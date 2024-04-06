https://ria.ru/20240406/zakon-1938249245.html

Путин подписал закон о доступе провайдеров в многоквартирные дома

Путин подписал закон о доступе провайдеров в многоквартирные дома - РИА Новости, 06.04.2024

Путин подписал закон о доступе провайдеров в многоквартирные дома

Президент России Владимир Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома (МКД), который устанавливает единые требования к... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T15:10

2024-04-06T15:10

2024-04-06T15:17

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома (МКД), который устанавливает единые требования к размещению сетей связи в МКД. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним операторам в многоквартирных домах, за исключением платы за электричество, и размещение сетей связи в доме по желанию любого собственника (нанимателя) без необходимости принятия решения общим собранием собственников. Предполагается также, что правительство РФ установит единый порядок размещения таких сетей связи. Согласно документу, провайдеры будут обязаны в течение года переустановить все свое оборудование по единым стандартам. Операторы, с которыми договоры не перезаключат, должны будут оборудование демонтировать. При этом на них возлагается прямая обязанность полностью компенсировать и устранять все повреждения, причиненные общедомовому имуществу. Размещение на объектах общего имущества собственников МКД сетей связи осуществляется при наличии договора об оказании услуг с собственником помещения или нанимателем жилого помещения в этом доме, при этом отдельно прописано, что плата за размещение сетей связи на объектах общего имущества собственников помещений в МКД не взимается. Кроме того, общее собрание собственников вправе отменить любое решение о доступе провайдера в дом, для этого потребуется не менее 2/3 голосов жителей. Документом предусмотрено, что в течение четырех месяцев после его вступления в силу правительство РФ утвердит порядок и технические требования размещения сетей связи в многоквартирном доме. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20240201/provaydery-1924697149.html

https://realty.ria.ru/20240319/internet-1934082279.html

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владимир путин, россия, общество