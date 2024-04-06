Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
ТСН: в Одессе прогремели взрывы
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Одессе на юге Украины на фоне ранее объявленной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.
"Сообщают о взрывах в Одессе. В областной военной администрации призывают находиться в укрытиях", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале.
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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги также звучит в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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