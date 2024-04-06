https://ria.ru/20240406/vzryv-1938318588.html

МЧС назвало возможную причину пожара в доме в Татарстане

МЧС назвало возможную причину пожара в доме в Татарстане - РИА Новости, 06.04.2024

МЧС назвало возможную причину пожара в доме в Татарстане

Причиной пожара в жилом доме в Татарстане, по предварительным данным, стал взрыв газового баллона при установке натяжных потолков, сообщило МЧС России. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T23:14

2024-04-06T23:14

2024-04-06T23:35

происшествия

россия

нурлат

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Причиной пожара в жилом доме в Татарстане, по предварительным данным, стал взрыв газового баллона при установке натяжных потолков, сообщило МЧС России. Пожар ранее произошел в городе Нурлат в Татарстане, горел многоквартирный двухэтажный жилой дом после хлопка газовоздушной смеси, разрушились наружные стены, площадь возгорания составила 80 квадратных метров. По последним данным МЧС РФ, открытое горение уже ликвидировано, из-под завалов спасли одного человека, еще три человека были эвакуированы из подъезда. В минздраве Татарстана сообщали, что в результате происшествия пострадали два человека. "Предварительно, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как отмечает ведомство, в доме зарегистрированы 22 человека, количество проживающих уточняется.

https://ria.ru/20230804/gaz-1888228486.html

россия

нурлат

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происшествия, россия, нурлат, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)