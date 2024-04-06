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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 06.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

В Одессе прогремели взрывы, сообщается в Telegram украинского телеканала "Общественное". РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T21:44

2024-04-06T21:44

2024-04-06T21:52

одесса

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

днепропетровская область

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, сообщается в Telegram украинского телеканала "Общественное"."В Одессе слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240402/svo-1937316788.html

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россия

днепропетровская область

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