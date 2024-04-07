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На мемориале "Саур-Могила" развернули 200-метровый флаг ДНР - РИА Новости, 07.04.2024
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11:40 07.04.2024 (обновлено: 15:03 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/flag-1938364801.html
На мемориале "Саур-Могила" развернули 200-метровый флаг ДНР
На мемориале "Саур-Могила" развернули 200-метровый флаг ДНР - РИА Новости, 07.04.2024
На мемориале "Саур-Могила" развернули 200-метровый флаг ДНР
Активисты молодежных организаций на мемориале "Саур-Могила" растянули 200-метровый флаг ДНР в честь десятой годовщины со дня провозглашения республики, передает РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T11:40
2024-04-07T15:03
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
молодая гвардия
единая россия
общество
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ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Активисты молодежных организаций на мемориале "Саур-Могила" растянули 200-метровый флаг ДНР в честь десятой годовщины со дня провозглашения республики, передает корреспондент РИА Новости. Молодые люди собрались у Саур-Могилы перед рассветом, чтобы расправить флаг с первыми лучами солнца. "Сегодня десятая годовщина провозглашения Донецкой Народной Республики. Мы с командой "Молодой Республики", "Молодой гвардии "Единой России" приехали на памятное место для каждого жителя нашей республики, чтобы растянуть 200-метровый стяг ДНР", - сказал руководитель общественного движения "Молодая Республика" Сергей Добровольский. Ежегодно в ДНР отмечают 7 апреля день своего провозглашения республики. В этот день в 2014 году были приняты Декларация о суверенитете ДНР и Акт о провозглашении государственной самостоятельности республики. Кроме того, тогда было принято решение о проведении референдума о самоопределении ДНР в срок не позднее 11 мая 2014 года.
https://ria.ru/20240407/dnr-1938109327.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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353
60
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200-метровый флаг ДНР в честь десятой годовщины со дня провозглашения республики
200-метровый флаг ДНР в честь десятой годовщины со дня провозглашения республики
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донецкая народная республика, молодая гвардия , единая россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Молодая гвардия , Единая Россия, Общество
На мемориале "Саур-Могила" развернули 200-метровый флаг ДНР

На "Саур-Могиле" развернули 200-метровый флаг ДНР в честь 10-летия республики

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ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Активисты молодежных организаций на мемориале "Саур-Могила" растянули 200-метровый флаг ДНР в честь десятой годовщины со дня провозглашения республики, передает корреспондент РИА Новости.
Молодые люди собрались у Саур-Могилы перед рассветом, чтобы расправить флаг с первыми лучами солнца.
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкУчастники празднования на мемориальном комплексе Саур-Могила 10-летия провозглашения Донецкой Народной Республики.
Участники празднования на мемориальном комплексе Саур-Могила 10-летия провозглашения Донецкой Народной Республики
Участники празднования на мемориальном комплексе Саур-Могила 10-летия провозглашения Донецкой Народной Республики.
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкУчастники празднования на мемориальном комплексе Саур-Могила 10-летия провозглашения Донецкой Народной Республики.
Участники празднования на мемориальном комплексе Саур-Могила 10-летия провозглашения Донецкой Народной Республики
Участники празднования на мемориальном комплексе Саур-Могила 10-летия провозглашения Донецкой Народной Республики.
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкУчастники празднования на мемориальном комплексе Саур-Могила 10-летия провозглашения Донецкой Народной Республики.
Участники празднования на мемориальном комплексе Саур-Могила 10-летия провозглашения Донецкой Народной Республики
Участники празднования на мемориальном комплексе Саур-Могила 10-летия провозглашения Донецкой Народной Республики.
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкУчастники празднования на мемориальном комплексе Саур-Могила 10-летия провозглашения Донецкой Народной Республики.
Участники празднования на мемориальном комплексе Саур-Могила 10-летия провозглашения Донецкой Народной Республики
Участники празднования на мемориальном комплексе Саур-Могила 10-летия провозглашения Донецкой Народной Республики.
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
4 из 4
Участники празднования на мемориальном комплексе Саур-Могила 10-летия провозглашения Донецкой Народной Республики.
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
1 из 4
Участники празднования на мемориальном комплексе Саур-Могила 10-летия провозглашения Донецкой Народной Республики.
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
2 из 4
Участники празднования на мемориальном комплексе Саур-Могила 10-летия провозглашения Донецкой Народной Республики.
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
3 из 4
Участники празднования на мемориальном комплексе Саур-Могила 10-летия провозглашения Донецкой Народной Республики.
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
4 из 4
"Сегодня десятая годовщина провозглашения Донецкой Народной Республики. Мы с командой "Молодой Республики", "Молодой гвардии "Единой России" приехали на памятное место для каждого жителя нашей республики, чтобы растянуть 200-метровый стяг ДНР", - сказал руководитель общественного движения "Молодая Республика" Сергей Добровольский.
Ежегодно в ДНР отмечают 7 апреля день своего провозглашения республики. В этот день в 2014 году были приняты Декларация о суверенитете ДНР и Акт о провозглашении государственной самостоятельности республики. Кроме того, тогда было принято решение о проведении референдума о самоопределении ДНР в срок не позднее 11 мая 2014 года.
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