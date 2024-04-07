https://ria.ru/20240407/chibis-1938408378.html

В оперштабе рассказали о состоянии раненого губернатора Чибиса

В оперштабе рассказали о состоянии раненого губернатора Чибиса - РИА Новости, 07.04.2024

В оперштабе рассказали о состоянии раненого губернатора Чибиса

В состоянии губернатора Мурманской области Андрея Чибиса наблюдается положительная динамика, но есть риск осложнений, сообщил оперативный штаб региона со... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T16:05

2024-04-07T16:05

2024-04-07T16:43

происшествия

андрей чибис

нападение на губернатора мурманской области чибиса

мурманская область

апатиты

мурманск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МУРМАНСК, 7 апр — РИА Новости. В состоянии губернатора Мурманской области Андрея Чибиса наблюдается положительная динамика, но есть риск осложнений, сообщил оперативный штаб региона со ссылкой на министра здравоохранения области Дмитрия Панычева."Его состояние на текущий момент стабильное с медленной положительной динамикой, — от состояния тяжелого идет движение к состоянию средней тяжести. Говорить, что все хорошо, пока преждевременно: не пройден период, в течение которого могут возникнуть какие-то осложнения, ухудшения состояния", — отметил глава ведомства.Губернатор находится в палате интенсивной терапии и реанимации Мурманской областной клинической больницы.Покушение на губернатораНа Чибиса напали в четверг в Апатитах. По данным следствия, 42-летний местный житель, дождавшись, когда губернатор закончит прием граждан, ударил его ножом в живот. После покушения злоумышленник попытался скрыться. Сотрудник Росгвардии задержал его, ранив из табельного оружия. Нападавшему оказали помощь. Главе региона провели операцию, вскоре он пришел в себя. Задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя он не был знаком с губернатором.В отношении жителя Апатитов возбудили дело по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности, фигуранту грозит лишение свободы на срок до двадцати лет. В субботу его арестовали на два месяца.

https://ria.ru/20240406/napadenie-1938211664.html

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мурманская область

апатиты

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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