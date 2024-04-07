https://ria.ru/20240407/gumpomosch-1938394085.html

"Народный фронт" собрал 143 тонны гумпомощи военным с помощью Рунета

"Народный фронт" собрал 143 тонны гумпомощи военным с помощью Рунета - РИА Новости, 07.04.2024

"Народный фронт" собрал 143 тонны гумпомощи военным с помощью Рунета

Благодаря Рунету "Народный фронт" собрал 143 тонны гуманитарной помощи в 2023 году для помощи солдатам на СВО, сообщил виде-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T14:36

2024-04-07T14:36

2024-04-07T17:56

общество

дмитрий чернышенко

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Благодаря Рунету "Народный фронт" собрал 143 тонны гуманитарной помощи в 2023 году для помощи солдатам на СВО, сообщил виде-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках дня Рунета на ВДНХ. "Благодаря Рунету мы смогли быстро организовать сбор средств для помощи нашим солдатам на СВО, а также гуманитарной помощи для жителей новых регионов. Масштабы собранной помощи, действительно, впечатляют. Например, за 2023 год "Народный фронт" собрал 143 тонны гуманитарной помощи", - сказал Чернышенко. Он также назвал интернет-сайты для сбора средств "Все для победы" от общественного движения "Народный фронт", для сбора медикаментов "Великое Отечество", для отправки грузов – "Орион" "Вече", "Тыл 22", "География Сердца" и другие.

https://ria.ru/20240120/volontery-1922501458.html

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общество, дмитрий чернышенко, выставка-форум "россия"