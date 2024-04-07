https://ria.ru/20240407/donetsk-1938341253.html

Выросло число пострадавших при субботнем обстреле Донецка ВСУ

Выросло число пострадавших при субботнем обстреле Донецка ВСУ - РИА Новости, 07.04.2024

Выросло число пострадавших при субботнем обстреле Донецка ВСУ

Еще три мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ Донецка в субботу, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T08:56

2024-04-07T08:56

2024-04-07T08:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

алексей кулемзин (донецк)

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Еще три мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ Донецка в субботу, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "По дополнительной информации, во время вчерашних обстрелов в Будённовском районе ранения получили женщины 1992 и 1995 года рождения, в Петровском районе – женщина 1961 года рождения", - написал Кулемзин. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что одиннадцать мирных жителей, среди них двое детей, пострадали в субботу при обстреле украинскими войсками Донецка.

https://ria.ru/20240407/obstrely-1938320423.html

донецк

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк), денис пушилин, вооруженные силы украины