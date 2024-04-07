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В Коми завели уголовное дело на мужчину, поджегшего двух женщин - РИА Новости, 07.04.2024
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20:25 07.04.2024 (обновлено: 20:45 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/delo-1938447182.html
В Коми завели уголовное дело на мужчину, поджегшего двух женщин
В Коми завели уголовное дело на мужчину, поджегшего двух женщин - РИА Новости, 07.04.2024
В Коми завели уголовное дело на мужчину, поджегшего двух женщин
Житель города Усинска в республике Коми облил в общежитии двух женщин легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог, в результате женщины получили сильные... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T20:25
2024-04-07T20:45
происшествия
усинск
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Житель города Усинска в республике Коми облил в общежитии двух женщин легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог, в результате женщины получили сильные ожоги и были госпитализированы, возбуждено уголовное дело, сообщает республиканское СУСК РФ. Уточняется, что в комнате общежития по улице 60 лет Октября города Усинска произошел пожар, во результате которого 54-летняя и 29-летняя женщины получили сильные термические ожоги, они госпитализированы. "В рамках рассмотрения данного сообщения получены данные о том, что телесные повреждения потерпевшие получили в результате действий 43-летнего ранее судимого мужчины, который облил женщин легковоспламеняющейся жидкостью", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону. Отмечается, что мужчина также получил ожоги и был госпитализирован. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом", добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231128/neizvestnyy-1912508418.html
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происшествия, усинск, россия
Происшествия, Усинск, Россия
В Коми завели уголовное дело на мужчину, поджегшего двух женщин

СК: в Коми завели уголовное дело на мужчину, поджегшего двух женщин

© Фото : СУ СК России по Республике Коми/TelegramСотрудник СК РФ на месте происшествия, где злоумышленник облил женщин легковоспламеняющейся жидкостью в здании общежития в республике Коми
Сотрудник СК РФ на месте происшествия, где злоумышленник облил женщин легковоспламеняющейся жидкостью в здании общежития в республике Коми - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© Фото : СУ СК России по Республике Коми/Telegram
Сотрудник СК РФ на месте происшествия, где злоумышленник облил женщин легковоспламеняющейся жидкостью в здании общежития в республике Коми
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Житель города Усинска в республике Коми облил в общежитии двух женщин легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог, в результате женщины получили сильные ожоги и были госпитализированы, возбуждено уголовное дело, сообщает республиканское СУСК РФ.
Уточняется, что в комнате общежития по улице 60 лет Октября города Усинска произошел пожар, во результате которого 54-летняя и 29-летняя женщины получили сильные термические ожоги, они госпитализированы.
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"В рамках рассмотрения данного сообщения получены данные о том, что телесные повреждения потерпевшие получили в результате действий 43-летнего ранее судимого мужчины, который облил женщин легковоспламеняющейся жидкостью", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону.
Отмечается, что мужчина также получил ожоги и был госпитализирован.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом", добавляется в сообщении.
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