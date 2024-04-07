https://ria.ru/20240407/belgorod-1938422373.html
В Белгороде снова объявили опасность атаки беспилотников
В Белгороде снова объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 07.04.2024
В Белгороде снова объявили опасность атаки беспилотников
В Белгороде объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщается в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T17:43
2024-04-07T17:43
2024-04-07T17:45
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БЕЛГОРОД, 7 апр — РИА Новости. В Белгороде объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщается в Telegram-канале мэрии города. Ранее в воскресенье сообщение о запуске угрозы атаки БПЛА было дано в 15.27 мск, спустя почти 2 часа тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240407/bespilotnik-1938412458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия
В Белгороде снова объявили опасность атаки беспилотников
Мэрия Белгорода сообщила об опасности атаки беспилотников