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СК возбудил дело после взрыва газового баллона в Татарстане
СК возбудил дело после взрыва газового баллона в Татарстане - РИА Новости, 07.04.2024
СК возбудил дело после взрыва газового баллона в Татарстане
Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газового баллона в жилом доме в городе Нурлат в Татарстане, в результате которого один человек погиб, еще два... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T04:54
2024-04-07T04:54
2024-04-07T08:35
происшествия
россия
нурлат
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 7 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газового баллона в жилом доме в городе Нурлат в Татарстане, в результате которого один человек погиб, еще два пострадали, сообщили в региональном СУСК РФ по республике. "По происшествию в Нурлате возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон. В результате происшествия один человек погиб, еще два пострадали. Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что вечером в субботу произошел пожар в городе Нурлат в Татарстане, горел многоквартирный двухэтажный жилой дом после хлопка газовоздушной смеси, в результате разрушились наружные стены, площадь возгорания составила 80 квадратных метров.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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Пожар в многоквартирном доме в Татарстане
Пожар в многоквартирном доме в Татарстане
2024-04-07T04:54
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РИА Новости
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происшествия, россия, нурлат, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нурлат, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК возбудил дело после взрыва газового баллона в Татарстане
СУСК: в Татарстане возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом доме