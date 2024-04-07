https://ria.ru/20240407/dnr-1938109327.html

"Действовали на свой страх и риск". Как в Донбассе сорвали планы Киева

"Действовали на свой страх и риск". Как в Донбассе сорвали планы Киева - РИА Новости, 07.04.2024

"Действовали на свой страх и риск". Как в Донбассе сорвали планы Киева

Победа Евромайдана в 2014-м привела к разрушительным для Украины последствиям. Ответной реакцией на действия киевских властей стали события, которые потом... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T08:00

2024-04-07T08:00

2024-04-07T08:01

украина

донецкая народная республика

донбасс

верховная рада украины

служба безопасности украины

александр турчинов

днр

лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100764/98/1007649870_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_c37f9480127cf51eb62a3ccbeb6e8261.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Виктор Жданов. Победа Евромайдана в 2014-м привела к разрушительным для Украины последствиям. Ответной реакцией на действия киевских властей стали события, которые потом назовут Русской весной. Однако начиналось все очень непросто.Время решительных мер"Сегодня ночью создан антикризисный штаб. Против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия. Усилена защита восточной границы нашей страны. Учитывая пассивное поведение некоторых структур местных правоохранительных органов, они будут доукомплектованы за счет подразделений из других регионов", — с такими словами обратился к украинцам исполняющий обязанности президента Александр Турчинов 7 апреля 2014-го.Жители Донецкой области поняли: бойня неизбежна. Первым тревожным звонком стала попытка Верховной рады отменить закон "Об основах государственной языковой политики" 23 февраля. Русский язык, который всегда был для Донбасса родным, мог оказаться под запретом.Интересы востока страны выражала Партия регионов, но к концу февраля она уже ничего не решала. Так называемое "правительство народного доверия" контролировали националистическая партия "Свобода" и "Батькивщина", их поддерживали в основном на западе Украины. Турчинова никто не избирал.Поэтому в восточных регионах стала набирать популярность идея с широкой автономией. В конце февраля в Донецке активист Павел Губарев сформировал "Народное ополчение Донбасса". Движение призвало к массовым протестам, потребовав от местных депутатов признать утратившими легитимность донецкую госадминистрацию, Верховную раду и правительство Украины.Первого марта от 50 до 70 тысяч дончан с флагами России и СССР вышли на митинг. Всего по данным украинского МВД в течение месяца в Донецкой области прошло около двухсот акций с участием более 130 тысяч человек. Демонстранты выбрали Губарева "народным губернатором". Он предложил провести референдум о статусе региона.В ответ Киев назначил главой области олигарха Сергея Таруту, что лишь усилило протестные настроения. После неоднократных штурмов областной администрации, которая сохраняла лояльность центральной власти, Губарева арестовала СБУ.Тогда протестное движение возглавил заместитель Губарева Денис Пушилин, будущий глава ДНР. В городах продолжались столкновения сторонников Майдана и Русской весны. В середине марта начали пикетировать воинские части. Под Донецком танк едва не задавил людей, блокировавших передвижение украинской военной техники.После очередного митинга 6 апреля активисты захватили областную администрацию и потребовали немедленного созыва внеочередной сессии областного совета, чтобы обсудить референдум. Перед зданием возвели баррикаду из автопокрышек и колючей проволоки. Взяли под контроль и управление СБУ."Сопротивление в Донбассе нарастало и требовало действий, а не просто митингов. Очередная массовая акция протеста 6 апреля закончилась штурмом здания областной госадминистрации. На незаконные действия Киева мы могли ответить только правомочными мерами. Мы требовали референдум о судьбе Донбасса, но не были услышаны украинской властью", — вспоминал потом Денис Пушилин.Созданный Республиканский совет 7 апреля 2014 года объявил о суверенитете Донецкой Народной Республики (ДНР). Акт провозглашения государственной самостоятельности написали лидер донецких коммунистов Борис Литвинов и доцент политологии Донецкого университета Кирилл Черкашин. Документ объявили основой для принятия республиканской Конституции.Над администрацией спустили флаг Донецкой области. На его месте подняли черно-сине-красное полотно ДНР, которое активисты хранили с 2008 года. На площади у здания присутствовали десять тысяч горожан.Во временное правительство ДНР вошли семь человек, в том числе Пушилин. Ссылаясь на закрепленное в Уставе ООН право наций на самоопределение, они решили провести референдум не позднее 11 мая. В течение апреля ополчение взяло под контроль практически всю область. Захваченные склады местных отделений милиции и СБУ позволили повстанцам хорошо вооружиться. Многие украинские силовики перешли на их сторону.Без шанса на компромиссАналогичные процессы проходили в Луганске. Все началось 22 февраля, в день отставки президента Украины Виктора Януковича. Тогда в центре города произошла стычка между сторонниками госпереворота и Луганской гвардией, состоящей из пророссийских активистов.Там тоже провозгласили "народного губернатора" — руководителя "гвардейцев" Александра Харитонова. Киев же прислал своего человека — Михаила Болотских.После захвата областной госадминистрации он написал заявление об отставке. В то же время СБУ решила обезглавить протест, арестовав Харитонова и лидера "Молодой гвардии" Арсена Клинчаева. Тридцатого марта около двух тысяч человек с российскими флагами собрались на митинг: требовали освободить задержанных.В городе Красный Луч, чтобы не пустить в область подразделения Национальной гвардии и "Правый сектор"*, местные организовали пост рядом с ГАИ. Активисты и родственники военнослужащих блокировали воинские части, требуя не участвовать в силовом разгоне демонстраций, если будет соответствующий приказ из центра.Захватившие 6 апреля здание СБУ в Луганске объявили себя "Объединенным штабом армии Юго-Востока" (ОАЮВ). Организация потребовала от областного совета провозгласить государственный суверенитет Луганской Народной Республики (ЛНР) и провести референдум.Сход избрал народным губернатором Валерия Болотова, лидера ОАЮВ. Именно для переговоров с ним 24 апреля в Луганск приехала Юлия Тимошенко. Однако безуспешно."Несколько дней после захвата СБУ мы были в растерянности, ведь не знали, поддержат ли нас. Мы ждали, что нам помогут, как помогли Крыму, а помощь все не приходила, и мы не знали, чем все закончится. Потом на свой страх и риск начали действовать дальше", — вспоминал Болотов.Возле палаточного городка у здания СБУ 27 апреля митингующие провозгласили суверенитет Луганской Народной Республики. На митинге также прозвучало заявление о том, что в случае агрессии со стороны Киева Луганск попросит Россию ввести миротворческие силы. Через два дня более двух тысяч активистов захватили здания прокуратуры и обладминистрации. Силовики добровольно сложили оружие. Часть из них перешла на сторону ЛНР.Необратимость последствийНа это Киев ответил полноценной войной — с привлечением авиации и тяжелой бронетехники. А назвал все "антитеррористической операцией" (АТО). Решение о ее начале приняли 13 апреля. Несмотря на это, в ЛНР и ДНР референдумы прошли в срок, 11 мая. Голосовали в крайне сложных условиях. Например, в Красноармейске боевики батальона "Днепр" захватили избирательный участок, а затем открыли огонь по мирным.Часть территорий республик заняли ВСУ. Многих, кто выступал за независимость Донбасса, репрессировали. Но сорвать голосование не удалось. Оно состоялось в большинстве населенных пунктов. За самоопределение в Донецкой области выступили 89,7% избирателей, в Луганской — 96,2%. На следующий день, 12 мая, Донецк и Луганск объявили о выходе из Украины.Спустя восемь лет жители ДНР и ЛНР подавляющим большинством проголосовали за вхождение в состав России. Новая страница истории была открыта.* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.

украина

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, донецкая народная республика, донбасс, верховная рада украины, служба безопасности украины, александр турчинов, днр, лнр, политика