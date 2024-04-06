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В Оренбургской области приостановили работу пунктов выдачи Wildberries - РИА Новости, 06.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:45 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/wildberries-1938304086.html
В Оренбургской области приостановили работу пунктов выдачи Wildberries
В Оренбургской области приостановили работу пунктов выдачи Wildberries - РИА Новости, 06.04.2024
В Оренбургской области приостановили работу пунктов выдачи Wildberries
Часть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries в Оренбургской области временно приостановили свою работу, при этом сроки хранения товаров во всех пунктах в... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T20:45
2024-04-06T20:45
оренбургская область
wildberries
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Часть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries в Оренбургской области временно приостановили свою работу, при этом сроки хранения товаров во всех пунктах в регионе были продлены, объявила компания. "Мы внимательно следим за ситуацией в Оренбургской области и уже предприняли ряд мер, чтобы наши клиенты, менеджеры и партнеры чувствовали себя в безопасности. На данный момент временно приостановлена работа 8 ПВЗ в регионе", - говорится в сообщении. Отмечается, что заказы клиентов, находящиеся в пути на эти пункты, можно будет отправить на другие ПВЗ или отменить. Плата за обратную доставку в таком случае взиматься не будет. "Мы уже прозваниваем каждого такого клиента и направили им уведомления о возможности перезаказать свой товар на другой адрес. Также мы бессрочно продлили хранение товаров, находящихся на полках всех пунктов выдачи Оренбургской области", - добавляется в сообщении. Кроме того, в компании подчеркнули, что будет проведена инвентаризация на пунктах выдачи и в случае обнаружения пострадавшего товара - сотрудники свяжутся с покупателем и предложат ему заново оформить заказ или вернуть средства.
https://ria.ru/20231115/wildberries-1909598280.html
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оренбургская область, wildberries, происшествия
Оренбургская область, Wildberries, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Оренбургской области приостановили работу пунктов выдачи Wildberries

В Оренбургской области приостановили работу 8 пунктов выдачи Wildberries

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Часть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries в Оренбургской области временно приостановили свою работу, при этом сроки хранения товаров во всех пунктах в регионе были продлены, объявила компания.
"Мы внимательно следим за ситуацией в Оренбургской области и уже предприняли ряд мер, чтобы наши клиенты, менеджеры и партнеры чувствовали себя в безопасности. На данный момент временно приостановлена работа 8 ПВЗ в регионе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заказы клиентов, находящиеся в пути на эти пункты, можно будет отправить на другие ПВЗ или отменить. Плата за обратную доставку в таком случае взиматься не будет.
"Мы уже прозваниваем каждого такого клиента и направили им уведомления о возможности перезаказать свой товар на другой адрес. Также мы бессрочно продлили хранение товаров, находящихся на полках всех пунктов выдачи Оренбургской области", - добавляется в сообщении.
Кроме того, в компании подчеркнули, что будет проведена инвентаризация на пунктах выдачи и в случае обнаружения пострадавшего товара - сотрудники свяжутся с покупателем и предложат ему заново оформить заказ или вернуть средства.
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Специальная военная операция на УкраинеОренбургская областьWildberriesПроисшествия
 
 
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