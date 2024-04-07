https://ria.ru/20240407/delo-1938328223.html

МВД подало иск против экс-полицейских из-за дела Голунова, заявил адвокат

МВД подало иск против экс-полицейских из-за дела Голунова, заявил адвокат - РИА Новости, 07.04.2024

МВД подало иск против экс-полицейских из-за дела Голунова, заявил адвокат

Адвокат Сергей Бадамшин утверждает, что МВД России обратилось в суд с иском к бывшим сотрудникам полиции, осужденным по делу Ивана Голунова, ведомство просит... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T02:39

2024-04-07T02:39

2024-04-07T08:19

происшествия

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россия

иван голунов

сергей бадамшин

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Адвокат Сергей Бадамшин утверждает, что МВД России обратилось в суд с иском к бывшим сотрудникам полиции, осужденным по делу Ивана Голунова, ведомство просит взыскать с них 1,5 миллиона рублей — ту сумму, что ранее журналист отсудил у самого МВД. "МВД России подало иск в порядке регресса о взыскании 1,5 миллиона с бывших сотрудников УВД по ЗАО, подбросивших наркотики Ивану Голунову", — рассказал РИА Новости Бадамшин. Комментарием МВД РИА Новости пока не располагает. Мосгорсуд в декабря 2022 года удовлетворил иск Голунова и взыскал с МВД в его пользу 1,5 миллиона рублей за причиненный преступлением моральный вред. Бывшие борцы с распространением наркотиков из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник Игорь Ляховец признаны виновными в превышении полномочий и фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности, а также незаконном обороте наркотиков в составе группы. В суде было доказано, что они подкинули наркотики Голунову в Москве в июне 2019 года. Журналистское сообщество и общественность всколыхнула эта новость, люди выходили на пикеты против задержания Голунова, а в соцсетях прошел флешмоб "Свободу Ивану Голунову". Впоследствии уголовное дело закрыли "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. В свою очередь, Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили. Позднее министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил ряд сотрудников полиции, включая двух генералов: главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова. Изначально суд приговорил фигурантов на сроки от пяти до 12 лет, позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил им наказание на шесть-девять месяцев. Кроме того, суд лишил бывших стражей порядка званий.

https://ria.ru/20240301/sud-1930595342.html

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