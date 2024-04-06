https://ria.ru/20240406/vyplaty-1938219415.html
Пострадавшим от паводка в Оренбургской области увеличат выплаты
Пострадавшим от паводка в Оренбургской области увеличат выплаты - РИА Новости, 06.04.2024
Пострадавшим от паводка в Оренбургской области увеличат выплаты
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводка, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T12:19
2024-04-06T12:19
2024-04-06T12:25
оренбургская область
денис паслер
происшествия
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938214687_14:0:705:388_1920x0_80_0_0_346d1cd52d90a95400d66434bdab36dd.jpg
УФА, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводка, сообщили в пресс-службе правительства региона."Прежде всего необходимо обеспечить эвакуацию людей в пункты временного размещения или к родственникам. Все ПВР должны быть оборудованы всем необходимым для проживания. Выплаты пострадавшим от паводка на первоочередные нужды и при утрате имущества, положенные по законодательству, будут увеличены в два раза", - приводятся слова Паслера.
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938214687_68:0:680:459_1920x0_80_0_0_3b674e32e52af79df367657b4cf11032.jpg
Подтопленный Старый город в Орске
Подтопленный Старый город в Орске. Передвигаться без помощи спецтехники практически невозможно.
2024-04-06T12:19
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, денис паслер, происшествия, прорыв дамбы в орске, видео
Оренбургская область, Денис Паслер, Происшествия, Прорыв дамбы в Орске
Пострадавшим от паводка в Оренбургской области увеличат выплаты
УФА, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводка, сообщили в пресс-службе правительства региона.
2024-04-06T12:19
true
PT0M20S
Пострадавшим от паводка в Оренбургской области увеличат выплаты
Глава Оренбургской области в два раза увеличит выплаты пострадавшим от паводка