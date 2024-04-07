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В Курганской области началась превентивная эвакуация из-за паводка - РИА Новости, 07.04.2024
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12:54 07.04.2024 (обновлено: 13:49 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938374846.html
В Курганской области началась превентивная эвакуация из-за паводка
В Курганской области началась превентивная эвакуация из-за паводка - РИА Новости, 07.04.2024
В Курганской области началась превентивная эвакуация из-за паводка
В двух округах Курганской области началась превентивная эвакуация из-за паводка, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T12:54
2024-04-07T13:49
происшествия
россия
курганская область
курган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
костанайская область
казахстан
александр куренков (мчс)
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 апр — РИА Новости. В двух округах Курганской области началась превентивная эвакуация из-за паводка, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.В перечень вошли села Звериноголовское, Прорывное, Озерное и деревня Верхняя Алабуга в Звериноголовском округе, а также села Нижнеберезово, Ялым, Межборное, Глядянское, Утятское и деревня Новая в Притобольном округе.По данным пресс-службы правительства региона, Костанайская область Казахстана в десятки раз увеличила объемы сброса воды. Более 60 населенных пунктов Курганской области попали в список территорий, где в ближайшие дни возможны подтопления. Среди них несколько микрорайонов и СНТ в Кургане.С 5 апреля в регионе действует режим повышенной готовности. Власти напомнили, что при таких условиях эвакуация — обязанность жителей подтопляемых территорий, лучше сделать это заблаговременно.Как отметил глава МЧС Александр Куренков, в бассейне реки Тобол в Курганской области ожидается неблагоприятная обстановка. В регион направили дополнительные силы и средства от Уральского поисково-спасательного отряда и спасательного центра министерства.Ситуацию с паводками обсудил с министром президент Владимир Путин. Глава государства призвал своевременно прогнозировать развитие событий с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях.По прогнозу специалистов, уровень воды в Тоболе может увеличиться до десяти метров при средних многолетних значениях 4,6 метра.
https://ria.ru/20240407/pavodok-1938370312.html
россия
курганская область
курган
костанайская область
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происшествия, россия, курганская область, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), костанайская область, казахстан, александр куренков (мчс), владимир путин
Происшествия, Россия, Курганская область, Курган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Костанайская область, Казахстан, Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин
В Курганской области началась превентивная эвакуация из-за паводка

Жителей более 60 населенных пунктов Курганской области эвакуируют из-за паводка

© Фото : МЧС Курганской областиПревентивная эвакуация жителей Звериноголовского округа Курганской области
Превентивная эвакуация жителей Звериноголовского округа Курганской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© Фото : МЧС Курганской области
Превентивная эвакуация жителей Звериноголовского округа Курганской области
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 7 апр — РИА Новости. В двух округах Курганской области началась превентивная эвакуация из-за паводка, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.
В перечень вошли села Звериноголовское, Прорывное, Озерное и деревня Верхняя Алабуга в Звериноголовском округе, а также села Нижнеберезово, Ялым, Межборное, Глядянское, Утятское и деревня Новая в Притобольном округе.
© Администрация Звериноголовского МО

Разлив реки Тобола в Звериноголовском округе Курганской области.

Разлив реки Тобола в Звериноголовском округе Курганской области

Разлив реки Тобола в Звериноголовском округе Курганской области.

© Администрация Звериноголовского МО
1 из 4
© Администрация Звериноголовского МО

Разлив реки Тобола в Звериноголовском округе Курганской области.

Разлив реки Тобола в Звериноголовском округе Курганской области

Разлив реки Тобола в Звериноголовском округе Курганской области.

© Администрация Звериноголовского МО
2 из 4
© Курганская область официально/Telegram

Паводковая ситуация в городе Курган.

Паводковая ситуация в городе Курган

Паводковая ситуация в городе Курган.

© Курганская область официально/Telegram
3 из 4
© Курганская область официально/Telegram

Паводковая ситуация в городе Курган.

Паводковая ситуация в городе Курган

Паводковая ситуация в городе Курган.

© Курганская область официально/Telegram
4 из 4

Разлив реки Тобола в Звериноголовском округе Курганской области.

© Администрация Звериноголовского МО
1 из 4

Разлив реки Тобола в Звериноголовском округе Курганской области.

© Администрация Звериноголовского МО
2 из 4

Паводковая ситуация в городе Курган.

© Курганская область официально/Telegram
3 из 4

Паводковая ситуация в городе Курган.

© Курганская область официально/Telegram
4 из 4
По данным пресс-службы правительства региона, Костанайская область Казахстана в десятки раз увеличила объемы сброса воды. Более 60 населенных пунктов Курганской области попали в список территорий, где в ближайшие дни возможны подтопления. Среди них несколько микрорайонов и СНТ в Кургане.
С 5 апреля в регионе действует режим повышенной готовности. Власти напомнили, что при таких условиях эвакуация — обязанность жителей подтопляемых территорий, лучше сделать это заблаговременно.
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Как отметил глава МЧС Александр Куренков, в бассейне реки Тобол в Курганской области ожидается неблагоприятная обстановка. В регион направили дополнительные силы и средства от Уральского поисково-спасательного отряда и спасательного центра министерства.
Ситуацию с паводками обсудил с министром президент Владимир Путин. Глава государства призвал своевременно прогнозировать развитие событий с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях.
По прогнозу специалистов, уровень воды в Тоболе может увеличиться до десяти метров при средних многолетних значениях 4,6 метра.
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ПроисшествияРоссияКурганская областьКурганМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Костанайская областьКазахстанАлександр Куренков (МЧС)Владимир Путин
 
 
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