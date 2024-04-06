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Арестованная замглавы ФТС России похвалила кухню в СИЗО - РИА Новости, 06.04.2024
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14:29 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/yagodkina-1938240478.html
Арестованная замглавы ФТС России похвалила кухню в СИЗО
Арестованная замглавы ФТС России похвалила кухню в СИЗО - РИА Новости, 06.04.2024
Арестованная замглавы ФТС России похвалила кухню в СИЗО
Находящаяся в СИЗО-6 Москвы замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Елена Ягодкина похвалила местную кухню, а особенно гуляш, рассказала РИА Новости член... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T14:29
2024-04-06T14:29
россия
москва
сизо-6
федеральная таможенная служба (фтс россии)
происшествия
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Находящаяся в СИЗО-6 Москвы замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Елена Ягодкина похвалила местную кухню, а особенно гуляш, рассказала РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Мария Ботова. В пятницу правозащитники с проверкой посетили СИЗО-6. По словам Ботовой, Ягодкина находится в четырехместной камере, конфликтов с сокамерницами или сотрудниками изолятора у нее не возникало, в самой камере, как положено, есть телевизор, чайник и холодильник. "Настроение у нее удовлетворительное. Но что интересно, она похвалила местную кухню, особенно гуляш", - сказала Ботова. По версии следствия, Ягодкина, будучи руководителем главного управления доходов и тарифного регулирования ФТС РФ, в 2018-2019 годах обеспечила выдачу и незаконное продление срока исполнения обязательств по акцизным маркам в интересах двух компаний, которые использовали марки для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке, что повлекло неуплату налогов и сборов на 1 миллиард 228 миллионов рублей. Ягодкина вину в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ) не признала, свой арест обжаловала. По данной статье ей грозит до 10 лет лишения свободы. Защита в суде настаивала на прекращении дела из-за отсутствия события преступления и заявляла, что Ягодкина имеет безупречный послужной список и "с утра до ночи находится на рабочем месте, в своём лице представляет настоящую кузницу кадров".
https://ria.ru/20240406/blinovskaya-1938240164.html
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россия, москва, сизо-6, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия
Россия, Москва, СИЗО-6, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия
Арестованная замглавы ФТС России похвалила кухню в СИЗО

Арестованная замглавы ФТС России Ягодкина похвалила кухню в СИЗО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя Федеральной таможенной службы Елена Ягодкина
Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Елена Ягодкина - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Елена Ягодкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Находящаяся в СИЗО-6 Москвы замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Елена Ягодкина похвалила местную кухню, а особенно гуляш, рассказала РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Мария Ботова.
В пятницу правозащитники с проверкой посетили СИЗО-6. По словам Ботовой, Ягодкина находится в четырехместной камере, конфликтов с сокамерницами или сотрудниками изолятора у нее не возникало, в самой камере, как положено, есть телевизор, чайник и холодильник.
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"Настроение у нее удовлетворительное. Но что интересно, она похвалила местную кухню, особенно гуляш", - сказала Ботова.
По версии следствия, Ягодкина, будучи руководителем главного управления доходов и тарифного регулирования ФТС РФ, в 2018-2019 годах обеспечила выдачу и незаконное продление срока исполнения обязательств по акцизным маркам в интересах двух компаний, которые использовали марки для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке, что повлекло неуплату налогов и сборов на 1 миллиард 228 миллионов рублей.
Ягодкина вину в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ) не признала, свой арест обжаловала. По данной статье ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Защита в суде настаивала на прекращении дела из-за отсутствия события преступления и заявляла, что Ягодкина имеет безупречный послужной список и "с утра до ночи находится на рабочем месте, в своём лице представляет настоящую кузницу кадров".
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