https://ria.ru/20240407/belgorod-1938422373.html

В Белгороде снова объявили опасность атаки беспилотников

В Белгороде снова объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 07.04.2024

В Белгороде снова объявили опасность атаки беспилотников

В Белгороде объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщается в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T17:43

2024-04-07T17:43

2024-04-07T17:45

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

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БЕЛГОРОД, 7 апр — РИА Новости. В Белгороде объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщается в Telegram-канале мэрии города. Ранее в воскресенье сообщение о запуске угрозы атаки БПЛА было дано в 15.27 мск, спустя почти 2 часа тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240407/bespilotnik-1938412458.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгород, происшествия