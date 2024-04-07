Три тысячи травм и никакой крови: семь удивительных фактов о Джеки Чане
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Павел Сурков. Ему исполнилось 70, и в это совершенно не верится. Самоироничный герой большого экрана и бесстрашный каскадер по-прежнему сохраняет оптимизм, жизнелюбие и демонстрирует невероятную трудоспособность. Но судьбу актера легкой не назовешь: в его биографии много удивительных и очень опасных моментов. Семь интересных фактов о мастере восточных единоборств — в материале РИА Новости.
Сын шпиона
Фотоколл Джеки Чана в Москве
Один из самых неожиданных мифов о Чане, который, впрочем, распространяет он сам, — что его отец был шпионом, а всем домочадцам пришлось в какой-то момент поменять имя. Так что при рождении наш герой был Фон Си Лунг, затем стал Чжэн Ганшенем (буквально "рожденный в Гонконге"). Ну а Джеки Чан — это творческий псевдоним.
Но есть и несколько удивительных невымышленных фактов. Например, мать вынашивала его не девять, а целых 12 месяцев. Малыш никак не хотел рождаться. Пришлось делать кесарево сечение, и на свет появился богатырь весом почти 5,5 килограмма. Кто бы мог поверить, что затем он станет легким, прытким и низкорослым!
Трюки и пластические операции
© AP Photo / Chiang Ying-yingГонконгский актер Джеки Чан
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Гонконгский актер Джеки Чан
Как известно, большинство трюков Чан выполняет сам. Он получил почти три тысячи травм и, как говорит сам актер, "во мне было хотя бы раз переломано все, что только можно переломать". Впрочем, иногда это дает неожиданный результат.
Так, из-за травмы на съемках фильма "Пьяный мастер" Джеки сделали пластическую операцию и вынужденно увеличили разрез глаз.
Хороший парень
© Golden Harvest Company Ltd. (1984)Кадр из фильма "Закусочная на колесах"
© Golden Harvest Company Ltd. (1984)
Кадр из фильма "Закусочная на колесах"
Актер принципиально отказывается от ролей злодеев в боевиках. В начале карьеры он пару раз сыграл "плохих парней", но, добившись популярности, больше не соглашался на отрицательных персонажей. Только положительные — и чтобы при этом в сценарии было достаточно юмора.
Музыкальный герой
© AP Photo / Jonathan DrakeАмериканская супермодель Синди Кроуфорд и актер Джеки Чан на открытии ресторана "Планета Голливуд" в Сингапуре. 1997
© AP Photo / Jonathan Drake
Американская супермодель Синди Кроуфорд и актер Джеки Чан на открытии ресторана "Планета Голливуд" в Сингапуре. 1997
Джеки Чан прекрасно поет, записал несколько пластинок и регулярно дает концерты, собирая полные залы. Больше всего любит исполнять песни на английском. "Это позволяет поупражняться в языке", — поясняет артист. А еще он играет на фортепиано и гитаре и даже порой сочиняет музыку.
Неугомонный Тарантино
© Golden Harvest Company Ltd. (1984)Кадр из фильма "Закусочная на колесах"
© Golden Harvest Company Ltd. (1984)
Кадр из фильма "Закусочная на колесах"
В мае 1995-го Джеки присудили премию MTV "За достижения в мировом кинематографе". Но на этой церемонии его могло и не быть, если бы не Квентин Тарантино. Режиссеру предложили выступить ведущим, а он выдвинул два непременных условия: премию за творческий вклад в киноискусство присудят Чану, а награду ему вручит сам Тарантино.
Батяня-комбат
© Фото: Golden Way Films Ltd. (1986)Кадр из фильма "Доспехи Бога"
© Фото: Golden Way Films Ltd. (1986)
Кадр из фильма "Доспехи Бога"
У Чана своя команда каскадеров, которую он лично отбирает и курирует. Если кто-то получает травму, лечение актер оплачивает из собственного кармана. Ну а после такой "стажировки" у звезды мирового уровня многие из его соратников сами берутся за постановку трюков в кино.
Отец-молодец
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАктер Джеки Чан на церемонии открытия Фестиваля китайского кино в кинотеатре "Космос" в Москве
Актер Джеки Чан на церемонии открытия Фестиваля китайского кино в кинотеатре "Космос" в Москве
У Чана двое детей — сын и дочь. Правда, дочь родилась вне брака. Джеки признал девочку своей, но в ее воспитании толком не участвовал. Компенсировав это благородным способом — помощью детям-сиротам. Десятерых артист даже усыновил и заботится о них, собирается дать им прекрасное образование и вообще подарить всю любовь, на которую только способен отец.