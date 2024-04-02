https://ria.ru/20240402/vpn-1937404183.html

Роскомнадзор за месяц заблокировал 82 сайта с рекламой VPN

Роскомнадзор за месяц заблокировал 82 сайта с рекламой VPN - РИА Новости, 02.04.2024

Роскомнадзор за месяц заблокировал 82 сайта с рекламой VPN

Роскомнадзор с 1 марта заблокировал 82 сайта, которые популяризировали или рекламировали VPN-сервисы или прокси-серверы для обхода блокировок - они не удалили... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T17:57

2024-04-02T17:57

2024-04-02T17:57

общество

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Роскомнадзор с 1 марта заблокировал 82 сайта, которые популяризировали или рекламировали VPN-сервисы или прокси-серверы для обхода блокировок - они не удалили материалы по указанной тематике после требования регулятора, сказано в сообщении РКН. "C 1 марта Роскомнадзор приступил к внесудебному ограничению доступа к информации в сети, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту… За неисполнение требований ведомства и неудаление материалов по указанной тематике Роскомнадзор заблокировал 82 страницы", - рассказали в Роскомнадзоре. Всего в марте РКН направил 628 уведомлений владельцам сайтов с требованием удалить подобный противоправный контент. И владельцы 546 сайтов оперативно это сделали. "В основном запрещенную информацию размещали на страницах в социальных сетях, а также специализированных ресурсах, направленных на популяризацию использования VPN для обхода блокировок", - сказали в пресс-службе регулятора. Роскомнадзор напомнил, что за неудаление информации о способах обхода блокировок доступа к противоправному контенту в интернете закон предусматривает штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случаях, если нарушения происходят повторно, предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании. Регулятор объяснил, что эти меры необходимы для защиты людей от информации, размещенной в преступных целях: "иностранные владельцы средств обхода блокировки доступа к противоправному контенту располагают информацией, которую российские пользователи передают при посещении заблокированных в России ресурсов. Полученные таким путем личные данные, финансовая информация и пароли от учетных записей могут быть изучены и в дальнейшем использованы в мошеннических целях, шантаже и других противоправных действиях против российских пользователей или их окружения".

https://ria.ru/20240219/vpn-1928135675.html

https://ria.ru/20240206/peskov-1925659483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)