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В Приморье завершили дело о повреждении памятника "Поспеловская батарея"
В Приморье завершили дело о повреждении памятника "Поспеловская батарея" - РИА Новости, 07.04.2024
В Приморье завершили дело о повреждении памятника "Поспеловская батарея"
Правоохранители завершили расследование уголовного дела о повреждении памятника "Поспеловская батарея", входящего в состав Владивостокской крепости на острове... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T04:40
2024-04-07T04:40
2024-04-07T04:44
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ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – РИА Новости. Правоохранители завершили расследование уголовного дела о повреждении памятника "Поспеловская батарея", входящего в состав Владивостокской крепости на острове Русском во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. Ранее в соцсетях появилось снятое очевидцами видео, где мужчина краской из баллончика пишет на стене памятника "Akosh+Sasha". По уголовному делу по статье "повреждение памятников" были задержаны жители Владивостока - девушка и молодой человек 23-х лет. Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий. "Следователями СК России по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины и 24-летней женщины, которые обвиняются в осквернении сооружения в общественном месте – объекта культурного наследия на острове Русский ( ч. 2 ст. 214 УК РФ). В настоящее время следственные действия по уголовному делу завершены, обвиняемые и из защитники закончили знакомиться с материалами уголовного дела", - говорится в сообщении. Источники ранее уточняли РИА Новости, что мужчина - уроженец Узбекистана, имеет вид на жительство, разрисовывая батарею Владивостокской крепости, думал, что пишет на обычной стене и не подозревал, что это памятник. Поспеловская батарея расположена на мысе Поспелова на Русском острове и относится к восточному фронту Южного отдела обороны Владивостокской крепости. Владивостокская крепость - самая большая в России и единственная из морских крепостей страны, входящая в список уникальных исторических памятников ЮНЕСКО. Официально статус крепости Владивосток получил 30 августа 1889 года. Крепость занимает более 400 квадратных километров на земле и под землей. В ее состав входили около 50 береговых батарей, 16 фортов, десятки береговых капониров, большое количество опорных пунктов и сухопутных батарей, восемь подземных казарм. Было построено около 130 различных фортов, укреплений, опорных пунктов и береговых батарей, на вооружении которых было 1,4 тысячи орудий.
https://ria.ru/20240322/priamure-1934860674.html
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происшествия, россия, владивосток
Происшествия, Россия, Владивосток
В Приморье завершили дело о повреждении памятника "Поспеловская батарея"
СК завершил расследование дела о надписи на батарее Владивостокской крепости
ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – РИА Новости. Правоохранители завершили расследование уголовного дела о повреждении памятника "Поспеловская батарея", входящего в состав Владивостокской крепости на острове Русском во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Ранее в соцсетях появилось снятое очевидцами видео, где мужчина краской из баллончика пишет на стене памятника "Akosh+Sasha". По уголовному делу по статье "повреждение памятников" были задержаны жители Владивостока - девушка и молодой человек 23-х лет. Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий.
"Следователями СК России по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины и 24-летней женщины, которые обвиняются в осквернении сооружения в общественном месте – объекта культурного наследия на острове Русский ( ч. 2 ст. 214 УК РФ). В настоящее время следственные действия по уголовному делу завершены, обвиняемые и из защитники закончили знакомиться с материалами уголовного дела", - говорится в сообщении.
Источники ранее уточняли РИА Новости, что мужчина - уроженец Узбекистана
, имеет вид на жительство, разрисовывая батарею Владивостокской крепости, думал, что пишет на обычной стене и не подозревал, что это памятник.
Поспеловская батарея расположена на мысе Поспелова на Русском острове и относится к восточному фронту Южного отдела обороны Владивостокской крепости.
Владивостокская крепость - самая большая в России
и единственная из морских крепостей страны, входящая в список уникальных исторических памятников ЮНЕСКО
. Официально статус крепости Владивосток
получил 30 августа 1889 года. Крепость занимает более 400 квадратных километров на земле и под землей. В ее состав входили около 50 береговых батарей, 16 фортов, десятки береговых капониров, большое количество опорных пунктов и сухопутных батарей, восемь подземных казарм. Было построено около 130 различных фортов, укреплений, опорных пунктов и береговых батарей, на вооружении которых было 1,4 тысячи орудий.