На мемориале "Саур-Могила" развернули 200-метровый флаг ДНР
На "Саур-Могиле" развернули 200-метровый флаг ДНР в честь 10-летия республики
ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Активисты молодежных организаций на мемориале "Саур-Могила" растянули 200-метровый флаг ДНР в честь десятой годовщины со дня провозглашения республики, передает корреспондент РИА Новости.
Молодые люди собрались у Саур-Могилы перед рассветом, чтобы расправить флаг с первыми лучами солнца.
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкУчастники празднования на мемориальном комплексе Саур-Могила 10-летия провозглашения Донецкой Народной Республики.
Участники празднования на мемориальном комплексе Саур-Могила 10-летия провозглашения Донецкой Народной Республики.
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© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкУчастники празднования на мемориальном комплексе Саур-Могила 10-летия провозглашения Донецкой Народной Республики.
Участники празднования на мемориальном комплексе Саур-Могила 10-летия провозглашения Донецкой Народной Республики.
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© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкУчастники празднования на мемориальном комплексе Саур-Могила 10-летия провозглашения Донецкой Народной Республики.
Участники празднования на мемориальном комплексе Саур-Могила 10-летия провозглашения Донецкой Народной Республики.
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© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкУчастники празднования на мемориальном комплексе Саур-Могила 10-летия провозглашения Донецкой Народной Республики.
Участники празднования на мемориальном комплексе Саур-Могила 10-летия провозглашения Донецкой Народной Республики.
4 из 4
Участники празднования на мемориальном комплексе Саур-Могила 10-летия провозглашения Донецкой Народной Республики.
1 из 4
Участники празднования на мемориальном комплексе Саур-Могила 10-летия провозглашения Донецкой Народной Республики.
2 из 4
Участники празднования на мемориальном комплексе Саур-Могила 10-летия провозглашения Донецкой Народной Республики.
3 из 4
Участники празднования на мемориальном комплексе Саур-Могила 10-летия провозглашения Донецкой Народной Республики.
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"Сегодня десятая годовщина провозглашения Донецкой Народной Республики. Мы с командой "Молодой Республики", "Молодой гвардии "Единой России" приехали на памятное место для каждого жителя нашей республики, чтобы растянуть 200-метровый стяг ДНР", - сказал руководитель общественного движения "Молодая Республика" Сергей Добровольский.
Ежегодно в ДНР отмечают 7 апреля день своего провозглашения республики. В этот день в 2014 году были приняты Декларация о суверенитете ДНР и Акт о провозглашении государственной самостоятельности республики. Кроме того, тогда было принято решение о проведении референдума о самоопределении ДНР в срок не позднее 11 мая 2014 года.