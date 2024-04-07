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СК возбудил дело после взрыва газового баллона в Татарстане

СК возбудил дело после взрыва газового баллона в Татарстане - РИА Новости, 07.04.2024

СК возбудил дело после взрыва газового баллона в Татарстане

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газового баллона в жилом доме в городе Нурлат в Татарстане, в результате которого один человек погиб, еще два... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T04:54

2024-04-07T04:54

2024-04-07T08:35

происшествия

россия

нурлат

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЗАНЬ, 7 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газового баллона в жилом доме в городе Нурлат в Татарстане, в результате которого один человек погиб, еще два пострадали, сообщили в региональном СУСК РФ по республике. "По происшествию в Нурлате возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон. В результате происшествия один человек погиб, еще два пострадали. Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что вечером в субботу произошел пожар в городе Нурлат в Татарстане, горел многоквартирный двухэтажный жилой дом после хлопка газовоздушной смеси, в результате разрушились наружные стены, площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

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Пожар в многоквартирном доме в Татарстане Пожар в многоквартирном доме в Татарстане 2024-04-07T04:54 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, нурлат, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)