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МЧС назвало возможную причину пожара в доме в Татарстане - РИА Новости, 06.04.2024
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23:14 06.04.2024 (обновлено: 23:35 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/vzryv-1938318588.html
МЧС назвало возможную причину пожара в доме в Татарстане
МЧС назвало возможную причину пожара в доме в Татарстане - РИА Новости, 06.04.2024
МЧС назвало возможную причину пожара в доме в Татарстане
Причиной пожара в жилом доме в Татарстане, по предварительным данным, стал взрыв газового баллона при установке натяжных потолков, сообщило МЧС России. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T23:14
2024-04-06T23:35
происшествия
россия
нурлат
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Причиной пожара в жилом доме в Татарстане, по предварительным данным, стал взрыв газового баллона при установке натяжных потолков, сообщило МЧС России. Пожар ранее произошел в городе Нурлат в Татарстане, горел многоквартирный двухэтажный жилой дом после хлопка газовоздушной смеси, разрушились наружные стены, площадь возгорания составила 80 квадратных метров. По последним данным МЧС РФ, открытое горение уже ликвидировано, из-под завалов спасли одного человека, еще три человека были эвакуированы из подъезда. В минздраве Татарстана сообщали, что в результате происшествия пострадали два человека. "Предварительно, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как отмечает ведомство, в доме зарегистрированы 22 человека, количество проживающих уточняется.
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происшествия, россия, нурлат, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нурлат, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС назвало возможную причину пожара в доме в Татарстане

МЧС: причиной пожара в жилом доме в Татарстане мог стать взрыв газового баллона

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Причиной пожара в жилом доме в Татарстане, по предварительным данным, стал взрыв газового баллона при установке натяжных потолков, сообщило МЧС России.
Пожар ранее произошел в городе Нурлат в Татарстане, горел многоквартирный двухэтажный жилой дом после хлопка газовоздушной смеси, разрушились наружные стены, площадь возгорания составила 80 квадратных метров. По последним данным МЧС РФ, открытое горение уже ликвидировано, из-под завалов спасли одного человека, еще три человека были эвакуированы из подъезда. В минздраве Татарстана сообщали, что в результате происшествия пострадали два человека.
"Предварительно, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как отмечает ведомство, в доме зарегистрированы 22 человека, количество проживающих уточняется.
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ПроисшествияРоссияНурлатМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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