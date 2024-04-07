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Выросло число пострадавших при субботнем обстреле Донецка ВСУ
Выросло число пострадавших при субботнем обстреле Донецка ВСУ - РИА Новости, 07.04.2024
Выросло число пострадавших при субботнем обстреле Донецка ВСУ
Еще три мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ Донецка в субботу, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T08:56
2024-04-07T08:56
2024-04-07T08:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
алексей кулемзин (донецк)
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Еще три мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ Донецка в субботу, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "По дополнительной информации, во время вчерашних обстрелов в Будённовском районе ранения получили женщины 1992 и 1995 года рождения, в Петровском районе – женщина 1961 года рождения", - написал Кулемзин. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что одиннадцать мирных жителей, среди них двое детей, пострадали в субботу при обстреле украинскими войсками Донецка.
https://ria.ru/20240407/obstrely-1938320423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Выросло число пострадавших при субботнем обстреле Донецка ВСУ
Кулемзин: еще три мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ Донецка в субботу