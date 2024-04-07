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В Подмосковье завели дело после гибели полицейского при нападении - РИА Новости, 07.04.2024
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19:02 07.04.2024 (обновлено: 19:10 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/delo-1938432216.html
В Подмосковье завели дело после гибели полицейского при нападении
В Подмосковье завели дело после гибели полицейского при нападении - РИА Новости, 07.04.2024
В Подмосковье завели дело после гибели полицейского при нападении
Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских в подмосковном Щелково, один из сотрудников правопорядка погиб, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T19:02
2024-04-07T19:10
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
черноголовка
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских в подмосковном Щелково, один из сотрудников правопорядка погиб, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.По данным следствия, 7 апреля на проселочной дороге в рабочем поселке Фряново "прохожим обнаружены в бессознательном состоянии два раненых сотрудника МВД, один из которых в последующем скончался от огнестрельных ранений". На место незамедлительно выехали следователи и криминалисты."Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ)", - рассказали в ведомстве.На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и розыску лиц, причастных к нападению.Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что неизвестные напали в подмосковной Черноголовке в СНТ "Озон" на двух полицейских, один из которых был убит, второй находится в реанимации.
https://ria.ru/20240329/arest-1936507579.html
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московская область (подмосковье)
черноголовка
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), черноголовка
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Черноголовка
В Подмосковье завели дело после гибели полицейского при нападении

СК: в Подмосковье завели дело после гибели полицейского при нападении

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских в подмосковном Щелково, один из сотрудников правопорядка погиб, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.
По данным следствия, 7 апреля на проселочной дороге в рабочем поселке Фряново "прохожим обнаружены в бессознательном состоянии два раненых сотрудника МВД, один из которых в последующем скончался от огнестрельных ранений". На место незамедлительно выехали следователи и криминалисты.
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"Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ)", - рассказали в ведомстве.
На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и розыску лиц, причастных к нападению.
Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что неизвестные напали в подмосковной Черноголовке в СНТ "Озон" на двух полицейских, один из которых был убит, второй находится в реанимации.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Черноголовка
 
 
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