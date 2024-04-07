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В Гагре россиянка погибла, сорвавшись с края скалистого участка

В Гагре россиянка погибла, сорвавшись с края скалистого участка - РИА Новости, 07.04.2024

В Гагре россиянка погибла, сорвавшись с края скалистого участка

Россиянка погибла в городе Гагра в западной части Абхазии, сорвавшись с края скалистого участка автодороги, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T14:52

2024-04-07T14:52

2024-04-07T15:00

туризм

происшествия

абхазия

гагра

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СУХУМ, 7 апр - РИА Новости. Россиянка погибла в городе Гагра в западной части Абхазии, сорвавшись с края скалистого участка автодороги, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС Абхазии. "Сигнал о том, что на 18-м километре шоссе Убыхов российская туристка сорвалась вниз со скалы, поступил в 12.13 по московскому времени", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что 40-летняя женщина сильно пострадала после падения, спасатели доставили ее в больницу, там она скончалась. По словам спасателей, высота, с которой она упала, составляет примерно 50-60 метров. "Будет проведено расследование, каким образом она оказалась за оградой шоссе", - заключил представитель абхазского МЧС.

https://ria.ru/20231010/turist-1901659172.html

абхазия

гагра

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происшествия, абхазия, гагра, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)