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Рогов назвал причину атак ВСУ на Запорожскую АЭС

Рогов назвал причину атак ВСУ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 06.04.2024

Рогов назвал причину атак ВСУ на Запорожскую АЭС

Отчаяние толкает Владимира Зеленского отдавать приказы атаковать Запорожскую АЭС, чтобы тем самым устроить в мире резонанс, вернуть внимание Запада и выклянчить РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T08:32

2024-04-06T08:32

2024-04-06T08:32

специальная военная операция на украине

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запорожская аэс

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Отчаяние толкает Владимира Зеленского отдавать приказы атаковать Запорожскую АЭС, чтобы тем самым устроить в мире резонанс, вернуть внимание Запада и выклянчить деньги, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. Накануне пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что боевые дроны ВСУ атаковали станцию в районе грузового порта и азотно-кислородной станции, повреждений критической инфраструктуры и нарушений в работе систем не зафиксировано. "У Зеленского истерика, он в отчаянии - на фронте все сыпется. Ему нужны хоть какие-то "перемоги" (победы – ред.) и актуализация происходящего. Поэтому он отдает приказы атаковать Запорожскую АЭС, чтобы путем ядерного терроризма попытаться вызвать в мире резонанс и привлечь внимание широкой общественности на Западе - и тем самым попасть в повестку и выклянчить очередные деньги", - сказал Рогов. Он также призвал международное сообщество повлиять на Зеленского и не позволить "ядерному террористу перешагнуть точку невозврата". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

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