https://ria.ru/20240407/delo-1938447182.html

В Коми завели уголовное дело на мужчину, поджегшего двух женщин

В Коми завели уголовное дело на мужчину, поджегшего двух женщин - РИА Новости, 07.04.2024

В Коми завели уголовное дело на мужчину, поджегшего двух женщин

Житель города Усинска в республике Коми облил в общежитии двух женщин легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог, в результате женщины получили сильные... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T20:25

2024-04-07T20:25

2024-04-07T20:45

происшествия

усинск

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Житель города Усинска в республике Коми облил в общежитии двух женщин легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог, в результате женщины получили сильные ожоги и были госпитализированы, возбуждено уголовное дело, сообщает республиканское СУСК РФ. Уточняется, что в комнате общежития по улице 60 лет Октября города Усинска произошел пожар, во результате которого 54-летняя и 29-летняя женщины получили сильные термические ожоги, они госпитализированы. "В рамках рассмотрения данного сообщения получены данные о том, что телесные повреждения потерпевшие получили в результате действий 43-летнего ранее судимого мужчины, который облил женщин легковоспламеняющейся жидкостью", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону. Отмечается, что мужчина также получил ожоги и был госпитализирован. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом", добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231128/neizvestnyy-1912508418.html

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усинск

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происшествия, усинск, россия