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"Народный фронт" собрал 143 тонны гумпомощи военным с помощью Рунета - РИА Новости, 07.04.2024
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14:36 07.04.2024 (обновлено: 17:56 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/gumpomosch-1938394085.html
"Народный фронт" собрал 143 тонны гумпомощи военным с помощью Рунета
"Народный фронт" собрал 143 тонны гумпомощи военным с помощью Рунета - РИА Новости, 07.04.2024
"Народный фронт" собрал 143 тонны гумпомощи военным с помощью Рунета
Благодаря Рунету "Народный фронт" собрал 143 тонны гуманитарной помощи в 2023 году для помощи солдатам на СВО, сообщил виде-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T14:36
2024-04-07T17:56
общество
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Благодаря Рунету "Народный фронт" собрал 143 тонны гуманитарной помощи в 2023 году для помощи солдатам на СВО, сообщил виде-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках дня Рунета на ВДНХ. "Благодаря Рунету мы смогли быстро организовать сбор средств для помощи нашим солдатам на СВО, а также гуманитарной помощи для жителей новых регионов. Масштабы собранной помощи, действительно, впечатляют. Например, за 2023 год "Народный фронт" собрал 143 тонны гуманитарной помощи", - сказал Чернышенко. Он также назвал интернет-сайты для сбора средств "Все для победы" от общественного движения "Народный фронт", для сбора медикаментов "Великое Отечество", для отправки грузов – "Орион" "Вече", "Тыл 22", "География Сердца" и другие.
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общество, дмитрий чернышенко, выставка-форум "россия"
Общество, Дмитрий Чернышенко, Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия"
"Народный фронт" собрал 143 тонны гумпомощи военным с помощью Рунета

Чернышенко: "Народный фронт" собрал 143 т гумпомощи в 2023 г с помощью Рунета

© Фото предоставлено пресс-службой "Народного фронта""Народный фронт"
Народный фронт
© Фото предоставлено пресс-службой "Народного фронта"
"Народный фронт". Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Благодаря Рунету "Народный фронт" собрал 143 тонны гуманитарной помощи в 2023 году для помощи солдатам на СВО, сообщил виде-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках дня Рунета на ВДНХ.
"Благодаря Рунету мы смогли быстро организовать сбор средств для помощи нашим солдатам на СВО, а также гуманитарной помощи для жителей новых регионов. Масштабы собранной помощи, действительно, впечатляют. Например, за 2023 год "Народный фронт" собрал 143 тонны гуманитарной помощи", - сказал Чернышенко.
Он также назвал интернет-сайты для сбора средств "Все для победы" от общественного движения "Народный фронт", для сбора медикаментов "Великое Отечество", для отправки грузов – "Орион" "Вече", "Тыл 22", "География Сердца" и другие.
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