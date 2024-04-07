https://ria.ru/20240407/delo-1938432216.html

В Подмосковье завели дело после гибели полицейского при нападении

В Подмосковье завели дело после гибели полицейского при нападении - РИА Новости, 07.04.2024

В Подмосковье завели дело после гибели полицейского при нападении

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских в подмосковном Щелково, один из сотрудников правопорядка погиб, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T19:02

2024-04-07T19:02

2024-04-07T19:10

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

черноголовка

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских в подмосковном Щелково, один из сотрудников правопорядка погиб, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.По данным следствия, 7 апреля на проселочной дороге в рабочем поселке Фряново "прохожим обнаружены в бессознательном состоянии два раненых сотрудника МВД, один из которых в последующем скончался от огнестрельных ранений". На место незамедлительно выехали следователи и криминалисты."Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ)", - рассказали в ведомстве.На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и розыску лиц, причастных к нападению.Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что неизвестные напали в подмосковной Черноголовке в СНТ "Озон" на двух полицейских, один из которых был убит, второй находится в реанимации.

https://ria.ru/20240329/arest-1936507579.html

https://ria.ru/20240312/napadenie-1932525614.html

московская область (подмосковье)

черноголовка

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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), черноголовка