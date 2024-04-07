https://ria.ru/20240407/arest-1938413848.html

Суд арестовал двух сотрудников ГК "Пикет" по делу о мошенничестве

Суд арестовал двух сотрудников ГК "Пикет" по делу о мошенничестве - РИА Новости, 07.04.2024

Суд арестовал двух сотрудников ГК "Пикет" по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал еще двух фигурантов в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств при реализации государственного контракта на... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T16:34

2024-04-07T16:34

2024-04-07T16:36

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал еще двух фигурантов в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств при реализации государственного контракта на поставку средств защиты для нужд министерства обороны Российской Федерации, следует из текста постановления суда. "Избрать обвиняемому Кальченко Михаилу Михайловичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установив срок содержания под стражей Кальченко М.М. по настоящему уголовному делу на один месяц тридцать суток, то есть до 3 июня 2024 года", - сказано в судебном решении. Согласно постановлению суда, которое есть в распоряжении РИА Новости, Кальченко работает начальником службы безопасности ООО "ГК "Пикет". Кроме этого, в рамках данного дела арестовали и финансового директора компании Викторию Антонову на аналогичный срок. Фигурантам вменили мошенничество в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). По ней грозит до 10 лет колонии. Оба свою вину не признают. Ранее Басманный суд арестовал генерального директора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно информации на официальном сайте группы компаний, она среди прочего занимается поставкой тактического снаряжения, "активно помогает армии России и бойцам, проходящим службу на СВО", "с помощью команды профессионалов" создает "новые изделия, свободные от импорта". Среди наименований продукции значатся БПЛА, средства связи и защиты (бронежилеты, плитники, разгрузки, шлемы), одежда, обувь и снаряжение (палатки, спальники, первая помощь). По данным газеты "Коммерсант", Есипову вменяется мошенничество на 2 миллиарда рублей при исполнении контракта с Минобороны на 20 тысяч бронежилетов и "плитников". Сам арестованный в ходе судебного заседания заявил, что возражает против удовлетворения ходатайства об аресте, уголовное дело он считает сфабрикованным, следует из опубликованного текста постановления суда.

https://ria.ru/20240115/bastrykin-1921359332.html

https://ria.ru/20240405/aferist-1938093343.html

https://ria.ru/20240322/zaderzhanie-1934853323.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия