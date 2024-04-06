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Пострадавшим от паводка в Оренбургской области увеличат выплаты

Пострадавшим от паводка в Оренбургской области увеличат выплаты - РИА Новости, 06.04.2024

Пострадавшим от паводка в Оренбургской области увеличат выплаты

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводка, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T12:19

2024-04-06T12:19

2024-04-06T12:25

оренбургская область

денис паслер

происшествия

прорыв дамбы в орске

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УФА, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводка, сообщили в пресс-службе правительства региона."Прежде всего необходимо обеспечить эвакуацию людей в пункты временного размещения или к родственникам. Все ПВР должны быть оборудованы всем необходимым для проживания. Выплаты пострадавшим от паводка на первоочередные нужды и при утрате имущества, положенные по законодательству, будут увеличены в два раза", - приводятся слова Паслера.

оренбургская область

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Подтопленный Старый город в Орске Подтопленный Старый город в Орске. Передвигаться без помощи спецтехники практически невозможно. 2024-04-06T12:19 true PT0M20S

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