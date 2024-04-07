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В Гагре россиянка погибла, сорвавшись с края скалистого участка - РИА Новости, 07.04.2024
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Туризм
 
14:52 07.04.2024 (обновлено: 15:00 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/gibel-1938397265.html
В Гагре россиянка погибла, сорвавшись с края скалистого участка
В Гагре россиянка погибла, сорвавшись с края скалистого участка - РИА Новости, 07.04.2024
В Гагре россиянка погибла, сорвавшись с края скалистого участка
Россиянка погибла в городе Гагра в западной части Абхазии, сорвавшись с края скалистого участка автодороги, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T14:52
2024-04-07T15:00
туризм
происшествия
абхазия
гагра
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СУХУМ, 7 апр - РИА Новости. Россиянка погибла в городе Гагра в западной части Абхазии, сорвавшись с края скалистого участка автодороги, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС Абхазии. "Сигнал о том, что на 18-м километре шоссе Убыхов российская туристка сорвалась вниз со скалы, поступил в 12.13 по московскому времени", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что 40-летняя женщина сильно пострадала после падения, спасатели доставили ее в больницу, там она скончалась. По словам спасателей, высота, с которой она упала, составляет примерно 50-60 метров. "Будет проведено расследование, каким образом она оказалась за оградой шоссе", - заключил представитель абхазского МЧС.
https://ria.ru/20231010/turist-1901659172.html
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происшествия, абхазия, гагра, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Происшествия, Абхазия, Гагра, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Гагре россиянка погибла, сорвавшись с края скалистого участка

МЧС Абхазии: в Гагре россиянка погибла, сорвавшись с края скалистого участка

© Sputnik / Томас ТхайцукАвтомобиль милиции Абхазии
Автомобиль милиции Абхазии - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Автомобиль милиции Абхазии. Архивное фото
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СУХУМ, 7 апр - РИА Новости. Россиянка погибла в городе Гагра в западной части Абхазии, сорвавшись с края скалистого участка автодороги, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС Абхазии.
"Сигнал о том, что на 18-м километре шоссе Убыхов российская туристка сорвалась вниз со скалы, поступил в 12.13 по московскому времени", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что 40-летняя женщина сильно пострадала после падения, спасатели доставили ее в больницу, там она скончалась. По словам спасателей, высота, с которой она упала, составляет примерно 50-60 метров. "Будет проведено расследование, каким образом она оказалась за оградой шоссе", - заключил представитель абхазского МЧС.
Национальный парк Красноярские Столбы - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В красноярском национальном парке "Столбы" турист сорвался со скалы
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ТуризмПроисшествияАбхазияГаграМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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