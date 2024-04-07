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В Ростовской области упал беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 07.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/bespilotnik-1938446633.html
В Ростовской области упал беспилотник самолетного типа
В Ростовской области упал беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 07.04.2024
В Ростовской области упал беспилотник самолетного типа
Беспилотник самолетного типа упал в Матвееве Кургане Ростовской области, на борту взрывных устройств не обнаружено, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T20:21
2024-04-07T20:21
происшествия
ростовская область
морозовский район
специальная военная операция на украине
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апр - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа упал в Матвееве Кургане Ростовской области, на борту взрывных устройств не обнаружено, сообщил журналистам представитель правительства региона. "Сегодня днём в Матвееве Кургане произошло падение БПЛА самолетного типа", - сказал он, отметив, что на борту взрывных устройств не обнаружено. По данным Минобороны, российские системы ПВО в ночь на пятницу сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Как уточнял губернатор региона, цели были уничтожены в Морозовском районе области. В результате атаки была повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение. Позже во время следственных действий на месте падения беспилотников произошла детонация взрывного устройства на одном из упавших БПЛА. По предварительным данным губернатора, пострадали восемь человек.
https://ria.ru/20240405/bespilotnik-1938031638.html
ростовская область
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происшествия, ростовская область, морозовский район
Происшествия, Ростовская область, Морозовский район, Специальная военная операция на Украине
В Ростовской области упал беспилотник самолетного типа

В Матвееве Кургане Ростовской области упал беспилотник самолетного типа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апр - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа упал в Матвееве Кургане Ростовской области, на борту взрывных устройств не обнаружено, сообщил журналистам представитель правительства региона.
"Сегодня днём в Матвееве Кургане произошло падение БПЛА самолетного типа", - сказал он, отметив, что на борту взрывных устройств не обнаружено.
По данным Минобороны, российские системы ПВО в ночь на пятницу сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Как уточнял губернатор региона, цели были уничтожены в Морозовском районе области. В результате атаки была повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение. Позже во время следственных действий на месте падения беспилотников произошла детонация взрывного устройства на одном из упавших БПЛА. По предварительным данным губернатора, пострадали восемь человек.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьМорозовский район
 
 
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