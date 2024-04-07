В Курганской области началась превентивная эвакуация из-за паводка
Жителей более 60 населенных пунктов Курганской области эвакуируют из-за паводка
© Фото : МЧС Курганской областиПревентивная эвакуация жителей Звериноголовского округа Курганской области
© Фото : МЧС Курганской области
Превентивная эвакуация жителей Звериноголовского округа Курганской области
ЧЕЛЯБИНСК, 7 апр — РИА Новости. В двух округах Курганской области началась превентивная эвакуация из-за паводка, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.
В перечень вошли села Звериноголовское, Прорывное, Озерное и деревня Верхняя Алабуга в Звериноголовском округе, а также села Нижнеберезово, Ялым, Межборное, Глядянское, Утятское и деревня Новая в Притобольном округе.
© Администрация Звериноголовского МО
Разлив реки Тобола в Звериноголовском округе Курганской области.
Разлив реки Тобола в Звериноголовском округе Курганской области.
© Администрация Звериноголовского МО
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© Администрация Звериноголовского МО
Разлив реки Тобола в Звериноголовском округе Курганской области.
Разлив реки Тобола в Звериноголовском округе Курганской области.
© Администрация Звериноголовского МО
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© Курганская область официально/Telegram
Паводковая ситуация в городе Курган.
Паводковая ситуация в городе Курган.
© Курганская область официально/Telegram
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© Курганская область официально/Telegram
Паводковая ситуация в городе Курган.
Паводковая ситуация в городе Курган.
© Курганская область официально/Telegram
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Разлив реки Тобола в Звериноголовском округе Курганской области.
© Администрация Звериноголовского МО
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Разлив реки Тобола в Звериноголовском округе Курганской области.
© Администрация Звериноголовского МО
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Паводковая ситуация в городе Курган.
© Курганская область официально/Telegram
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Паводковая ситуация в городе Курган.
© Курганская область официально/Telegram
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По данным пресс-службы правительства региона, Костанайская область Казахстана в десятки раз увеличила объемы сброса воды. Более 60 населенных пунктов Курганской области попали в список территорий, где в ближайшие дни возможны подтопления. Среди них несколько микрорайонов и СНТ в Кургане.
С 5 апреля в регионе действует режим повышенной готовности. Власти напомнили, что при таких условиях эвакуация — обязанность жителей подтопляемых территорий, лучше сделать это заблаговременно.
Как отметил глава МЧС Александр Куренков, в бассейне реки Тобол в Курганской области ожидается неблагоприятная обстановка. В регион направили дополнительные силы и средства от Уральского поисково-спасательного отряда и спасательного центра министерства.
Ситуацию с паводками обсудил с министром президент Владимир Путин. Глава государства призвал своевременно прогнозировать развитие событий с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях.
По прогнозу специалистов, уровень воды в Тоболе может увеличиться до десяти метров при средних многолетних значениях 4,6 метра.