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МВД подало иск против экс-полицейских из-за дела Голунова, заявил адвокат - РИА Новости, 07.04.2024
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02:39 07.04.2024 (обновлено: 08:19 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/delo-1938328223.html
МВД подало иск против экс-полицейских из-за дела Голунова, заявил адвокат
МВД подало иск против экс-полицейских из-за дела Голунова, заявил адвокат - РИА Новости, 07.04.2024
МВД подало иск против экс-полицейских из-за дела Голунова, заявил адвокат
Адвокат Сергей Бадамшин утверждает, что МВД России обратилось в суд с иском к бывшим сотрудникам полиции, осужденным по делу Ивана Голунова, ведомство просит... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T02:39
2024-04-07T08:19
происшествия
москва
россия
иван голунов
сергей бадамшин
денис коновалов
московский городской суд
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Адвокат Сергей Бадамшин утверждает, что МВД России обратилось в суд с иском к бывшим сотрудникам полиции, осужденным по делу Ивана Голунова, ведомство просит взыскать с них 1,5 миллиона рублей — ту сумму, что ранее журналист отсудил у самого МВД. "МВД России подало иск в порядке регресса о взыскании 1,5 миллиона с бывших сотрудников УВД по ЗАО, подбросивших наркотики Ивану Голунову", — рассказал РИА Новости Бадамшин. Комментарием МВД РИА Новости пока не располагает. Мосгорсуд в декабря 2022 года удовлетворил иск Голунова и взыскал с МВД в его пользу 1,5 миллиона рублей за причиненный преступлением моральный вред. Бывшие борцы с распространением наркотиков из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник Игорь Ляховец признаны виновными в превышении полномочий и фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности, а также незаконном обороте наркотиков в составе группы. В суде было доказано, что они подкинули наркотики Голунову в Москве в июне 2019 года. Журналистское сообщество и общественность всколыхнула эта новость, люди выходили на пикеты против задержания Голунова, а в соцсетях прошел флешмоб "Свободу Ивану Голунову". Впоследствии уголовное дело закрыли "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. В свою очередь, Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили. Позднее министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил ряд сотрудников полиции, включая двух генералов: главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова. Изначально суд приговорил фигурантов на сроки от пяти до 12 лет, позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил им наказание на шесть-девять месяцев. Кроме того, суд лишил бывших стражей порядка званий.
https://ria.ru/20240301/sud-1930595342.html
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происшествия, москва, россия, иван голунов, сергей бадамшин, денис коновалов, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Иван Голунов, Сергей Бадамшин, Денис Коновалов, Московский городской суд
МВД подало иск против экс-полицейских из-за дела Голунова, заявил адвокат

Бадамшин: МВД хочет взыскать с экс-полицейских 1,5 млн рублей по делу Голунова

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства внутренних дел Российской Федерации
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации . Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Адвокат Сергей Бадамшин утверждает, что МВД России обратилось в суд с иском к бывшим сотрудникам полиции, осужденным по делу Ивана Голунова, ведомство просит взыскать с них 1,5 миллиона рублей — ту сумму, что ранее журналист отсудил у самого МВД.
"МВД России подало иск в порядке регресса о взыскании 1,5 миллиона с бывших сотрудников УВД по ЗАО, подбросивших наркотики Ивану Голунову", — рассказал РИА Новости Бадамшин.
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Комментарием МВД РИА Новости пока не располагает.
Мосгорсуд в декабря 2022 года удовлетворил иск Голунова и взыскал с МВД в его пользу 1,5 миллиона рублей за причиненный преступлением моральный вред.
Бывшие борцы с распространением наркотиков из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник Игорь Ляховец признаны виновными в превышении полномочий и фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности, а также незаконном обороте наркотиков в составе группы.
В суде было доказано, что они подкинули наркотики Голунову в Москве в июне 2019 года. Журналистское сообщество и общественность всколыхнула эта новость, люди выходили на пикеты против задержания Голунова, а в соцсетях прошел флешмоб "Свободу Ивану Голунову". Впоследствии уголовное дело закрыли "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. В свою очередь, Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
Позднее министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил ряд сотрудников полиции, включая двух генералов: главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
Изначально суд приговорил фигурантов на сроки от пяти до 12 лет, позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил им наказание на шесть-девять месяцев. Кроме того, суд лишил бывших стражей порядка званий.
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