записей могут быть изучены и в дальнейшем использованы в мошеннических целях, шантаже и других противоправных действиях против российских пользователей или их окружения".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Никаких решений о запрете VPN сейчас нет, сообщили в Кремле
6 февраля, 12:58
 
ОбществоТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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