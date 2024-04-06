https://ria.ru/20240406/wildberries-1938304086.html

В Оренбургской области приостановили работу пунктов выдачи Wildberries

В Оренбургской области приостановили работу пунктов выдачи Wildberries - РИА Новости, 06.04.2024

В Оренбургской области приостановили работу пунктов выдачи Wildberries

Часть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries в Оренбургской области временно приостановили свою работу, при этом сроки хранения товаров во всех пунктах в... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T20:45

2024-04-06T20:45

2024-04-06T20:45

оренбургская область

wildberries

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Часть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries в Оренбургской области временно приостановили свою работу, при этом сроки хранения товаров во всех пунктах в регионе были продлены, объявила компания. "Мы внимательно следим за ситуацией в Оренбургской области и уже предприняли ряд мер, чтобы наши клиенты, менеджеры и партнеры чувствовали себя в безопасности. На данный момент временно приостановлена работа 8 ПВЗ в регионе", - говорится в сообщении. Отмечается, что заказы клиентов, находящиеся в пути на эти пункты, можно будет отправить на другие ПВЗ или отменить. Плата за обратную доставку в таком случае взиматься не будет. "Мы уже прозваниваем каждого такого клиента и направили им уведомления о возможности перезаказать свой товар на другой адрес. Также мы бессрочно продлили хранение товаров, находящихся на полках всех пунктов выдачи Оренбургской области", - добавляется в сообщении. Кроме того, в компании подчеркнули, что будет проведена инвентаризация на пунктах выдачи и в случае обнаружения пострадавшего товара - сотрудники свяжутся с покупателем и предложат ему заново оформить заказ или вернуть средства.

https://ria.ru/20231115/wildberries-1909598280.html

оренбургская область

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оренбургская область, wildberries, происшествия