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Путин подписал закон о доступе провайдеров в многоквартирные дома - РИА Новости, 06.04.2024
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15:10 06.04.2024 (обновлено: 15:17 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/zakon-1938249245.html
Путин подписал закон о доступе провайдеров в многоквартирные дома
Путин подписал закон о доступе провайдеров в многоквартирные дома - РИА Новости, 06.04.2024
Путин подписал закон о доступе провайдеров в многоквартирные дома
Президент России Владимир Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома (МКД), который устанавливает единые требования к... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T15:10
2024-04-06T15:17
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома (МКД), который устанавливает единые требования к размещению сетей связи в МКД. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним операторам в многоквартирных домах, за исключением платы за электричество, и размещение сетей связи в доме по желанию любого собственника (нанимателя) без необходимости принятия решения общим собранием собственников. Предполагается также, что правительство РФ установит единый порядок размещения таких сетей связи. Согласно документу, провайдеры будут обязаны в течение года переустановить все свое оборудование по единым стандартам. Операторы, с которыми договоры не перезаключат, должны будут оборудование демонтировать. При этом на них возлагается прямая обязанность полностью компенсировать и устранять все повреждения, причиненные общедомовому имуществу. Размещение на объектах общего имущества собственников МКД сетей связи осуществляется при наличии договора об оказании услуг с собственником помещения или нанимателем жилого помещения в этом доме, при этом отдельно прописано, что плата за размещение сетей связи на объектах общего имущества собственников помещений в МКД не взимается. Кроме того, общее собрание собственников вправе отменить любое решение о доступе провайдера в дом, для этого потребуется не менее 2/3 голосов жителей. Документом предусмотрено, что в течение четырех месяцев после его вступления в силу правительство РФ утвердит порядок и технические требования размещения сетей связи в многоквартирном доме. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20240201/provaydery-1924697149.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин подписал закон о доступе провайдеров в многоквартирные дома

Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома (МКД), который устанавливает единые требования к размещению сетей связи в МКД. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним операторам в многоквартирных домах, за исключением платы за электричество, и размещение сетей связи в доме по желанию любого собственника (нанимателя) без необходимости принятия решения общим собранием собственников. Предполагается также, что правительство РФ установит единый порядок размещения таких сетей связи.
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Согласно документу, провайдеры будут обязаны в течение года переустановить все свое оборудование по единым стандартам. Операторы, с которыми договоры не перезаключат, должны будут оборудование демонтировать. При этом на них возлагается прямая обязанность полностью компенсировать и устранять все повреждения, причиненные общедомовому имуществу.
Размещение на объектах общего имущества собственников МКД сетей связи осуществляется при наличии договора об оказании услуг с собственником помещения или нанимателем жилого помещения в этом доме, при этом отдельно прописано, что плата за размещение сетей связи на объектах общего имущества собственников помещений в МКД не взимается.
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Кроме того, общее собрание собственников вправе отменить любое решение о доступе провайдера в дом, для этого потребуется не менее 2/3 голосов жителей.
Документом предусмотрено, что в течение четырех месяцев после его вступления в силу правительство РФ утвердит порядок и технические требования размещения сетей связи в многоквартирном доме.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
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