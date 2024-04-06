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Рогов назвал причину атак ВСУ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 06.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:32 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/zaes-1938179671.html
Рогов назвал причину атак ВСУ на Запорожскую АЭС
Рогов назвал причину атак ВСУ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 06.04.2024
Рогов назвал причину атак ВСУ на Запорожскую АЭС
Отчаяние толкает Владимира Зеленского отдавать приказы атаковать Запорожскую АЭС, чтобы тем самым устроить в мире резонанс, вернуть внимание Запада и выклянчить РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T08:32
2024-04-06T08:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
владимир зеленский
владимир рогов
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Отчаяние толкает Владимира Зеленского отдавать приказы атаковать Запорожскую АЭС, чтобы тем самым устроить в мире резонанс, вернуть внимание Запада и выклянчить деньги, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. Накануне пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что боевые дроны ВСУ атаковали станцию в районе грузового порта и азотно-кислородной станции, повреждений критической инфраструктуры и нарушений в работе систем не зафиксировано. "У Зеленского истерика, он в отчаянии - на фронте все сыпется. Ему нужны хоть какие-то "перемоги" (победы – ред.) и актуализация происходящего. Поэтому он отдает приказы атаковать Запорожскую АЭС, чтобы путем ядерного терроризма попытаться вызвать в мире резонанс и привлечь внимание широкой общественности на Западе - и тем самым попасть в повестку и выклянчить очередные деньги", - сказал Рогов. Он также призвал международное сообщество повлиять на Зеленского и не позволить "ядерному террористу перешагнуть точку невозврата". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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в мире, россия, запорожская область, владимир зеленский, владимир рогов, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Рогов назвал причину атак ВСУ на Запорожскую АЭС

Рогов: ВСУ атакуют ЗАЭС, чтобы устроить резонанс в мире и привлечь внимание

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Отчаяние толкает Владимира Зеленского отдавать приказы атаковать Запорожскую АЭС, чтобы тем самым устроить в мире резонанс, вернуть внимание Запада и выклянчить деньги, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
Накануне пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что боевые дроны ВСУ атаковали станцию в районе грузового порта и азотно-кислородной станции, повреждений критической инфраструктуры и нарушений в работе систем не зафиксировано.
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"У Зеленского истерика, он в отчаянии - на фронте все сыпется. Ему нужны хоть какие-то "перемоги" (победы – ред.) и актуализация происходящего. Поэтому он отдает приказы атаковать Запорожскую АЭС, чтобы путем ядерного терроризма попытаться вызвать в мире резонанс и привлечь внимание широкой общественности на Западе - и тем самым попасть в повестку и выклянчить очередные деньги", - сказал Рогов.
Он также призвал международное сообщество повлиять на Зеленского и не позволить "ядерному террористу перешагнуть точку невозврата".
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьВладимир ЗеленскийВладимир РоговЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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