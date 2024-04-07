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В оперштабе рассказали о состоянии раненого губернатора Чибиса - РИА Новости, 07.04.2024
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16:05 07.04.2024 (обновлено: 16:43 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/chibis-1938408378.html
В оперштабе рассказали о состоянии раненого губернатора Чибиса
В оперштабе рассказали о состоянии раненого губернатора Чибиса - РИА Новости, 07.04.2024
В оперштабе рассказали о состоянии раненого губернатора Чибиса
В состоянии губернатора Мурманской области Андрея Чибиса наблюдается положительная динамика, но есть риск осложнений, сообщил оперативный штаб региона со... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T16:05
2024-04-07T16:43
происшествия
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
мурманская область
апатиты
мурманск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МУРМАНСК, 7 апр — РИА Новости. В состоянии губернатора Мурманской области Андрея Чибиса наблюдается положительная динамика, но есть риск осложнений, сообщил оперативный штаб региона со ссылкой на министра здравоохранения области Дмитрия Панычева."Его состояние на текущий момент стабильное с медленной положительной динамикой, — от состояния тяжелого идет движение к состоянию средней тяжести. Говорить, что все хорошо, пока преждевременно: не пройден период, в течение которого могут возникнуть какие-то осложнения, ухудшения состояния", — отметил глава ведомства.Губернатор находится в палате интенсивной терапии и реанимации Мурманской областной клинической больницы.Покушение на губернатораНа Чибиса напали в четверг в Апатитах. По данным следствия, 42-летний местный житель, дождавшись, когда губернатор закончит прием граждан, ударил его ножом в живот. После покушения злоумышленник попытался скрыться. Сотрудник Росгвардии задержал его, ранив из табельного оружия. Нападавшему оказали помощь. Главе региона провели операцию, вскоре он пришел в себя. Задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя он не был знаком с губернатором.В отношении жителя Апатитов возбудили дело по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности, фигуранту грозит лишение свободы на срок до двадцати лет. В субботу его арестовали на два месяца.
https://ria.ru/20240406/napadenie-1938211664.html
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происшествия, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса, мурманская область, апатиты, мурманск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса, Мурманская область, Апатиты, Мурманск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В оперштабе рассказали о состоянии раненого губернатора Чибиса

Оперштаб: медики заявили о положительной динамике у раненого губернатора Чибиса

© Губернатор Чибис/TelegramКадр видео, опубликованного в Telegram-канале Андрея Чибиса
Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Андрея Чибиса
© Губернатор Чибис/Telegram
Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Андрея Чибиса
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МУРМАНСК, 7 апр — РИА Новости. В состоянии губернатора Мурманской области Андрея Чибиса наблюдается положительная динамика, но есть риск осложнений, сообщил оперативный штаб региона со ссылкой на министра здравоохранения области Дмитрия Панычева.
"Его состояние на текущий момент стабильное с медленной положительной динамикой, — от состояния тяжелого идет движение к состоянию средней тяжести. Говорить, что все хорошо, пока преждевременно: не пройден период, в течение которого могут возникнуть какие-то осложнения, ухудшения состояния", — отметил глава ведомства.
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Обвиняемый в нападении на Чибиса заявил, что готов перед ним извиниться
6 апреля, 11:25
Губернатор находится в палате интенсивной терапии и реанимации Мурманской областной клинической больницы.

Покушение на губернатора

На Чибиса напали в четверг в Апатитах. По данным следствия, 42-летний местный житель, дождавшись, когда губернатор закончит прием граждан, ударил его ножом в живот. После покушения злоумышленник попытался скрыться. Сотрудник Росгвардии задержал его, ранив из табельного оружия. Нападавшему оказали помощь.
Главе региона провели операцию, вскоре он пришел в себя. Задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя он не был знаком с губернатором.
В отношении жителя Апатитов возбудили дело по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности, фигуранту грозит лишение свободы на срок до двадцати лет. В субботу его арестовали на два месяца.
Место нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
В Кремле заявили, что спецслужбы сделают выводы после покушения на Чибиса
5 апреля, 13:05
 
ПроисшествияАндрей ЧибисНападение на губернатора Мурманской области ЧибисаМурманская областьАпатитыМурманскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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