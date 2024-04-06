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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 06.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:44 06.04.2024 (обновлено: 21:52 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/vzryvy-1938312003.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 06.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
В Одессе прогремели взрывы, сообщается в Telegram украинского телеканала "Общественное". РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T21:44
2024-04-06T21:52
одесса
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
днепропетровская область
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, сообщается в Telegram украинского телеканала "Общественное"."В Одессе слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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одесса
россия
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одесса, в мире, россия, вооруженные силы украины, днепропетровская область
Одесса, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

"Общественное": в Одессе прогремели взрывы

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник полиции Украины исследует обломки
Сотрудник полиции Украины исследует обломки - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник полиции Украины исследует обломки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, сообщается в Telegram украинского телеканала "Общественное".
"В Одессе слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты", — говорится в публикации.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныДнепропетровская область
 
 
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