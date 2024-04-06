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Пострадавшим от паводка в Оренбургской области увеличат выплаты - РИА Новости, 06.04.2024
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12:19 06.04.2024 (обновлено: 12:25 06.04.2024)
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Пострадавшим от паводка в Оренбургской области увеличат выплаты
Пострадавшим от паводка в Оренбургской области увеличат выплаты - РИА Новости, 06.04.2024
Пострадавшим от паводка в Оренбургской области увеличат выплаты
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводка, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T12:19
2024-04-06T12:25
оренбургская область
денис паслер
происшествия
прорыв дамбы в орске
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УФА, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводка, сообщили в пресс-службе правительства региона."Прежде всего необходимо обеспечить эвакуацию людей в пункты временного размещения или к родственникам. Все ПВР должны быть оборудованы всем необходимым для проживания. Выплаты пострадавшим от паводка на первоочередные нужды и при утрате имущества, положенные по законодательству, будут увеличены в два раза", - приводятся слова Паслера.
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Подтопленный Старый город в Орске
Подтопленный Старый город в Орске. Передвигаться без помощи спецтехники практически невозможно.
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оренбургская область, денис паслер, происшествия, прорыв дамбы в орске, видео
Оренбургская область, Денис Паслер, Происшествия, Прорыв дамбы в Орске
Пострадавшим от паводка в Оренбургской области увеличат выплаты
УФА, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводка, сообщили в пресс-службе правительства региона.
2024-04-06T12:19
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Пострадавшим от паводка в Оренбургской области увеличат выплаты

Глава Оренбургской области в два раза увеличит выплаты пострадавшим от паводка

© Фото : МЧС России/TelegramСотрудники МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске
Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске
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УФА, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводка, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Прежде всего необходимо обеспечить эвакуацию людей в пункты временного размещения или к родственникам. Все ПВР должны быть оборудованы всем необходимым для проживания. Выплаты пострадавшим от паводка на первоочередные нужды и при утрате имущества, положенные по законодательству, будут увеличены в два раза", - приводятся слова Паслера.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерПроисшествияПрорыв дамбы в Орске
 
 
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