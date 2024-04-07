https://ria.ru/20240407/bespilotnik-1938402752.html

ПВО сбила беспилотник в Липецкой области

ПВО сбила беспилотник в Липецкой области - РИА Новости, 07.04.2024

ПВО сбила беспилотник в Липецкой области

В Краснинском районе Липецкой области обезвредили дрон, сообщил глава региона Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T15:24

2024-04-07T15:24

2024-04-07T16:25

липецкая область

происшествия

игорь артамонов

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Краснинском районе Липецкой области обезвредили дрон, сообщил глава региона Игорь Артамонов в Telegram-канале."БПЛА самолетного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Краснинском районе", — написал он.По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет. Кроме того, Артамонов подчеркнул, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.Ранее в воскресенье в Липецкой области ввели режим воздушной опасности.Во вторник в регионе также подавили один БПЛА самолетного типа. Инцидент не привел к ранениям жителей и разрушениям.

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

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липецкая область, происшествия, игорь артамонов