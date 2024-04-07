https://ria.ru/20240407/gumpomosch-1938394085.html
"Народный фронт" собрал 143 тонны гумпомощи военным с помощью Рунета
"Народный фронт" собрал 143 тонны гумпомощи военным с помощью Рунета - РИА Новости, 07.04.2024
"Народный фронт" собрал 143 тонны гумпомощи военным с помощью Рунета
Благодаря Рунету "Народный фронт" собрал 143 тонны гуманитарной помощи в 2023 году для помощи солдатам на СВО, сообщил виде-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T14:36
2024-04-07T14:36
2024-04-07T17:56
общество
дмитрий чернышенко
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875351591_0:131:2546:1563_1920x0_80_0_0_6cc37596eada155d60bd061eae2bfebe.png
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Благодаря Рунету "Народный фронт" собрал 143 тонны гуманитарной помощи в 2023 году для помощи солдатам на СВО, сообщил виде-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках дня Рунета на ВДНХ. "Благодаря Рунету мы смогли быстро организовать сбор средств для помощи нашим солдатам на СВО, а также гуманитарной помощи для жителей новых регионов. Масштабы собранной помощи, действительно, впечатляют. Например, за 2023 год "Народный фронт" собрал 143 тонны гуманитарной помощи", - сказал Чернышенко. Он также назвал интернет-сайты для сбора средств "Все для победы" от общественного движения "Народный фронт", для сбора медикаментов "Великое Отечество", для отправки грузов – "Орион" "Вече", "Тыл 22", "География Сердца" и другие.
https://ria.ru/20240120/volontery-1922501458.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875351591_144:0:2403:1694_1920x0_80_0_0_284c4a670879a2828507c15282578de7.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий чернышенко, выставка-форум "россия"
Общество, Дмитрий Чернышенко, Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия"
"Народный фронт" собрал 143 тонны гумпомощи военным с помощью Рунета
Чернышенко: "Народный фронт" собрал 143 т гумпомощи в 2023 г с помощью Рунета