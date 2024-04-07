https://ria.ru/20240407/flag-1938364801.html

На мемориале "Саур-Могила" развернули 200-метровый флаг ДНР

На мемориале "Саур-Могила" развернули 200-метровый флаг ДНР - РИА Новости, 07.04.2024

На мемориале "Саур-Могила" развернули 200-метровый флаг ДНР

Активисты молодежных организаций на мемориале "Саур-Могила" растянули 200-метровый флаг ДНР в честь десятой годовщины со дня провозглашения республики, передает РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T11:40

2024-04-07T11:40

2024-04-07T15:03

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

молодая гвардия

единая россия

общество

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ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Активисты молодежных организаций на мемориале "Саур-Могила" растянули 200-метровый флаг ДНР в честь десятой годовщины со дня провозглашения республики, передает корреспондент РИА Новости. Молодые люди собрались у Саур-Могилы перед рассветом, чтобы расправить флаг с первыми лучами солнца. "Сегодня десятая годовщина провозглашения Донецкой Народной Республики. Мы с командой "Молодой Республики", "Молодой гвардии "Единой России" приехали на памятное место для каждого жителя нашей республики, чтобы растянуть 200-метровый стяг ДНР", - сказал руководитель общественного движения "Молодая Республика" Сергей Добровольский. Ежегодно в ДНР отмечают 7 апреля день своего провозглашения республики. В этот день в 2014 году были приняты Декларация о суверенитете ДНР и Акт о провозглашении государственной самостоятельности республики. Кроме того, тогда было принято решение о проведении референдума о самоопределении ДНР в срок не позднее 11 мая 2014 года.

https://ria.ru/20240407/dnr-1938109327.html

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200-метровый флаг ДНР в честь десятой годовщины со дня провозглашения республики 200-метровый флаг ДНР в честь десятой годовщины со дня провозглашения республики 2024-04-07T11:40 true PT0M38S

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, молодая гвардия , единая россия, общество