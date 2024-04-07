https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938374846.html

В Курганской области началась превентивная эвакуация из-за паводка

В Курганской области началась превентивная эвакуация из-за паводка - РИА Новости, 07.04.2024

В Курганской области началась превентивная эвакуация из-за паводка

В двух округах Курганской области началась превентивная эвакуация из-за паводка, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T12:54

2024-04-07T12:54

2024-04-07T13:49

происшествия

россия

курганская область

курган

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

костанайская область

казахстан

александр куренков (мчс)

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 апр — РИА Новости. В двух округах Курганской области началась превентивная эвакуация из-за паводка, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.В перечень вошли села Звериноголовское, Прорывное, Озерное и деревня Верхняя Алабуга в Звериноголовском округе, а также села Нижнеберезово, Ялым, Межборное, Глядянское, Утятское и деревня Новая в Притобольном округе.По данным пресс-службы правительства региона, Костанайская область Казахстана в десятки раз увеличила объемы сброса воды. Более 60 населенных пунктов Курганской области попали в список территорий, где в ближайшие дни возможны подтопления. Среди них несколько микрорайонов и СНТ в Кургане.С 5 апреля в регионе действует режим повышенной готовности. Власти напомнили, что при таких условиях эвакуация — обязанность жителей подтопляемых территорий, лучше сделать это заблаговременно.Как отметил глава МЧС Александр Куренков, в бассейне реки Тобол в Курганской области ожидается неблагоприятная обстановка. В регион направили дополнительные силы и средства от Уральского поисково-спасательного отряда и спасательного центра министерства.Ситуацию с паводками обсудил с министром президент Владимир Путин. Глава государства призвал своевременно прогнозировать развитие событий с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях.По прогнозу специалистов, уровень воды в Тоболе может увеличиться до десяти метров при средних многолетних значениях 4,6 метра.

https://ria.ru/20240407/pavodok-1938370312.html

россия

курганская область

курган

костанайская область

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, курганская область, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), костанайская область, казахстан, александр куренков (мчс), владимир путин